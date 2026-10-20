Тежка катастрофа между камион и автобус до Пазарджик, двамата шофьори са загинали

Тежка катастрофа е станала снощи, около 21:40 часа, на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре.
ПТП-то е между автобус и камион с полуремарке.
Двамата водачи са загинали на място, съобщиха от полицията в Пазарджик.
Няма ранени, автобусът е бил празен.
Към мястото на инцидента веднага са били насочени екипи на Пътна полиция, РУ Пазарджик, Пожарната от Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, Спешна помощ.
Пътят все още е затворен в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре, извършват се огледи, затова има организирани обходни маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоржета
Коментиран от #9
07:46 20.10.2026
2 МПС
Коментиран от #7
07:59 20.10.2026
3 Тити
Коментиран от #11
07:59 20.10.2026
4 БХ за наглярите
не обичат да спазват, правила, предимство, ограничения и залагат на страха на другите.
Страшното идва, когато се срещнат двама такива на двулентов път и всеки кара по средата...
08:02 20.10.2026
5 Боруна Лом
08:07 20.10.2026
6 Да, да
08:09 20.10.2026
7 Мемо
До коментар #2 от "МПС":Познаваш ли изобщо пътя между Пазарджик и Пловдив, за да коментираш? Пътят е много широк и няма една неравност. Проблема е в манталитета на Ганьо и чувството му за безнаказаност!
08:09 20.10.2026
8 Бен
08:12 20.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Жоржета":Ти вече си жертва 😀😀😀😀
08:14 20.10.2026
10 Колко
08:21 20.10.2026
11 ТЕ КАМЕРИТЕ СА ЗА ЖИВИТЕ
До коментар #3 от "Тити":ЗА ДА ГИ СЛЕДЯТ И ГЛОБЯТ ...МЪРТВИТЕ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВАТ
08:38 20.10.2026