Новини
България »
България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ

31 Октомври, 2026 11:39 600 14

  • българия-
  • прие-
  • белгия-
  • новопридобити кораби-
  • противоминна борба-
  • кораб-
  • минна-
  • борба-
  • минен чистач

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, в петък се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“, уточняват от бойния ни флот.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Прехвърлянето на първия от четирите белгийски кораба е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, подписан от министрите на отбраната на 8 юли 2026 г. С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи, което е от ключово значение за стабилността в Черноморския регион.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Кралство Белгия Н. Пр. Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Документът за предаване на кораба от Военноморските сили на Кралство Белгия и приемането му от Военноморските сили на Република България беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и от контраадмирал Кирил Михайлов.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас. Старши национален представител на борда на кораба по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби, в чийто корабен състав ще бъде зачислен „Бриз“.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук

Седемте минни ловци от клас „Трипарти“, които през следващите години ще бъдат придобити от България, ще осигурят значително увеличаване на българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба СНИМКИ
Снимка: Фейсбук


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Стягайте мешките за Източният фронт.

    Коментиран от #6

    11:40 31.10.2026

  • 2 1488

    7 4 Отговор
    е нал фатмака упорстваше че у черно море мини нем и нема как да има

    Коментиран от #14

    11:43 31.10.2026

  • 3 автоджамбазин

    6 1 Отговор
    поредния нов внос

    Коментиран от #9, #10

    11:43 31.10.2026

  • 4 Гост

    5 1 Отговор
    жалък коментар

    11:44 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 амет чобана

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    стягай алката !

    11:54 31.10.2026

  • 7 пародия, цирк, фанфари

    5 1 Отговор
    Един дрон не могат да неутрализират, цял час умуват и накрая нищо, смях, иначе за показност и тържества са ненадминати

    Коментиран от #8, #11

    11:54 31.10.2026

  • 8 бна

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "пародия, цирк, фанфари":

    м@йн@!показуха до край

    11:55 31.10.2026

  • 9 Клошар

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "автоджамбазин":

    Да де, ама 40 годишни, ония вместо на боклука ги дават на нас

    Коментиран от #12

    11:56 31.10.2026

  • 10 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "автоджамбазин":

    Самолетите ни Ф-16 са чисто нови,ама негодувате що се чакало години докато се произведат,че и били скъпи.Сега получаваме Корабите на момента и са евтини,ама що са "нов внос"...Е нямате Угодия беее!:)

    12:02 31.10.2026

  • 11 Готвач

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "пародия, цирк, фанфари":

    Софрите на военните са най - яките, изяждат три пъти повече храна от нормалните хора, а и пият като за последно

    12:04 31.10.2026

  • 12 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Клошар":

    40 годишна пак даваши

    12:13 31.10.2026

  • 13 Ураа ,

    1 0 Отговор
    комсомолският секретар Мирчев да се метна и да почне да сваля/ потапя руските дронове , а не да бие разносвачите на пици ... Може да вземе и крадлите на кремчета и гаражи с него...

    12:29 31.10.2026

  • 14 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    то и любимият ти буци/ Буда искаше само яхти и лодки да плуват в черно море, пък сега реве за НАТО...

    12:31 31.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове