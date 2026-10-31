България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, в петък се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“, уточняват от бойния ни флот.
Прехвърлянето на първия от четирите белгийски кораба е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, подписан от министрите на отбраната на 8 юли 2026 г. С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи, което е от ключово значение за стабилността в Черноморския регион.
На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Кралство Белгия Н. Пр. Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.
Документът за предаване на кораба от Военноморските сили на Кралство Белгия и приемането му от Военноморските сили на Република България беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и от контраадмирал Кирил Михайлов.
След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас. Старши национален представител на борда на кораба по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби, в чийто корабен състав ще бъде зачислен „Бриз“.
Седемте минни ловци от клас „Трипарти“, които през следващите години ще бъдат придобити от България, ще осигурят значително увеличаване на българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:40 31.10.2026
2 1488
Коментиран от #14
11:43 31.10.2026
3 автоджамбазин
Коментиран от #9, #10
11:43 31.10.2026
4 Гост
11:44 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 амет чобана
До коментар #1 от "Последния Софиянец":стягай алката !
11:54 31.10.2026
7 пародия, цирк, фанфари
Коментиран от #8, #11
11:54 31.10.2026
8 бна
До коментар #7 от "пародия, цирк, фанфари":м@йн@!показуха до край
11:55 31.10.2026
9 Клошар
До коментар #3 от "автоджамбазин":Да де, ама 40 годишни, ония вместо на боклука ги дават на нас
Коментиран от #12
11:56 31.10.2026
10 оня с коня
До коментар #3 от "автоджамбазин":Самолетите ни Ф-16 са чисто нови,ама негодувате що се чакало години докато се произведат,че и били скъпи.Сега получаваме Корабите на момента и са евтини,ама що са "нов внос"...Е нямате Угодия беее!:)
12:02 31.10.2026
11 Готвач
До коментар #7 от "пародия, цирк, фанфари":Софрите на военните са най - яките, изяждат три пъти повече храна от нормалните хора, а и пият като за последно
12:04 31.10.2026
12 маати
До коментар #9 от "Клошар":40 годишна пак даваши
12:13 31.10.2026
13 Ураа ,
12:29 31.10.2026
14 Ами
До коментар #2 от "1488":то и любимият ти буци/ Буда искаше само яхти и лодки да плуват в черно море, пък сега реве за НАТО...
12:31 31.10.2026