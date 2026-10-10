Новини
България »
Силистра »
Бойко Борисов: Срещата с Кирило Буданов е била напълно конспиративна
  Тема: Украйна

Бойко Борисов: Срещата с Кирило Буданов е била напълно конспиративна

10 Октомври, 2026 18:27 1 415 48

  • бойко борисов-
  • кирило буданов-
  • румен радев-
  • служби-
  • украйна-
  • кораби-
  • руски дрон-
  • руско торпедо-
  • dioscuria-
  • able-
  • alfa watan

Лидерът на ГЕРБ заяви, че за разговора не са знаели службите и президентът. Премиерът Румен Радев потвърди, че лично се е срещнал с украинския представител

Бойко Борисов: Срещата с Кирило Буданов е била напълно конспиративна - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, е била толкова секретна, че за нея не са знаели нито службите, нито президентът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско, излъчвана на живо във Facebook.

„Толкова секретна среща, че никой не знае за нея – нито службите, нито президентът“, каза Борисов. Той попита и „какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна“, след което добави, че трябва да се представи как хората, които не са били информирани, се грижат за националната сигурност.

Още новини от Украйна

Коментарът му идва след визитата на Буданов в София, която стана публична, след като лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов публикува снимка с украинския представител. По данни на NOVA Буданов е престоял в България около 20 часа, преди да отпътува за Съединените щати.

Премиерът потвърди срещата

Министерският съвет съобщи, че посещението е било по молба на Буданов и е проведено при строга конфиденциалност от съображения за сигурност. Премиерът Румен Радев потвърди, че е разговарял с него на 8 октомври. По думите му украинският представител е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната.

Това означава, че твърдението на Борисов за липса на информация трябва да се разграничава от потвърдения факт за среща между Буданов и премиера. В изказването си лидерът на ГЕРБ не уточни дали под „президентът“ има предвид държавния глава Илияна Йотова.

Президентската институция заяви пред БНР, че никой от нея не е имал среща с Буданов. Министерството на външните работи съобщи, че не е било уведомено за визитата и че външният министър не се е срещал с украинския представител. Същата позиция изрази и Министерството на отбраната.

Политически реакции

Посещението предизвика реакции и от други политически сили. Лидерите на „Възраждане“ и ДПС Делян Пеевски заявиха, че не разполагат с официална информация за визитата и поискаха правителството да даде обяснения.

Борисов разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, като го определи като „срам“, с недостатъчна подготовка и липса на информация. От публично потвърдените данни засега е ясно, че Буданов се е срещнал с премиера, докато президентската институция, външното и военното министерство отричат да са имали срещи с него.

Източници: nova.bg, faktor.bg, paragrafa.com


Силистра / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като Дара

    34 5 Отговор
    ли да го посрещнат?

    18:28 10.10.2026

  • 2 цвък асансьоров

    23 7 Отговор
    лично предадох инструкции от цру на будаланов

    18:29 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    21 7 Отговор
    В България и Али Агджа и Осама Бин Ладен са идвали на "тайни срещи", обаче специално за този цървул, пишман разузнавач, всички разбраха още на другия ден за "тайните му операции".

    Коментиран от #13, #38

    18:38 10.10.2026

  • 7 Мнение

    26 4 Отговор
    Герб приключва след местните избори, в случай че до тогава не се направят Правилните ходове

    Коментиран от #8, #11, #22, #37

    18:40 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Луд

    12 10 Отговор
    Убеден съм че Борисов никога не би постъпил така.Тои самият учеше заиците че не трябва да правят срещи на 4 очи.Сега на пилота му пуснаха таралеж във гащите.

    18:42 10.10.2026

  • 10 набил е канчето на Йоцова

    11 3 Отговор
    Само гледайте

    18:45 10.10.2026

  • 11 Не е вярно,

    17 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    герб вече е приключил! Окончателно!

    Коментиран от #35

    18:47 10.10.2026

  • 12 обективен

    15 5 Отговор
    Докатъо соз от снимката и оноз в кочината са на свобода , бял ден няма да види нашата страна !!

    Коментиран от #26, #34, #39

    18:48 10.10.2026

  • 13 Тези

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    са от КГБ...

    18:48 10.10.2026

  • 14 Наришкин

    7 2 Отговор
    всяка седмица е тук!

    18:48 10.10.2026

  • 15 маркуч

    15 5 Отговор
    Този го е яд,че не той ,а Цв.Цв. се снима с този украинец!

