Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи Гюров

„Възраждане“ няма да даде непоискана подкрепа за Андрей Гюров на балотажа. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, според когото Гюров няма да получи нито един глас от симпатизантите на формацията.
Костадинов каза, че партията е потърсила мнението на свои симпатизанти и съмишленици. По думите му „Възраждане“ категорично се обявява против подкрепа за кандидата.
По отношение на Илияна Йотова лидерът на „Възраждане“ посочи, че избирателите на партията са разделени на три групи. Част от тях няма да гласуват, други ще отбележат „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Йотова.
Костадинов определи резултата на „Възраждане“ от първия тур като значително по-добър спрямо предишните президентски избори и парламентарния вот. Той заяви, че подкрепата за партията се е увеличила с близо 53 000 гласа.
По думите му „Възраждане“ е втора политическа сила в 10% от общините и в 1176 населени места, сред които 26 града.
Костадинов каза, че Андрей Гюров е стигнал неочаквано до балотажа. Той твърди, че е имало сериозна подкрепа от ГЕРБ и заяви, че партията е осигурила между 70 000 и 120 000 гласа за кандидата чрез контролиран вот.
По негови оценки подкрепата от ДПС е била по-малка, но заедно с гласовете от ГЕРБ двете политически сили са осигурили между 120 000 и 130 000 гласа за Гюров. Това са оценки и твърдения на лидера на „Възраждане“, а не официално установени резултати.
Костадинов определи българския народ и демокрацията като основни губещи от изборите. Според него ниската активност е свързана с липсата на политически субект, който да изразява ценностите на значителна част от гражданите.
Лидерът на „Възраждане“ прогнозира, че на балотажа активността ще бъде по-висока, тъй като ГЕРБ и ДПС ще мобилизират своите избиратели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
10:36 27.10.2026
2 Анонимен
10:37 27.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
10:37 27.10.2026
4 Хмм
10:37 27.10.2026
5 Сам решавам
10:37 27.10.2026
6 Радев и компания
10:38 27.10.2026
7 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Не ти се получава вече копейка, отдавна си разкрит.
10:39 27.10.2026
8 Костя,
10:39 27.10.2026
9 Иван
10:40 27.10.2026
10 Кажи честно ... 🤣
Даже розова беше забелязала агитацията сред ГЕРБ да се гласува за Копейкин.
10:41 27.10.2026
11 бай Иван
10:41 27.10.2026
12 Рефер
10:41 27.10.2026
13 Аууу
10:41 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Роджър Мур 007 ⛷️
10:41 27.10.2026
16 асена спецова
10:41 27.10.2026
17 Почти напълно прав е Коце!
Така че избирателите му да се замислят дали изобщо да гласуват за Йотова.
10:42 27.10.2026
18 Гласуващ
10:42 27.10.2026
19 АБЕ
10:43 27.10.2026
20 Йода
10:43 27.10.2026
21 Нищо ново
10:43 27.10.2026
22 Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ
До коментар #14 от "ФКАТ":Щели да гласуват женка да ги води. Беше ясно че нямат топки.
Коментиран от #30, #33
10:43 27.10.2026
23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:44 27.10.2026
24 Игрички с птички
10:44 27.10.2026
25 Наясно е
10:44 27.10.2026
26 От Русия с любов
10:45 27.10.2026
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... КОСТАДИНОВ Е НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ
.....
ППДБ - СИНИ ГРАДСКИ ТЕМЕНУГИ - БОКЛУК ОТ ОПГ СДС :)
Коментиран от #38
10:45 27.10.2026
28 Шмекер Копейкин празнодумеца
Ако кРадев завземе цялата власт, ти с какво ще лъжеш избирателите си ?!
Нали се сещаш, че твоите малoyмни тези се застъпват с тези на покровителите на наркобарони, кРадев и мафиЙотова . Дали ще те има след година ?
10:46 27.10.2026
29 То великата новина
Тази статия беше излишна. Само заема място.
10:47 27.10.2026
30 Интересно
До коментар #22 от "Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ":А тези с неизбран пол, към кои ги смяташ?
10:47 27.10.2026
31 Анонимен
10:48 27.10.2026
32 Реалност
То постовете на водещи гербери още стоят и може да се види за кого агитират, агитират на Копейкин.
10:50 27.10.2026
33 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "Възраждане - ПАРТИЯ НА ЧЕХЛЬОВЦИ":А да води армията по време на Война такъв дето десет години в Мирно време е бягал от служба- по- добре ли е 🤔❓
10:50 27.10.2026
34 Пътя Към Истината Е Труден !
10:50 27.10.2026
35 Бай-бай ционистки
10:50 27.10.2026
36 АГАТ а Кристи
10:51 27.10.2026
37 Анонимен
10:51 27.10.2026
38 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #27 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тук някой трябва да извика "Време е за "BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
10:51 27.10.2026