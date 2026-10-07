Александър Йорданов: Пеевски е прав

Цял ден чета и слушам коментари на политици за престъпната атака на Руската федерация срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. С някои съм съгласен, но с други - не. Аз също публикувах мнение във Фейсбук. Но ако сега се връщам към този въпрос, то е, защото преценявам като достойна следната позиция на председателя на ДПС Делян Пеевски. Докато други политици мрънкат и усукват своите отговори, лидерът на тази опозиционна партия е категоричен.
Това отбеляза във "Фейсбук" бившият евродепутат Александър Йорданов.
Цитирам:
"Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат“.
Ясно и недвусмислено. А изразът: "...и неговия президент", подсказва и за предизборна позиция. Това не е без значение 19 дни преди изборния ден.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Два шопара
Много лой се стече.
14:37 07.10.2026
2 ЕЕЕЕ
14:38 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гошо
А иначе така е Които прави алъж вериж с Украйна е такива работи му се случват
14:40 07.10.2026
6 Мда
14:40 07.10.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #16, #36
14:41 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това
14:41 07.10.2026
10 Иван
Коментиран от #37
14:42 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С.ЯСТРЕБИНО
14:44 07.10.2026
13 угоената от крадене топка с лой
14:44 07.10.2026
14 Прав си, че е прав...
14:46 07.10.2026
15 Калъфа !
Калъф !
14:46 07.10.2026
16 иван
До коментар #7 от "Сатана Z":какъв му се пада?
Коментиран от #25
14:46 07.10.2026
17 Колко Процента ?
Десетте Процента ?
14:48 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 За този криза няма
14:49 07.10.2026
20 Защо го заведе навремето
Сега най богатия минал и през е парламент да се още явява тук
14:51 07.10.2026
21 9689
14:52 07.10.2026
22 Дали си чел Конституцията?
До коментар #3 от "И тоя тъпунгер":Една дума няма за признаването на чужди държави.
Препоръчвам ти да прочетеш "НОТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ от 21 ДЕКЕМВРИ 1993 Г."
14:54 07.10.2026
23 Софийски селянин,Пенсионер
Все едно с тия кила няма да изкара дълго...
14:55 07.10.2026
24 Троян
14:58 07.10.2026
25 Точно
До коментар #16 от "иван":племенник, според други внук или нвщо такова. Като няма закон за лустрацията още от 80г така става. В САЩ такива наследници 200г не ги пускат във властта и там няма толкова престъпност нито други беззакония....
15:04 07.10.2026
26 !!!?
15:05 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тази свиня
15:08 07.10.2026
30 1-20
15:09 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 бат Данчо
15:13 07.10.2026
34 Емигрант
15:14 07.10.2026
35 Тая
15:14 07.10.2026
36 Хммм,
До коментар #7 от "Сатана Z":Във Варна, когато бяхме ученици, не беше известен в целия град като много други емблематични фигури, но в училище го знаехме като "Сашко хулиганчето". Просто от малък си е антисоциален и самовлюбен, но още тогава си беше "човек на някой си" и от администрацията на училището го глезеха като "специален".
Коментиран от #40
15:15 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Они
15:22 07.10.2026
39 Гого
15:24 07.10.2026
40 Точно де ,
До коментар #36 от "Хммм,":Значи още от малък си е бил доносник. Само тия донкуркаха тогава комунистите. Най обичаха наследници на фашаги да им стават подлоги доносници.
15:24 07.10.2026