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Ивайло Мирчев: Правителството се страхува да потопи дроновете да не би Русия да му се разсърди
  Тема: Украйна

Ивайло Мирчев: Правителството се страхува да потопи дроновете да не би Русия да му се разсърди

30 Октомври, 2026 14:05 849 43

  • ивайло мирчев-
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  • руска агресия

С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650 

Ивайло Мирчев: Правителството се страхува да потопи дроновете да не би Русия да му се разсърди - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обвини правителството, че не е предотвратило потапянето на контейнеровоза с 421 големи контейнера на километри от Калиакра заради снишаване пред Кремъл. Това стана в изявление пред медиите в кулоарите на парламента.

Мирчев постави няколко въпроса. Първо, защо не е имало никаква реакция от българска страна, когато 60 минути преди удара с морски дронове по контейнеровоза специализираният френски самолет за радиоелектронна борба ни е предупредил за тях. “Има възможност френският самолет да направи така, че да неутрализира дроновете. И въпросът е, поискали ли са българските власти нещо подобно”, попита Мирчев.

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На второ място той изтъкна, че в Румъния са базирани испански самолети F-18, с възможност да унищожат дроновете въпреки метеорологичните условия. “Поискала ли е българската страна това да се случи? Знаели сме 60 минути преди удара. С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650. Защо все още българското правителство не казва, че става дума за този руски дрон или негова модификация”, попита Мирчев. И уточни, че има много видеозаписи и анализи на частни разследващи организации, които доказват това.

Партийният лидер отхвърли аргумента на премиера Румен Радев, че не е можело да се реагира срещу дроновете, защото не са били в наши териториални води: “Защо могат да бъдат унищожени на 12 мили от брега, а не могат да бъдат унищожени на 15 мили и заплашват търговското корабоплаване и създават риск за огромно замърсяване. И когато тези дронове са под ничий флаг и представляват пряка опасност. Защо не ни се казва как е действала българската държава и че дроновете са руски? защо България трябва постоянно да се снишава, да прекланяме главичка, да синхронизираме с Путин и Кремъл и пак да ни удрят, и удрят, и удрят и да ни замърсяват Черноморието”, каза Ивайло Мирчев.

Той предупреди, че тепърва ще се изяснява как замърсяването от контейнерите ще се отрази на българския туризъм. Но вече е ясно как тези удари засягат търговското корабоплаване, защото застраховките вече скочиха много сериозно, а това като минимум означава много по-големи разходи за търговците на зърно и торове.

“Правителството няма план как да реагира. Знае, че дроновете са руски, но се страхува да ги потопи, да не би Русия да им се разсърди. Страхува се да предприеме каквото и да е действие, за да не тръгне срещу господаря си, който е решил на километри от Калиакра да потопи контейнеровоз с 421 контейнера с опасни товари”, каза Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Адмирал Контраадмиралов

    28 1 Отговор
    Ние искахме, ама нямахме желание, отделно от това и не можем

    14:08 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кочо

    35 3 Отговор
    Ивайло се страхува да бие куриераджии, да не би случайно те да го набият.

    14:09 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами те дроновете

    40 5 Отговор
    май украински. Какво ще лъжете после? Няма такава лъжлива из.... като ПП и ДБ!

    Коментиран от #13

    14:12 30.10.2026

  • 9 честен ционист

    34 1 Отговор
    Юнга Мирча да вади гумената лодка и да потапя дроновете собственоръчно.

    14:14 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 666

    30 2 Отговор
    Мирчев да излиза с лодката с която ходиха едно лято при доган и да почва да гони и лови дроновете.

    14:15 30.10.2026

  • 12 ставка

    27 3 Отговор
    Защото гемията не е била в наши териториални води.
    Всяко военно действие извън собствена територия е атака, а не отбрана.
    Ето толкова е просто.

    Коментиран от #19

    14:15 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Точно!

    12 5 Отговор
    Цял свят ни се смее.
    Няма такива планктони!

    14:15 30.10.2026

  • 15 Дрона е HSMUSV на американската

    22 3 Отговор
    компания Metal Shark. май Тръмп е почнал ленд-лийз с Русия хахахахахахах колко е тежко да си евро-атлантиче с два пръста чело и баща партиен секретар на крушаре

    14:16 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ще потопят

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да, украинците сами":

    За лъжи и пропаганда и теб ще потопят тези терористи.

    14:17 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да, украинците сами":

    За провокация чувал ли си ?

    Коментиран от #41

    14:20 30.10.2026

  • 21 Уффф

    20 1 Отговор
    Какъв военолюбец, какъв мозък на мисълта! Защо не казвате какво е превозвал кораба бе идиоти? Празни контейнери ли?

    14:20 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Георги

    17 1 Отговор
    тея, които ни натресоха еврото, след уговорка за фалшификация с урсула (поне така твърди кирчето в един запис), сега се опитват да ни убедят, че Русия иска да ни напада.

    14:23 30.10.2026

  • 24 ставка

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "И кого ще атакуваме":

    Само в наши води може да потопяваме.
    Извън тях нямаме право, според международното право, хаха.

    Коментиран от #42

    14:23 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Няма място, щото още

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Радев да се връща в г.за на мракобесието":

    не могат да изкарат Гюркан от там. Йотова го навря и сега всички нискочели евро-атлантичета и малки тъмнокожи елфчета на име Петко от Киев опитват да го изкарат горкия

    14:24 30.10.2026

  • 27 Човека

    11 1 Отговор
    Дрън България.
    Експерт по всичко и така вече 20 години.Политика,влияние и манджа

    14:26 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Истината

    1 8 Отговор
    Това е самата жалка истина!!! За да не се намръщи путин, прогресивните са се навели със смъкнати гащи и стискат зъби да мине по-бързо....

    14:33 30.10.2026

  • 31 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Правителството на Радев действа разумно и не се остави да бъде въвлечена България в постановката на Украйна с техния дрон.

    14:34 30.10.2026

  • 32 Аве

    9 0 Отговор
    Лама Мирчев е завършил висше в "Дрон юнивърсити Петрохан" и ги разбира тия неща😉

    14:35 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Специалист

    11 0 Отговор
    Аман от този.Значи и от високотехнологични дронове разбирал.А аз си мислех че е специалист само по пици и доставчици.Човек пенкилер.Той беше само за президент защото Гюров не става няма такъв полет на мисълта

    14:39 30.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Заклевам се

    3 0 Отговор
    в гроба на майка ми ,това прасе дето целува ръка на Доган мога да го излежа за хубав .Страшен нагъл противняк .

    14:47 30.10.2026

  • 40 Алм13

    2 0 Отговор
    Защо не ги потопи Мирчев? В Румъния удариха пристанището в Констанца и румънците пак не успяха да ги прихванат!

    14:56 30.10.2026

  • 41 Да бе, тя само мутрофанката

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Казва единствено истината😂😂😂

    14:57 30.10.2026

  • 42 Да бе, тя само мутрофанката викаш само

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ставка":

    Кремльовците имат това право

    14:59 30.10.2026

  • 43 генетиката все пак е наука

    0 0 Отговор
    това му състояние ще продължи дълго !

    15:01 30.10.2026

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