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Коридор 8: София събира министри за транспорт и енергетика

Коридор 8: София събира министри за транспорт и енергетика

8 Октомври, 2026 06:07, обновена 8 Октомври, 2026 06:10 566 5

  • коридор 8-
  • транспортна свързаност-
  • енергийна сигурност-
  • военна мобилност

Форумът ще обсъди свързаността, енергийната сигурност и военната мобилност по стратегическото направление.

Коридор 8: София събира министри за транспорт и енергетика - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международна министерска конференция по Коридор 8 ще се проведе в София с участието на министри, представители на европейски и международни организации и експерти от държавите по трасето. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова, съобщи Министерството на външните работи.

Програмата включва три дискусионни панела. В тях ще бъдат разгледани стратегическото значение на коридора за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, енергийната сигурност и потенциалът за икономически растеж.

„Специален акцент ще бъде поставен и върху ключовата роля на Коридор VIII за сигурността и устойчивостта на региона“, посочва Министерството на външните работи. Сред темите са още военната мобилност и ефективната реакция при кризи.

В конференцията ще участват представители на България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и на Румъния, Косово и Черна гора. Сред участниците са европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Обединеното кралство и Украйна. В тематичните дискусии ще се включат експерти по транспорт, енергетика, отбрана, инвестиции, иновации и нови технологии.

Незавършената железопътна връзка

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Една от основните незавършени части е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. На българска територия остава да бъдат изградени 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.

България, Албания, Италия и Република Северна Македония са се договорили да развиват по това направление и коридор за военна мобилност.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    За Коридор 8: София ще събере министри на транспорта и енергетиката.

    06:13 08.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Ще даваме безплатен ток на Украйна.И ще изнасяме зърно от Украйна.

    06:17 08.10.2026

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    ще хапнат по едни кебапчета , ще пият по някоя бира и ще си побъбрят, никаква няма да я свършат и без това

    както всеки път така и сега

    06:18 08.10.2026

  • 4 Преди 35 години

    2 0 Отговор
    се говореше за коридор номер 8. Сигурно с тези макета, които крадат история от античността и средновековието, няма скоро да го видим реализиран.

    07:01 08.10.2026

  • 5 Адвокат

    1 0 Отговор
    България бави 20 години изграждането на коридор 8, което е национално престъпление. Още преди 2000 г. Римляните са знаели, че най-важна за развитието на държавата е инфраструктурата и този коридор е възстановяване на римската Виа Игнатия, която е свързвала Черно с Адриатическо море . Може ли един управник на България от 20 години досега да обясни защо пречи, след като от ЕС бяха отпуснати средства по този проект? Сега пак са празни дрънкала.

    07:11 08.10.2026

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