Ивайло Мирчев: Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда?

След руската агресия в Черно море вече седмица тeче мисия за подобрено наблюдение на въздушното пространство (Enhanced Air Policing). Въпреки това, въпреки предупреждението за предстояща атака час по-рано от специализирания френски самолет за ранно засичане Atlantique 2, вчера бе допуснато нападението на три руски дрона Murena-300S срещу контейнеровоза Contship Jet на 16 мили от нос Калиакра. Това заяви в своя Фейсбук профил съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев и отправи пет въпроса към управляващите

“Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда? Възникват пет ключови въпроса:

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1. Самолетът можел ли е да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти бяха поискали? Всичко се развива в нашата зона на отговорност. Отговор от България няма.

2. Испански F-18M Hornet (базиран в Румъния) е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо?

3. По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?

4. Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване?

5. Кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака? На кое конкретно правно основание?

“България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени час преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг.

Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани. Радев дължи обяснение на какво конкретно международноправно основание твърди, че България не е могла да пресече непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните води. Нищо от това не е направено.

От Демократична България ще искаме изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване”, заключи Мирчев.