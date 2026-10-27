Костадинов: „Възраждане“ няма да подкрепи Гюров

„Възраждане“ няма да даде непоискана подкрепа за Андрей Гюров на балотажа. Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, според когото Гюров няма да получи нито един глас от симпатизантите на формацията.

„Нито един наш избирател няма да даде гласа си за Гюров“.

Костадинов каза, че партията е потърсила мнението на свои симпатизанти и съмишленици. По думите му „Възраждане“ категорично се обявява против подкрепа за кандидата.

По отношение на Илияна Йотова лидерът на „Възраждане“ посочи, че избирателите на партията са разделени на три групи. Част от тях няма да гласуват, други ще отбележат „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Йотова.

„Едните няма да отидат да гласуват, другите ще отбележат „Не подкрепям никого“, а трети ще дадат гласа си за Йотова“.

Костадинов определи резултата на „Възраждане“ от първия тур като значително по-добър спрямо предишните президентски избори и парламентарния вот. Той заяви, че подкрепата за партията се е увеличила с близо 53 000 гласа.

По думите му „Възраждане“ е втора политическа сила в 10% от общините и в 1176 населени места, сред които 26 града.

Костадинов каза, че Андрей Гюров е стигнал неочаквано до балотажа. Той твърди, че е имало сериозна подкрепа от ГЕРБ и заяви, че партията е осигурила между 70 000 и 120 000 гласа за кандидата чрез контролиран вот.

По негови оценки подкрепата от ДПС е била по-малка, но заедно с гласовете от ГЕРБ двете политически сили са осигурили между 120 000 и 130 000 гласа за Гюров. Това са оценки и твърдения на лидера на „Възраждане“, а не официално установени резултати.

Костадинов определи българския народ и демокрацията като основни губещи от изборите. Според него ниската активност е свързана с липсата на политически субект, който да изразява ценностите на значителна част от гражданите.

Лидерът на „Възраждане“ прогнозира, че на балотажа активността ще бъде по-висока, тъй като ГЕРБ и ДПС ще мобилизират своите избиратели.