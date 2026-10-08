Коридор 8: София събира министри за транспорт и енергетика

Международна министерска конференция по Коридор 8 ще се проведе в София с участието на министри, представители на европейски и международни организации и експерти от държавите по трасето. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова, съобщи Министерството на външните работи.

Програмата включва три дискусионни панела. В тях ще бъдат разгледани стратегическото значение на коридора за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, енергийната сигурност и потенциалът за икономически растеж.

„Специален акцент ще бъде поставен и върху ключовата роля на Коридор VIII за сигурността и устойчивостта на региона“, посочва Министерството на външните работи. Сред темите са още военната мобилност и ефективната реакция при кризи.

В конференцията ще участват представители на България, Албания, Италия и Република Северна Македония, както и на Румъния, Косово и Черна гора. Сред участниците са европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Обединеното кралство и Украйна. В тематичните дискусии ще се включат експерти по транспорт, енергетика, отбрана, инвестиции, иновации и нови технологии.

Незавършената железопътна връзка

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от Трансевропейската транспортна мрежа.

Една от основните незавършени части е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. На българска територия остава да бъдат изградени 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.

България, Албания, Италия и Република Северна Македония са се договорили да развиват по това направление и коридор за военна мобилност.

Източници: bta.bg