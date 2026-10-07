Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Александър Йорданов: Пеевски е прав

Александър Йорданов: Пеевски е прав

7 Октомври, 2026 14:34 1 642 40

  • александър йорданов-
  • делян пеевски-
  • президент-
  • избори

Ясно и недвусмислено. А изразът: "...и неговия президент", подсказва и за предизборна позиция. Това не е без значение 19 дни преди изборния ден

Александър Йорданов: Пеевски е прав - 1
Снимка: Фейсбук
Facebook Facebook социална мрежа

Цял ден чета и слушам коментари на политици за престъпната атака на Руската федерация срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. С някои съм съгласен, но с други - не. Аз също публикувах мнение във Фейсбук. Но ако сега се връщам към този въпрос, то е, защото преценявам като достойна следната позиция на председателя на ДПС Делян Пеевски. Докато други политици мрънкат и усукват своите отговори, лидерът на тази опозиционна партия е категоричен.

Това отбеляза във "Фейсбук" бившият евродепутат Александър Йорданов.

Цитирам:

"Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат“.

Ясно и недвусмислено. А изразът: "...и неговия президент", подсказва и за предизборна позиция. Това не е без значение 19 дни преди изборния ден.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Два шопара

    58 5 Отговор
    Се подкрепят!
    Много лой се стече.

    14:37 07.10.2026

  • 2 ЕЕЕЕ

    49 4 Отговор
    Без Сашко не може.Беше се загубил някъде.

    14:38 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошо

    27 6 Отговор
    Е Русия каза че няма нищо общо със случая ,пък ти се дърдори каквото си щеш
    А иначе така е Които прави алъж вериж с Украйна е такива работи му се случват

    14:40 07.10.2026

  • 6 Мда

    31 4 Отговор
    Ал Йо доста силно надува дпс флигорната. Да не се е преместил в дпс? Както и да е, герб и дпс са две страни на една монета.

    14:40 07.10.2026

  • 7 Сатана Z

    52 4 Отговор
    Никога не забравяйте,че същият този Александър Йорданов е потомък на поручик Йорданов,убиецът на децата от Ястребино.

    Коментиран от #16, #36

    14:41 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това

    26 2 Отговор
    крехко същество от мазно блато изплува!?

    14:41 07.10.2026

  • 10 Иван

    27 4 Отговор
    Тези от СДС са най големите боклуци

    Коментиран от #37

    14:42 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С.ЯСТРЕБИНО

    32 2 Отговор
    САШЕ ИМАШ СМЕТКА ДА ПЛАЩАШ СТАВА ВЪПРОС ЗА ШЕСТЕ ЯСТРЕБИНЧИТА УБИТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ФАШИСТИ.

    14:44 07.10.2026

  • 13 угоената от крадене топка с лой

    22 2 Отговор
    ли ще казва кой е прав и кой крив

    14:44 07.10.2026

  • 14 Прав си, че е прав...

    5 4 Отговор
    Язък за барута! Хората имаха надежда, а тия копринени буби излъгаха като най паднали брадчетки от маалата.

    14:46 07.10.2026

  • 15 Калъфа !

    12 1 Отговор
    Си Остава !

    Калъф !

    14:46 07.10.2026

  • 16 иван

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    какъв му се пада?

    Коментиран от #25

    14:46 07.10.2026

  • 17 Колко Процента ?

    9 2 Отговор
    Станаха ?

    Десетте Процента ?

    14:48 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За този криза няма

    13 1 Отговор
    Все так огоен! Хванал е кокала и не пуска!

    14:49 07.10.2026

  • 20 Защо го заведе навремето

    10 0 Отговор
    Константинова в парламента
    Сега най богатия минал и през е парламент да се още явява тук

    14:51 07.10.2026

  • 21 9689

    9 0 Отговор
    Още едно мекотело.

    14:52 07.10.2026

  • 22 Дали си чел Конституцията?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "И тоя тъпунгер":

    Една дума няма за признаването на чужди държави.
    Препоръчвам ти да прочетеш "НОТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ от 21 ДЕКЕМВРИ 1993 Г."

    14:54 07.10.2026

  • 23 Софийски селянин,Пенсионер

    7 0 Отговор
    Аз пък си мислех че е гушнал чемшира букета,а угоеният шопар бил още жив..
    Все едно с тия кила няма да изкара дълго...

    14:55 07.10.2026

  • 24 Троян

    6 1 Отговор
    Десет процента, от един процент тия имат шанс. Откъде изпълзя това влечуго бе? Или по точно откъде се дотъркаля.

    14:58 07.10.2026

  • 25 Точно

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "иван":

    племенник, според други внук или нвщо такова. Като няма закон за лустрацията още от 80г така става. В САЩ такива наследници 200г не ги пускат във властта и там няма толкова престъпност нито други беззакония....

    15:04 07.10.2026

  • 26 !!!?

    0 0 Отговор
    10 години стигат за Радев. .."и неговия президент" !!!?

    15:05 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тази свиня

    8 1 Отговор
    Е едно от най позорните същества които България е виждала ! Знам го от времето когато живееше в Люлин а после срещу басеин Спартак. По нагло и подло рядко се среща

    15:08 07.10.2026

  • 30 1-20

    6 1 Отговор
    Този трябваше да е с 20-годишна присъда. Ама нали съдебната система е за наши хора.

    15:09 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 бат Данчо

    3 0 Отговор
    От този и създърма не става , ще вони на развалено !

    15:13 07.10.2026

  • 34 Емигрант

    1 0 Отговор
    ОПГ-ФАКТИ.БГ. СА ПРЕСТЪПНА БОЛШЕВИШКА КЛИКА И НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА БЪЛГАРИЯ !

    15:14 07.10.2026

  • 35 Тая

    3 0 Отговор
    отврат която само Народна пара лапа да изчезва б-к-ук

    15:14 07.10.2026

  • 36 Хммм,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Във Варна, когато бяхме ученици, не беше известен в целия град като много други емблематични фигури, но в училище го знаехме като "Сашко хулиганчето". Просто от малък си е антисоциален и самовлюбен, но още тогава си беше "човек на някой си" и от администрацията на училището го глезеха като "специален".

    Коментиран от #40

    15:15 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Они

    0 0 Отговор
    И тоя крадец изпълзя от дупката.

    15:22 07.10.2026

  • 39 Гого

    0 0 Отговор
    Свинята защитава свиня.

    15:24 07.10.2026

  • 40 Точно де ,

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хммм,":

    Значи още от малък си е бил доносник. Само тия донкуркаха тогава комунистите. Най обичаха наследници на фашаги да им стават подлоги доносници.

    15:24 07.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове