Новини
България »
София »
Ивайло Мирчев: Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда?
  Тема: Украйна

Ивайло Мирчев: Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда?

29 Октомври, 2026 22:06 1 477 42

  • ивайло мирчев-
  • кораб-
  • черно море-
  • потопен

Управляващите дължат отговор на пет въпроса

Ивайло Мирчев: Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След руската агресия в Черно море вече седмица тeче мисия за подобрено наблюдение на въздушното пространство (Enhanced Air Policing). Въпреки това, въпреки предупреждението за предстояща атака час по-рано от специализирания френски самолет за ранно засичане Atlantique 2, вчера бе допуснато нападението на три руски дрона Murena-300S срещу контейнеровоза Contship Jet на 16 мили от нос Калиакра. Това заяви в своя Фейсбук профил съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и отправи пет въпроса към управляващите

“Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда? Възникват пет ключови въпроса:

Още новини от Украйна

1. Самолетът можел ли е да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти бяха поискали? Всичко се развива в нашата зона на отговорност. Отговор от България няма.

2. Испански F-18M Hornet (базиран в Румъния) е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо?

3. По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?

4. Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване?

5. Кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака? На кое конкретно правно основание?

“България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени час преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг.

Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани. Радев дължи обяснение на какво конкретно международноправно основание твърди, че България не е могла да пресече непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните води. Нищо от това не е направено.

От Демократична България ще искаме изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване”, заключи Мирчев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    55 7 Отговор
    Защото Мирчев държи верните си бойци на клавиатурите.Ето така се получава Мирчев и мирчевци,когато воювате само в социалните мрежи,а врага яко бие.

    Коментиран от #39

    22:08 29.10.2026

  • 4 мирчев

    52 5 Отговор
    сигурно ще ходи да се гмурка

    Коментиран от #22

    22:08 29.10.2026

  • 5 Спецназ

    46 7 Отговор
    АКО беше спасен потъналия кораб,

    после снарядите и пушките в контейнерите карани за Украйна-

    какво щяхме да ги правим??

    КОНФИСКАЦИЯ??


    ааааааааааааааа по-добре на дъното!!

    22:09 29.10.2026

  • 6 Хохохо

    46 3 Отговор
    Щом този реве значи е ясно с какво е бил пълен

    22:12 29.10.2026

  • 7 абе, лама ивей,

    35 5 Отговор
    Вземи прочети малко международното морско право!

    Коментиран от #21, #27

    22:13 29.10.2026

  • 8 Защо

    10 23 Отговор
    Защото нашите военни кораби не патрулират, а седят в пристанищата, докато екипажите им шорат водка.
    Нямали време да изтрезнеят и да потеглят.
    Нищо. Другият път.

    22:13 29.10.2026

  • 9 Ами

    8 33 Отговор
    Как като нашия зеления чорап е на подчениение на Решетноков

    22:13 29.10.2026

  • 10 признай си мирчо

    35 5 Отговор
    Какво имаше в тези контейнери и защо плащаме оръжията за украйна

    Коментиран от #15

    22:13 29.10.2026

  • 11 Помак

    11 1 Отговор
    Малка гемия никой не спасява , има и няма 4-5 млн до 10 млн с коритото штети...виж 4-5 000 контейнера океански е цифра,да не говорим за 15 000 на мерск , гриин ,хапад

    22:16 29.10.2026

  • 12 Бияча на разносвач на пици

    34 2 Отговор
    Ето го къде е експерта с два пръста чело!
    Тоя ли биеше разносвачите на пици

    Тоя що не се скрие някъде?

    22:17 29.10.2026

  • 13 Изяви

    18 1 Отговор
    Този стана олицетворение на една често ползвана дума определяща съществителното парче. Казват, че лоша реклама няма, но повечето хора не биха рискували, да станат известни с това!

    22:18 29.10.2026

  • 14 Пико

    30 2 Отговор
    Ивей Мирчев мечтае да се бие с руснаците, ама само с Глово може.

    22:19 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    5 24 Отговор
    Мунчо е национален предател и предател на НАТО ....трябва да бъде разжалван , съден и вкаран в затвора !!!

    22:22 29.10.2026

  • 18 Ужасссс...

    30 1 Отговор
    Парапитека вече се вижда и изживява като управляващ! Но упорито не грабва куфара за Украйна?! Глупака отново не знае, че кораба не е ударен в наши териториални води!

    22:24 29.10.2026

  • 19 "...питали ли са ни французите..."

    14 1 Отговор
    Питали са французите женерал Наско от транспортните войски- "Да го сваляме ли мон женерал?"

