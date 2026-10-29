Ивайло Мирчев: Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда?

След руската агресия в Черно море вече седмица тeче мисия за подобрено наблюдение на въздушното пространство (Enhanced Air Policing). Въпреки това, въпреки предупреждението за предстояща атака час по-рано от специализирания френски самолет за ранно засичане Atlantique 2, вчера бе допуснато нападението на три руски дрона Murena-300S срещу контейнеровоза Contship Jet на 16 мили от нос Калиакра. Това заяви в своя Фейсбук профил съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и отправи пет въпроса към управляващите
“Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда? Възникват пет ключови въпроса:
1. Самолетът можел ли е да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти бяха поискали? Всичко се развива в нашата зона на отговорност. Отговор от България няма.
2. Испански F-18M Hornet (базиран в Румъния) е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо?
3. По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?
4. Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване?
5. Кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака? На кое конкретно правно основание?
“България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени час преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг.
Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани. Радев дължи обяснение на какво конкретно международноправно основание твърди, че България не е могла да пресече непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните води. Нищо от това не е направено.
От Демократична България ще искаме изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване”, заключи Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
Коментиран от #39
22:08 29.10.2026
4 мирчев
Коментиран от #22
22:08 29.10.2026
5 Спецназ
после снарядите и пушките в контейнерите карани за Украйна-
какво щяхме да ги правим??
КОНФИСКАЦИЯ??
ааааааааааааааа по-добре на дъното!!
22:09 29.10.2026
6 Хохохо
22:12 29.10.2026
7 абе, лама ивей,
Коментиран от #21, #27
22:13 29.10.2026
8 Защо
Нямали време да изтрезнеят и да потеглят.
Нищо. Другият път.
22:13 29.10.2026
9 Ами
22:13 29.10.2026
10 признай си мирчо
Коментиран от #15
22:13 29.10.2026
11 Помак
22:16 29.10.2026
12 Бияча на разносвач на пици
Тоя ли биеше разносвачите на пици
Тоя що не се скрие някъде?
22:17 29.10.2026
13 Изяви
22:18 29.10.2026
14 Пико
22:19 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
22:22 29.10.2026
18 Ужасссс...
22:24 29.10.2026
19 "...питали ли са ни французите..."
22:27 29.10.2026
20 Анонимен
22:27 29.10.2026
21 Абе
До коментар #7 от "абе, лама ивей,":Какво международно морско право при плавателни съдове(дронове) които не са регестрирани и плават без да имат флаг. Ако даден съд нарушава морското право той не трява да се ползва с защита от него. Тоест всеки неиндефициран плавателен е напълно законно той да бъде унищожен навсякъде от всеки без никой да може да има притеции срещу това просто защото той е незаконен. Всичко е въпрос на желане или нежелание в конкретния слъчай
22:28 29.10.2026
22 да ходи да се гмурка
До коментар #4 от "мирчев":и да извади от китайския контейнер N 418 - всички маски за Хелоуин с 5 пръста чело ...
Коментиран от #23
22:29 29.10.2026
23 да погледне и 248ми контейнер
До коментар #22 от "да ходи да се гмурка":според митническата декларация пренася вибратори
22:31 29.10.2026
24 Ха ха ха
22:42 29.10.2026
25 "Кимон Георгиев " руски доверен ...
като " сервитьорка" на Путин!!!!!
22:44 29.10.2026
26 Всеки път когато показвате Мирчев
Не си вярвайте, че Тиквата и Шиши ще помогнат на ГюрКан.
22:48 29.10.2026
27 Мирчев да чете?
До коментар #7 от "абе, лама ивей,":Вестник Стършел излиза в петък, т.е. утре 30.10. Това сега да не е предварителен тираж?
22:48 29.10.2026
28 Бончо М.
22:49 29.10.2026
29 ДрайвингПлежър
22:51 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 пфф
23:03 29.10.2026
32 Защото Ивайло е скрънза и стиснат.
23:05 29.10.2026
33 Защо
Коментиран от #35
23:12 29.10.2026
34 Според
23:23 29.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Обади се
23:32 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Съвършена простота
Няма ли кой да го прибере, преди да е направило поразията България да бъде причината за глобална война?
23:39 29.10.2026
39 Европеец
До коментар #3 от "Сандо":Прочетох простотиите на мирчевото...... Едно Мирчо е нова единица за глупост..... Каликата на Мирчо като нищо би не въвлякла война с Русия... Тия трябва да бъдат забранени или въдворени....
23:41 29.10.2026
40 ГОШО
23:41 29.10.2026
41 9689
23:48 29.10.2026
42 МунчоЛЕТ
23:54 29.10.2026