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Китайският външен министър Ван И е на визита у нас

Китайският външен министър Ван И е на визита у нас

19 Октомври, 2026 04:45, обновена 19 Октомври, 2026 04:49 383 1

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  • външна политика

Той ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова в София. В дневния ред са двустранните отношения и актуални международни теми

Китайският външен министър Ван И е на визита у нас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Китай Ван И е на официално посещение в България. В София той ще разговаря с българския си колега Велислава Петрова, съобщи Министерството на външните работи.

Срещата ще се проведе в сградата на МВнР. В центъра на разговорите ще бъдат двустранните отношения между България и Китай, както и възможностите за разширяване на сътрудничеството в сфери от взаимен интерес. Двамата министри ще обменят позиции и по актуални международни теми.

След разговорите е планирано съвместно изявление за медиите. Към началото на посещението не са обявени конкретни договорености или подписани споразумения.

Обиколка през четири държави

Посещението в България е част от дипломатическа обиколка на Ван И в Европа и Кавказ. Китайското външно министерство посочи, че тя включва Азербайджан, Хърватия, Черна гора и България и ще продължи от 14 до 20 октомври.

„Уан И ще посети Азербайджан, Хърватия, Черна гора и България от 14 до 20 октомври“, обяви китайското външно министерство.

Преди посещенията си Ван И участва като специален представител на китайския президент Си Дзинпин в седмата среща на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия, проведена в Баку.

Ван И е член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия и министър на външните работи на Китай. Предстоящите му разговори в София са най-високото равнище на официален дипломатически контакт между България и Китай, обявено в програмата на българското външно министерство.

Източници: mfa.bg, fmprc.gov.cn


София / България
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