Велислава Петрова: София и Будапеща ще работят за повече стабилност

София и Будапеща ще работят за по-голяма стабилност в Европа, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова по време на срещата си с унгарския си колега Анита Орбан. Разговорите са в рамките на официалното посещение на унгарската заместник министър-председателка и министър на външните работи в България.
Двете страни ще обсъдят развитието на двустранните отношения, задълбочаването на търговско-икономическите връзки, насърчаването на инвестициите и партньорството в областта на енергийната сигурност. В дневния ред са включени и теми от европейската и международната политика.
Сред тях са разширяването на Европейския съюз, войната на Русия в Украйна и сигурността в Черно море. България поставя акцент върху общите европейски действия и върху необходимостта държавите от региона да координират позициите си по въпросите на сигурността.
Икономика, енергетика и сигурност
Предстоящите разговори обхващат области, в които България и Унгария имат общи интереси. Търговските и инвестиционните връзки са сред основните направления на двустранното сътрудничество, а енергийната сигурност придобива допълнително значение заради нестабилността в региона и необходимостта от диверсифицирани доставки.
Външнополитическият разговор ще засегне и ролята на двете държави в Европейския съюз. Българското външно министерство посочва като приоритет активната ангажираност на ЕС със Западните Балкани, Украйна и Молдова, както и укрепването на сигурността в Черноморския регион.
Денят на българо-унгарското приятелство
Посещението съвпада с Деня на българо-унгарското приятелство, който се отбелязва на 19 октомври. Датата е свързана с почитта към свети Иван Рилски и с историческия епизод от XII век, когато мощите на светеца са пренесени в Унгария, преди да бъдат върнати в България.
След разговорите Петрова и Орбан ще открият изложба, посветена на историята на къщата-музей „Лайош Кошут“ в Шумен. В сградата по време на изгнанието си е живял водачът на унгарската революция Лайош Кошут. Министрите ще положат и венци пред мемориалната плоча на свети Иван Рилски в базиликата „Света София“.
В рамките на срещата ще бъде обсъдена и българската общност в Унгария. Тя има присъствие там от XIV век, а най-старото българско сдружение в Европа е създадено в Будапеща през 1914 г. Преди две години в унгарската столица беше открит Българският културно-образователен център, изграден с подкрепата на българската и унгарската държава.
Източници: bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:12 19.10.2026
2 Ферко
Нищо, при Реверсивните често е така!
13:14 19.10.2026
3 пффф
Коментиран от #7
13:19 19.10.2026
4 Икономически
13:20 19.10.2026
5 Айде почивайте си малко
Коментиран от #6
13:28 19.10.2026
6 пффф
До коментар #5 от "Айде почивайте си малко":Няма от какво да се изморят , резултати няма и да видим
13:33 19.10.2026
7 много е модна
До коментар #3 от "пффф":Коланче върху сако с двуредово закопчаване само в Турция може да видиш...
13:57 19.10.2026