    18:57 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Радев

    13 14 Отговор
    е срам за България!

    Коментиран от #48

    18:57 10.10.2026

  • 18 Ядосан

    16 7 Отговор
    Буданов е искал по бързо, да се направи изявлениеот българската страна,че дроновете са руски,за да отиде с гръмката вест във Вашингтон.Тръгнал си ядосан, защото Радев, каза, че с хипотези не се работи и това било за Буданов голям провал !!!

    18:58 10.10.2026

  • 19 Юнак Гюро

    14 4 Отговор
    А Ако беше Гюров президент чл.4 чл.5 , вече щеше да го е приложил.
    Даже името на оператора на дрона щеше да е назовал!

    Коментиран от #29

    19:01 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дреме им

    7 2 Отговор
    на фермерите в силистренско!

    19:07 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смехоран

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "обективен":

    Щот пък с фатмака виждаме бял ден

    19:33 10.10.2026

  • 27 Гост

    7 2 Отговор
    Пълен нещастник е Боко, на нищо не е способен от това, което прокламира, обра държавата, обра бъдещето на внуците, ще се гътне тая Гад и наследниците ще плащат цената..., пълен Нещастник е Боко!

    Коментиран от #46

    19:33 10.10.2026

  • 28 Еее всеки

    7 1 Отговор
    Го пенсионират, и му става скучно, че вече не пишат за него , ми за некой друг

    19:33 10.10.2026

  • 29 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Юнак Гюро":

    Това ще си го запиша в графата с вицовете

    19:33 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    3 2 Отговор
    Бойко Методиев Борисов ще фигурира в Акашовите записи като Пълно Нищожество...🤣

    Коментиран от #47

    19:45 10.10.2026

  • 33 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... МА И НА ШЕФА НА ЦРУ В МОСКВА СЪЩО !?!?!?!?

    19:45 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не е вярно,":

    11 един никой си 11 България е демокрация А ГЕРБ Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА

    19:49 10.10.2026

  • 36 Гост

    1 2 Отговор
    Искаме държава без Бойко Методиев Борисов, моля...!??

    Коментиран от #45

    19:49 10.10.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    7 ала балата фалшификации диктат кражби безнаказаност лъжи грабежи 7 червени олигарси тези са за съд и приключване

    19:50 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "обективен":

    12 радев и червените олигарси са оставка разследване за тези

    19:51 10.10.2026

  • 40 5151

    0 1 Отговор
    Баце, ненужен си като изгоряла крушка! Никой вече не се съобразява с теб!

    Коментиран от #44

    19:52 10.10.2026

  • 41 Гост

    1 1 Отговор
    Редно е, когато си извършил престъпление, да понесеш отговорност, Боко- Тиквата има толкова много престъпления, за които трябва да отговаря...😁

    Коментиран от #43

    19:54 10.10.2026

  • 42 Механик

    0 0 Отговор
    Тук по-важно е не че тоя е идвал в БГ, а какво е искал. България е страна от к оято абсолютно нищо не зависи в тая война. Дето се вика, дори живи да ни одерат, пак това дето могат да ни вземат е нищичко в сравнение с милиардите дето набиват "колюктивните", така че едва ли е идвал за да иска нещо материално. Лично аз смятам че е нещо покрай тия кораби. Или вече е станало ясно чии са дроновете и това никак не е добре за Украина, или се е опитал да окаже натиск нашите да изфабрикуват и обявят нещо което ще е против Русия. И всичко това като го сложиш на фона на тукй, че Буданов от БГ заминава за САЩ, работата горе-долу си идва на мястото.

    19:56 10.10.2026

  • 43 Анонимни

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    41 РЕДНО ТАКИВА КАТО ТЕБ НАЙ СЕТНЕ ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ РЕДНО Е КОГА ПИТАМ АЗ

    19:57 10.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимни

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    36 А АЗ ИСКАМ ДЪРЖАВА БЕЗ ТЕБ БЕЗ РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА А НЕ МАРОУМНИЦИ КАТО ТЕБ ДА ДРАСКАТ ГНУСОТИИ ПО САЙТОВЕТЕ

    19:59 10.10.2026

  • 46 Анонимни

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    ДО ФАКТИ ТОЗИ ГНУС КОЛКО ВИ ПЛАЩА ЗА ДА МУ РАЗНАСЯТЕ ПОМИЯТА ТУК ФАКТИТЕ

    20:00 10.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове