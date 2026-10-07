Александър Йорданов: Пеевски е прав

Цял ден чета и слушам коментари на политици за престъпната атака на Руската федерация срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. С някои съм съгласен, но с други - не. Аз също публикувах мнение във Фейсбук. Но ако сега се връщам към този въпрос, то е, защото преценявам като достойна следната позиция на председателя на ДПС Делян Пеевски. Докато други политици мрънкат и усукват своите отговори, лидерът на тази опозиционна партия е категоричен.

Това отбеляза във "Фейсбук" бившият евродепутат Александър Йорданов.

Цитирам:

"Отговорите и за кризата с дроновете-нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат“.

Ясно и недвусмислено. А изразът: "...и неговия президент", подсказва и за предизборна позиция. Това не е без значение 19 дни преди изборния ден.