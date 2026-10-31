България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, в петък се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“, уточняват от бойния ни флот.

Снимка: Фейсбук

Прехвърлянето на първия от четирите белгийски кораба е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, подписан от министрите на отбраната на 8 юли 2026 г. С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи, което е от ключово значение за стабилността в Черноморския регион.

Снимка: Фейсбук

На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Кралство Белгия Н. Пр. Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.

Снимка: Фейсбук

Документът за предаване на кораба от Военноморските сили на Кралство Белгия и приемането му от Военноморските сили на Република България беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и от контраадмирал Кирил Михайлов.

Снимка: Фейсбук

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас. Старши национален представител на борда на кораба по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби, в чийто корабен състав ще бъде зачислен „Бриз“.

Снимка: Фейсбук

Седемте минни ловци от клас „Трипарти“, които през следващите години ще бъдат придобити от България, ще осигурят значително увеличаване на българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса.

Снимка: Фейсбук