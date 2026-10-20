Новини
България »
Тежка катастрофа между камион и автобус до Пазарджик, двамата шофьори са загинали

Тежка катастрофа между камион и автобус до Пазарджик, двамата шофьори са загинали

20 Октомври, 2026 07:40 1 202 11

  • загинали-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • пазарджик

Няма ранени, автобусът е бил празен

Тежка катастрофа между камион и автобус до Пазарджик, двамата шофьори са загинали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа е станала снощи, около 21:40 часа, на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре.

ПТП-то е между автобус и камион с полуремарке.

Двамата водачи са загинали на място, съобщиха от полицията в Пазарджик.

Няма ранени, автобусът е бил празен.

Към мястото на инцидента веднага са били насочени екипи на Пътна полиция, РУ Пазарджик, Пожарната от Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, Спешна помощ.

Пътят все още е затворен в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре, извършват се огледи, затова има организирани обходни маршрути.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоржета

    2 14 Отговор
    Русуфилията взима хибридна атакува

    Коментиран от #9

    07:46 20.10.2026

  • 2 МПС

    3 13 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #7

    07:59 20.10.2026

  • 3 Тити

    14 0 Отговор
    Колкото и камери да сложат лудите няма кой да ги спре.

    Коментиран от #11

    07:59 20.10.2026

  • 4 БХ за наглярите

    20 0 Отговор
    Автобус и голям камион - това са двете МПС-та, които поради своите размери и тегло
    не обичат да спазват, правила, предимство, ограничения и залагат на страха на другите.
    Страшното идва, когато се срещнат двама такива на двулентов път и всеки кара по средата...

    08:02 20.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЖАЛКО ЗА ХОРАТА

    08:07 20.10.2026

  • 6 Да, да

    2 0 Отговор
    Говедаре, брат!

    08:09 20.10.2026

  • 7 Мемо

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "МПС":

    Познаваш ли изобщо пътя между Пазарджик и Пловдив, за да коментираш? Пътят е много широк и няма една неравност. Проблема е в манталитета на Ганьо и чувството му за безнаказаност!

    08:09 20.10.2026

  • 8 Бен

    3 0 Отговор
    Кой ли от двамата си е изтрил твърдия диск с домашнярка???

    08:12 20.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жоржета":

    Ти вече си жертва 😀😀😀😀

    08:14 20.10.2026

  • 10 Колко

    7 2 Отговор
    станаха жертвите на катастрофи и убийства при регресивните вече ?

    08:21 20.10.2026

  • 11 ТЕ КАМЕРИТЕ СА ЗА ЖИВИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    ЗА ДА ГИ СЛЕДЯТ И ГЛОБЯТ ...МЪРТВИТЕ НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВАТ

    08:38 20.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове