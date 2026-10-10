Бойко Борисов: Срещата с Кирило Буданов е била напълно конспиративна

Срещата на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, е била толкова секретна, че за нея не са знаели нито службите, нито президентът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско, излъчвана на живо във Facebook.

„Толкова секретна среща, че никой не знае за нея – нито службите, нито президентът“, каза Борисов. Той попита и „какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна“, след което добави, че трябва да се представи как хората, които не са били информирани, се грижат за националната сигурност.

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Коментарът му идва след визитата на Буданов в София, която стана публична, след като лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов публикува снимка с украинския представител. По данни на NOVA Буданов е престоял в България около 20 часа, преди да отпътува за Съединените щати.

Премиерът потвърди срещата

Министерският съвет съобщи, че посещението е било по молба на Буданов и е проведено при строга конфиденциалност от съображения за сигурност. Премиерът Румен Радев потвърди, че е разговарял с него на 8 октомври. По думите му украинският представител е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната.

Това означава, че твърдението на Борисов за липса на информация трябва да се разграничава от потвърдения факт за среща между Буданов и премиера. В изказването си лидерът на ГЕРБ не уточни дали под „президентът“ има предвид държавния глава Илияна Йотова.

Президентската институция заяви пред БНР, че никой от нея не е имал среща с Буданов. Министерството на външните работи съобщи, че не е било уведомено за визитата и че външният министър не се е срещал с украинския представител. Същата позиция изрази и Министерството на отбраната.

Политически реакции

Посещението предизвика реакции и от други политически сили. Лидерите на „Възраждане“ и ДПС Делян Пеевски заявиха, че не разполагат с официална информация за визитата и поискаха правителството да даде обяснения.

Борисов разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като го определи като „срам“, с недостатъчна подготовка и липса на информация. От публично потвърдените данни засега е ясно, че Буданов се е срещнал с премиера, докато президентската институция, външното и военното министерство отричат да са имали срещи с него.

Източници: nova.bg, faktor.bg, paragrafa.com