Бойко Борисов: Срещата с Кирило Буданов е била напълно конспиративна

Срещата на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, е била толкова секретна, че за нея не са знаели нито службите, нито президентът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско, излъчвана на живо във Facebook.
„Толкова секретна среща, че никой не знае за нея – нито службите, нито президентът“, каза Борисов. Той попита и „какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна“, след което добави, че трябва да се представи как хората, които не са били информирани, се грижат за националната сигурност.
Коментарът му идва след визитата на Буданов в София, която стана публична, след като лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов публикува снимка с украинския представител. По данни на NOVA Буданов е престоял в България около 20 часа, преди да отпътува за Съединените щати.
Премиерът потвърди срещата
Министерският съвет съобщи, че посещението е било по молба на Буданов и е проведено при строга конфиденциалност от съображения за сигурност. Премиерът Румен Радев потвърди, че е разговарял с него на 8 октомври. По думите му украинският представител е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната.
Това означава, че твърдението на Борисов за липса на информация трябва да се разграничава от потвърдения факт за среща между Буданов и премиера. В изказването си лидерът на ГЕРБ не уточни дали под „президентът“ има предвид държавния глава Илияна Йотова.
Президентската институция заяви пред БНР, че никой от нея не е имал среща с Буданов. Министерството на външните работи съобщи, че не е било уведомено за визитата и че външният министър не се е срещал с украинския представител. Същата позиция изрази и Министерството на отбраната.
Политически реакции
Посещението предизвика реакции и от други политически сили. Лидерите на „Възраждане“ и ДПС Делян Пеевски заявиха, че не разполагат с официална информация за визитата и поискаха правителството да даде обяснения.
Борисов разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като го определи като „срам“, с недостатъчна подготовка и липса на информация. От публично потвърдените данни засега е ясно, че Буданов се е срещнал с премиера, докато президентската институция, външното и военното министерство отричат да са имали срещи с него.
Източници: nova.bg, faktor.bg, paragrafa.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като Дара
18:28 10.10.2026
2 цвък асансьоров
18:29 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
Коментиран от #13, #38
18:38 10.10.2026
7 Мнение
Коментиран от #8, #11, #22, #37
18:40 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Луд
18:42 10.10.2026
10 набил е канчето на Йоцова
18:45 10.10.2026
11 Не е вярно,
До коментар #7 от "Мнение":герб вече е приключил! Окончателно!
Коментиран от #35
18:47 10.10.2026
12 обективен
Коментиран от #26, #34, #39
18:48 10.10.2026
13 Тези
До коментар #6 от "Горски":са от КГБ...
18:48 10.10.2026
14 Наришкин
18:48 10.10.2026
15 маркуч
18:57 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Радев
Коментиран от #48
18:57 10.10.2026
18 Ядосан
18:58 10.10.2026
19 Юнак Гюро
Даже името на оператора на дрона щеше да е назовал!
Коментиран от #29
19:01 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дреме им
19:07 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Смехоран
До коментар #12 от "обективен":Щот пък с фатмака виждаме бял ден
19:33 10.10.2026
27 Гост
Коментиран от #46
19:33 10.10.2026
28 Еее всеки
19:33 10.10.2026
29 Смехоран
До коментар #19 от "Юнак Гюро":Това ще си го запиша в графата с вицовете
19:33 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
Коментиран от #47
19:45 10.10.2026
33 ПЕНКО
19:45 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
До коментар #11 от "Не е вярно,":11 един никой си 11 България е демокрация А ГЕРБ Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА
19:49 10.10.2026
36 Гост
Коментиран от #45
19:49 10.10.2026
37 Анонимен
До коментар #7 от "Мнение":7 ала балата фалшификации диктат кражби безнаказаност лъжи грабежи 7 червени олигарси тези са за съд и приключване
19:50 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
До коментар #12 от "обективен":12 радев и червените олигарси са оставка разследване за тези
19:51 10.10.2026
40 5151
Коментиран от #44
19:52 10.10.2026
41 Гост
Коментиран от #43
19:54 10.10.2026
42 Механик
19:56 10.10.2026
43 Анонимни
До коментар #41 от "Гост":41 РЕДНО ТАКИВА КАТО ТЕБ НАЙ СЕТНЕ ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ РЕДНО Е КОГА ПИТАМ АЗ
19:57 10.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимни
До коментар #36 от "Гост":36 А АЗ ИСКАМ ДЪРЖАВА БЕЗ ТЕБ БЕЗ РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА А НЕ МАРОУМНИЦИ КАТО ТЕБ ДА ДРАСКАТ ГНУСОТИИ ПО САЙТОВЕТЕ
19:59 10.10.2026
46 Анонимни
До коментар #27 от "Гост":ДО ФАКТИ ТОЗИ ГНУС КОЛКО ВИ ПЛАЩА ЗА ДА МУ РАЗНАСЯТЕ ПОМИЯТА ТУК ФАКТИТЕ
20:00 10.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.