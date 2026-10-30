Ивайло Мирчев: Правителството се страхува да потопи дроновете да не би Русия да му се разсърди

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обвини правителството, че не е предотвратило потапянето на контейнеровоза с 421 големи контейнера на километри от Калиакра заради снишаване пред Кремъл. Това стана в изявление пред медиите в кулоарите на парламента.

Мирчев постави няколко въпроса. Първо, защо не е имало никаква реакция от българска страна, когато 60 минути преди удара с морски дронове по контейнеровоза специализираният френски самолет за радиоелектронна борба ни е предупредил за тях. “Има възможност френският самолет да направи така, че да неутрализира дроновете. И въпросът е, поискали ли са българските власти нещо подобно”, попита Мирчев.

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На второ място той изтъкна, че в Румъния са базирани испански самолети F-18, с възможност да унищожат дроновете въпреки метеорологичните условия. “Поискала ли е българската страна това да се случи? Знаели сме 60 минути преди удара. С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650. Защо все още българското правителство не казва, че става дума за този руски дрон или негова модификация”, попита Мирчев. И уточни, че има много видеозаписи и анализи на частни разследващи организации, които доказват това.

Партийният лидер отхвърли аргумента на премиера Румен Радев, че не е можело да се реагира срещу дроновете, защото не са били в наши териториални води: “Защо могат да бъдат унищожени на 12 мили от брега, а не могат да бъдат унищожени на 15 мили и заплашват търговското корабоплаване и създават риск за огромно замърсяване. И когато тези дронове са под ничий флаг и представляват пряка опасност. Защо не ни се казва как е действала българската държава и че дроновете са руски? защо България трябва постоянно да се снишава, да прекланяме главичка, да синхронизираме с Путин и Кремъл и пак да ни удрят, и удрят, и удрят и да ни замърсяват Черноморието”, каза Ивайло Мирчев.

Той предупреди, че тепърва ще се изяснява как замърсяването от контейнерите ще се отрази на българския туризъм. Но вече е ясно как тези удари засягат търговското корабоплаване, защото застраховките вече скочиха много сериозно, а това като минимум означава много по-големи разходи за търговците на зърно и торове.

“Правителството няма план как да реагира. Знае, че дроновете са руски, но се страхува да ги потопи, да не би Русия да им се разсърди. Страхува се да предприеме каквото и да е действие, за да не тръгне срещу господаря си, който е решил на километри от Калиакра да потопи контейнеровоз с 421 контейнера с опасни товари”, каза Ивайло Мирчев.