Велислава Петрова: София и Будапеща ще работят за повече стабилност

София и Будапеща ще работят за по-голяма стабилност в Европа, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на срещата си с унгарския си колега Анита Орбан. Разговорите са в рамките на официалното посещение на унгарската заместник министър-председателка и министър на външните работи в България.

Двете страни ще обсъдят развитието на двустранните отношения, задълбочаването на търговско-икономическите връзки, насърчаването на инвестициите и партньорството в областта на енергийната сигурност. В дневния ред са включени и теми от европейската и международната политика.

Сред тях са разширяването на Европейския съюз, войната на Русия в Украйна и сигурността в Черно море. България поставя акцент върху общите европейски действия и върху необходимостта държавите от региона да координират позициите си по въпросите на сигурността.

Икономика, енергетика и сигурност

Предстоящите разговори обхващат области, в които България и Унгария имат общи интереси. Търговските и инвестиционните връзки са сред основните направления на двустранното сътрудничество, а енергийната сигурност придобива допълнително значение заради нестабилността в региона и необходимостта от диверсифицирани доставки.

Външнополитическият разговор ще засегне и ролята на двете държави в Европейския съюз. Българското външно министерство посочва като приоритет активната ангажираност на ЕС със Западните Балкани, Украйна и Молдова, както и укрепването на сигурността в Черноморския регион.

Денят на българо-унгарското приятелство

Посещението съвпада с Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. Датата е свързана с почитта към свети Иван Рилски и с историческия епизод от XII век, когато мощите на светеца са пренесени в Унгария, преди да бъдат върнати в България.

След разговорите Петрова и Орбан ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей „Лайош Кошут“ в Шумен. В сградата по време на изгнанието си е живял водачът на унгарската революция Лайош Кошут. Министрите ще положат и венци пред мемориалната плоча на свети Иван Рилски в базиликата „Света София“.

В рамките на срещата ще бъде обсъдена и българската общност в Унгария. Тя има присъствие там от XIV век, а най-старото българско сдружение в Европа е създадено в Будапеща през 1914 г. Преди две години в унгарската столица беше открит Българският културно-образователен център, изграден с подкрепата на българската и унгарската държава.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg