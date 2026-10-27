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Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи Гюров
  Тема: Избори

Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи Гюров

27 Октомври, 2026 10:34 752 38

  • възраждане-
  • костадин костадинов-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • президентски избори

Лидерът на партията заяви, че част от избирателите ѝ ще гласуват за Илияна Йотова, а други няма да отидат до урните или ще изберат „Не подкрепям никого“

Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ няма да даде непоискана подкрепа за Андрей Гюров на балотажа. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, според когото Гюров няма да получи нито един глас от симпатизантите на формацията.

„Нито един наш избирател няма да даде гласа си за Гюров“.

Костадинов каза, че партията е потърсила мнението на свои симпатизанти и съмишленици. По думите му „Възраждане“ категорично се обявява против подкрепа за кандидата.

По отношение на Илияна Йотова лидерът на „Възраждане“ посочи, че избирателите на партията са разделени на три групи. Част от тях няма да гласуват, други ще отбележат „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Йотова.

„Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Йотова“.

Костадинов определи резултата на „Възраждане“ от първия тур като значително по-добър спрямо предишните президентски избори и парламентарния вот. Той заяви, че подкрепата за партията се е увеличила с близо 53 000 гласа.

По думите му „Възраждане“ е втора политическа сила в 10% от общините и в 1176 населени места, сред които 26 града.

Костадинов каза, че Андрей Гюров е стигнал неочаквано до балотажа. Той твърди, че е имало сериозна подкрепа от ГЕРБ и заяви, че партията е осигурила между 70 000 и 120 000 гласа за кандидата чрез контролиран вот.

По негови оценки подкрепата от ДПС е била по-малка, но заедно с гласовете от ГЕРБ двете политически сили са осигурили между 120 000 и 130 000 гласа за Гюров. Това са оценки и твърдения на лидера на „Възраждане“, а не официално установени резултати.

Костадинов определи българския народ и демокрацията като основни губещи от изборите. Според него ниската активност е свързана с липсата на политически субект, който да изразява ценностите на значителна част от гражданите.

Лидерът на „Възраждане“ прогнозира, че на балотажа активността ще бъде по-висока, тъй като ГЕРБ и ДПС ще мобилизират своите избиратели.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    5 2 Отговор
    Действай . Пари нема !!

    10:36 27.10.2026

  • 2 Анонимен

    11 6 Отговор
    Платеният електорат е твърд, ако избирателната активност остане ниска - Гюров може и да спечели. Ако ще и само 100 човека да са гласували, цяла Европа ще твърдят, че изборите са легитимни, защото техния кандидат е спечелил.

    10:37 27.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    16 4 Отговор
    "Не подкрепям никого" в случая е като да пуснеш монета в кафе автомат, а той да не ти пусне кафе😉❗

    10:37 27.10.2026

  • 4 Хмм

    7 4 Отговор
    а поискана?

    10:37 27.10.2026

  • 5 Сам решавам

    6 6 Отговор
    На Коцето трябва да му е ясно, че не управлява гласовете НИ, но ако човек харесва орли, не може да избере охлюв, но може и съвсем да се въздържи.

    10:37 27.10.2026

  • 6 Радев и компания

    8 7 Отговор
    доунищожиха България.

    10:38 27.10.2026

  • 7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    6 5 Отговор
    След толкова призиви от герберите да се подкрепи тяхната патерица, сега шмекера от Makcyда се опитва да заблуди за пореден път .
    Не ти се получава вече копейка, отдавна си разкрит.

    10:39 27.10.2026

  • 8 Костя,

    6 3 Отговор
    Защо официално не подкрепиш Йотова?А преди пет дни искаше оттеглянето и от президентската кампания.Русофили.

    10:39 27.10.2026

  • 9 Иван

    6 6 Отговор
    Избирателите на Възраждане нямат ли акъл в главите, че ти ще им казваш кой да подкрепят

    10:40 27.10.2026

  • 10 Кажи честно ... 🤣

    4 4 Отговор
    Ако герберите не бяха подкрепили с късия, нямаше да има и 4%.
    Даже розова беше забелязала агитацията сред ГЕРБ да се гласува за Копейкин.

    10:41 27.10.2026

  • 11 бай Иван

    6 8 Отговор
    На балотажа ще гласувам с отвращение за Йотова. Щото ако недоразумението "Гюркан" победи ще си върна личната карта и ще искам в националност да пише " независима националност" за да не пише "срамно българска"

    10:41 27.10.2026

  • 12 Рефер

    6 3 Отговор
    Това е ясно! Комунистите сте един дол дренки,независимо от заглавието... нали пасольството ви ръководи!

    10:41 27.10.2026

  • 13 Аууу

    6 1 Отговор
    Копейкин ще подкрепи Йотовица..