    22:27 29.10.2026

  • 20 Анонимен

    15 2 Отговор
    От самолета са си питали ушите. Видяха какъв е дрона и отлетяха в другата посока, трябваше да гледаме видеото от кораба, за да разберем защо. Но този пак си затваря очите и знае по-добре от реалността.

    22:27 29.10.2026

  • 21 Абе

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "абе, лама ивей,":

    Какво международно морско право при плавателни съдове(дронове) които не са регестрирани и плават без да имат флаг. Ако даден съд нарушава морското право той не трява да се ползва с защита от него. Тоест всеки неиндефициран плавателен е напълно законно той да бъде унищожен навсякъде от всеки без никой да може да има притеции срещу това просто защото той е незаконен. Всичко е въпрос на желане или нежелание в конкретния слъчай

    22:28 29.10.2026

  • 22 да ходи да се гмурка

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "мирчев":

    и да извади от китайския контейнер N 418 - всички маски за Хелоуин с 5 пръста чело ...

    Коментиран от #23

    22:29 29.10.2026

  • 23 да погледне и 248ми контейнер

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "да ходи да се гмурка":

    според митническата декларация пренася вибратори

    22:31 29.10.2026

  • 24 Ха ха ха

    13 2 Отговор
    ТОЯ РУСОФОБ ОКО НЕ Е РУСИЯ ДА Я ПЛЮЕ ЩЕ УМРЕ ОТ ГЛАД. А БАЩА МУ Е ЧЕНГЕ С ЧЕРВЕН БИЛЕТ.

    22:42 29.10.2026

  • 25 "Кимон Георгиев " руски доверен ...

    2 6 Отговор
    шпионин, а България се приравни ,
    като " сервитьорка" на Путин!!!!!

    22:44 29.10.2026

  • 26 Всеки път когато показвате Мирчев

    9 3 Отговор
    Гюров губи 5% от изборните резултати.
    Не си вярвайте, че Тиквата и Шиши ще помогнат на ГюрКан.

    22:48 29.10.2026

  • 27 Мирчев да чете?

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "абе, лама ивей,":

    Вестник Стършел излиза в петък, т.е. утре 30.10. Това сега да не е предварителен тираж?

    22:48 29.10.2026

  • 28 Бончо М.

    5 3 Отговор
    Кой да го спасява контейнеровоза? Мирчев да беше организирал спасителна акция като го е грижа толкова за чуждите интереси.

    22:49 29.10.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Комуниста Мирчев дори не се сеща, че трябва да задава въпроса към европейските и натовските си приятели, които всъщност ни "пазят"...

    22:51 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 пфф

    0 0 Отговор
    Сигурно някой си е изхвърлил химическите отпадъци. Спрете превоза на химикали в наши води, заспали администратори!

    23:03 29.10.2026

  • 32 Защото Ивайло е скрънза и стиснат.

    1 1 Отговор
    Не дава пари за един костюм на Супермен за 5 евро от Илиянци.

    23:05 29.10.2026

  • 33 Защо

    1 4 Отговор
    Тъкмо си мислиш , че сме стигнали дъното с Тиквата и Шиши и оп , Мунчо се появи ....

    Коментиран от #35

    23:12 29.10.2026

  • 34 Според

    0 2 Отговор
    разбирача Мирчев, ако се появи някакъв дрон или подобен плавателен съд в международни води в Черно море нашите въоръжени сили трябва да го унищожат. Ами ако се окаже приятелски и сме попречили да изпълни някаква задача. Защо не питаш французите от къде идва дрона, каква е посоката му на движение, идентифицирали ли са го както модел, производител и т.н.

    23:23 29.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Обади се

    0 0 Отговор
    И питай зеля

    23:32 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Съвършена простота

    1 2 Отговор
    Това нищо е вредно за българите и ЕС!
    Няма ли кой да го прибере, преди да е направило поразията България да бъде причината за глобална война?

    23:39 29.10.2026

  • 39 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Прочетох простотиите на мирчевото...... Едно Мирчо е нова единица за глупост..... Каликата на Мирчо като нищо би не въвлякла война с Русия... Тия трябва да бъдат забранени или въдворени....

    23:41 29.10.2026

  • 40 ГОШО

    2 2 Отговор
    Защо Мирчев разбирача не спаси кораба а само философства и ходи да се бие с разносвачите на пици. ШУТ

    23:41 29.10.2026

  • 41 9689

    0 1 Отговор
    Крушарско леке,що не отиде да го защитиш с юнашкото си чело.

    23:48 29.10.2026

  • 42 МунчоЛЕТ

    0 0 Отговор
    Не чакайте от мне да абяснявам!!!

    23:54 29.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове