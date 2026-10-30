Ивайло Мирчев: Правителството се страхува да потопи дроновете да не би Русия да му се разсърди

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев обвини правителството, че не е предотвратило потапянето на контейнеровоза с 421 големи контейнера на километри от Калиакра заради снишаване пред Кремъл. Това стана в изявление пред медиите в кулоарите на парламента.
Мирчев постави няколко въпроса. Първо, защо не е имало никаква реакция от българска страна, когато 60 минути преди удара с морски дронове по контейнеровоза специализираният френски самолет за радиоелектронна борба ни е предупредил за тях. “Има възможност френският самолет да направи така, че да неутрализира дроновете. И въпросът е, поискали ли са българските власти нещо подобно”, попита Мирчев.
На второ място той изтъкна, че в Румъния са базирани испански самолети F-18, с възможност да унищожат дроновете въпреки метеорологичните условия. “Поискала ли е българската страна това да се случи? Знаели сме 60 минути преди удара. С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650. Защо все още българското правителство не казва, че става дума за този руски дрон или негова модификация”, попита Мирчев. И уточни, че има много видеозаписи и анализи на частни разследващи организации, които доказват това.
Партийният лидер отхвърли аргумента на премиера Румен Радев, че не е можело да се реагира срещу дроновете, защото не са били в наши териториални води: “Защо могат да бъдат унищожени на 12 мили от брега, а не могат да бъдат унищожени на 15 мили и заплашват търговското корабоплаване и създават риск за огромно замърсяване. И когато тези дронове са под ничий флаг и представляват пряка опасност. Защо не ни се казва как е действала българската държава и че дроновете са руски? защо България трябва постоянно да се снишава, да прекланяме главичка, да синхронизираме с Путин и Кремъл и пак да ни удрят, и удрят, и удрят и да ни замърсяват Черноморието”, каза Ивайло Мирчев.
Той предупреди, че тепърва ще се изяснява как замърсяването от контейнерите ще се отрази на българския туризъм. Но вече е ясно как тези удари засягат търговското корабоплаване, защото застраховките вече скочиха много сериозно, а това като минимум означава много по-големи разходи за търговците на зърно и торове.
“Правителството няма план как да реагира. Знае, че дроновете са руски, но се страхува да ги потопи, да не би Русия да им се разсърди. Страхува се да предприеме каквото и да е действие, за да не тръгне срещу господаря си, който е решил на километри от Калиакра да потопи контейнеровоз с 421 контейнера с опасни товари”, каза Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Адмирал Контраадмиралов
14:08 30.10.2026
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6 Кочо
14:09 30.10.2026
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8 Ами те дроновете
Коментиран от #13
14:12 30.10.2026
9 честен ционист
14:14 30.10.2026
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11 666
14:15 30.10.2026
12 ставка
Всяко военно действие извън собствена територия е атака, а не отбрана.
Ето толкова е просто.
Коментиран от #19
14:15 30.10.2026
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14 Точно!
Няма такива планктони!
14:15 30.10.2026
15 Дрона е HSMUSV на американската
14:16 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ще потопят
До коментар #13 от "Да, украинците сами":За лъжи и пропаганда и теб ще потопят тези терористи.
14:17 30.10.2026
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20 гост
До коментар #13 от "Да, украинците сами":За провокация чувал ли си ?
Коментиран от #41
14:20 30.10.2026
21 Уффф
14:20 30.10.2026
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23 Георги
14:23 30.10.2026
24 ставка
До коментар #19 от "И кого ще атакуваме":Само в наши води може да потопяваме.
Извън тях нямаме право, според международното право, хаха.
Коментиран от #42
14:23 30.10.2026
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26 Няма място, щото още
До коментар #16 от "Радев да се връща в г.за на мракобесието":не могат да изкарат Гюркан от там. Йотова го навря и сега всички нискочели евро-атлантичета и малки тъмнокожи елфчета на име Петко от Киев опитват да го изкарат горкия
14:24 30.10.2026
27 Човека
Експерт по всичко и така вече 20 години.Политика,влияние и манджа
14:26 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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30 Истината
14:33 30.10.2026
31 Сатана Z
14:34 30.10.2026
32 Аве
14:35 30.10.2026
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37 Специалист
14:39 30.10.2026
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39 Заклевам се
14:47 30.10.2026
40 Алм13
14:56 30.10.2026
41 Да бе, тя само мутрофанката
До коментар #20 от "гост":Казва единствено истината😂😂😂
14:57 30.10.2026
42 Да бе, тя само мутрофанката викаш само
До коментар #24 от "ставка":Кремльовците имат това право
14:59 30.10.2026
43 генетиката все пак е наука
15:01 30.10.2026