Тежка катастрофа между камион и автобус до Пазарджик, двамата шофьори са загинали

Тежка катастрофа е станала снощи, около 21:40 часа, на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре.

ПТП-то е между автобус и камион с полуремарке.

Двамата водачи са загинали на място, съобщиха от полицията в Пазарджик.

Няма ранени, автобусът е бил празен.

Към мястото на инцидента веднага са били насочени екипи на Пътна полиция, РУ Пазарджик, Пожарната от Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, Спешна помощ.

Пътят все още е затворен в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре, извършват се огледи, затова има организирани обходни маршрути.