    10:41 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роджър Мур 007 ⛷️

    2 2 Отговор
    Правилно!

    10:41 27.10.2026

  • 16 асена спецова

    0 3 Отговор
    гласувам с дилдото

    10:41 27.10.2026

  • 17 Почти напълно прав е Коце!

    2 5 Отговор
    Ако беше подчертал, че и Йотова, и Гюров са двете проксита на Радев, щеше да е звършено прав.
    Така че избирателите му да се замислят дали изобщо да гласуват за Йотова.

    10:42 27.10.2026

  • 18 Гласуващ

    5 4 Отговор
    Това момче лъготи много енергично. Ясно е че Възраждане трябваше да послужи като фон, на който Йотова да изглежда по-приемлива и проевропейска. Друга роля за Костадинов в тази игра няма.

    10:42 27.10.2026

  • 19 АБЕ

    5 4 Отговор
    Ако Гюро спечели,най-много да ви прати на фронта.

    10:43 27.10.2026

  • 20 Йода

    6 4 Отговор
    Полезния руски идиот.

    10:43 27.10.2026

  • 21 Нищо ново

    4 4 Отговор
    Възраждане винаги са гласували с управляващите.Преди с ГЕРБ и ДПС, сега с ПБ.Трябват пари за новата къща.

    10:43 27.10.2026

  • 22 Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "ФКАТ":

    Щели да гласуват женка да ги води. Беше ясно че нямат топки.

    Коментиран от #30, #33

    10:43 27.10.2026

  • 23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 6 Отговор
    Кой те пита теб бе мишка предателска ? Гюров е по малкото зло ! Радев трябва да получи звучен шамар в неделя и това ще стане

    10:44 27.10.2026

  • 24 Игрички с птички

    6 4 Отговор
    Ако Радев мислеше за България, нямаше да си урежда старите дългове и да пробутва Йотова, а щеше да издигне силен кандидат. Вярно, че нямаме армия, но с такива "главнокомандващи" и държава няма да има.

    10:44 27.10.2026

  • 25 Наясно е

    6 6 Отговор
    Ами Костадинов е наясно,че голяма част от Възраждане ще подкрепи Йотова без особен ентусиазъм , просто е по-малкото ЗЛО пред охлюва Гюров ,дето 15 години се е скатавал от редОвна наборна военна служба.

    10:44 27.10.2026

  • 26 От Русия с любов

    6 3 Отговор
    Браво Коце

    10:45 27.10.2026

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 7 Отговор
    СОФИЯ НЕ Е БЪЛГАРИЯ ...
    ... КОСТАДИНОВ Е НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ
    .....
    ППДБ - СИНИ ГРАДСКИ ТЕМЕНУГИ - БОКЛУК ОТ ОПГ СДС :)

    Коментиран от #38

    10:45 27.10.2026

  • 28 Шмекер Копейкин празнодумеца

    4 5 Отговор
    Много тъno парче е Копейкин.
    Ако кРадев завземе цялата власт, ти с какво ще лъжеш избирателите си ?!
    Нали се сещаш, че твоите малoyмни тези се застъпват с тези на покровителите на наркобарони, кРадев и мафиЙотова . Дали ще те има след година ?

    10:46 27.10.2026

  • 29 То великата новина

    4 1 Отговор
    Путинче копеевцу око не вади.

    Тази статия беше излишна. Само заема място.

    10:47 27.10.2026

  • 30 Интересно

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ":

    А тези с неизбран пол, към кои ги смяташ?

    10:47 27.10.2026

  • 31 Анонимен

    3 0 Отговор
    ПРЕДАТЕЛ РУСКИ Е ТОЗИ

    10:48 27.10.2026

  • 32 Реалност

    1 0 Отговор
    Копейкин само в едно е прав, в цифрите 120 000 - 130 000, толкова гласа му осигури Бойко.
    То постовете на водещи гербери още стоят и може да се види за кого агитират, агитират на Копейкин.

    10:50 27.10.2026

  • 33 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ":

    А да води армията по време на Война такъв дето десет години в Мирно време е бягал от служба- по- добре ли е 🤔❓

    10:50 27.10.2026

  • 34 Пътя Към Истината Е Труден !

    1 1 Отговор
    Пак Ли Нещо Се Счупи ?

    10:50 27.10.2026

  • 35 Бай-бай ционистки

    1 1 Отговор
    гюро

    10:50 27.10.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    И хляба, и ножа, и... - ГУМАТА ! 🤣😭

    10:51 27.10.2026

  • 37 Анонимен

    1 1 Отговор
    Браво, Костадинов! Не съм твой привърженик, но си последователен по отношение на Гюров! Поздравления!

    10:51 27.10.2026

  • 38 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тук някой трябва да извика "Време е за "BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    10:51 27.10.2026

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