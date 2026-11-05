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Изплащат по-рано ноемврийските пенсии
  Тема: Икономика

Изплащат по-рано ноемврийските пенсии

5 Ноември, 2026 14:11 690 7

  • пенсии-
  • нои-
  • социални плащания-
  • обезщетения за безработица-
  • пощенски станции

Парите по банковите сметки ще бъдат преведени на 6 ноември, а плащанията в пощенските станции ще продължат до 20 ноември

Изплащат по-рано ноемврийските пенсии - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изплащането на ноемврийските пенсии чрез пощенските станции започва на 6 ноември и ще продължи до 20 ноември. Пенсионерите ще получават сумите си по предварително изготвен график, който трябва да бъде обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на пенсиите за хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември.

„Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще завърши на 20 ноември“, съобщи Националният осигурителен институт.

Причината е промяна в правилата

По-ранният старт е свързан с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от края на юли. Според новото правило, ако 7-о или 20-о число на месеца се падне в неработен ден, изплащането съответно започва или приключва в предходния работен ден.

През ноември 7-и се пада в събота, затова изплащането започва в петък, 6 ноември. Крайният срок остава 20 ноември, който е работен ден.

Кога ще се изплатят обезщетенията

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември. На 3 ноември бяха изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец.

Актуалните дати за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите са публикувани в месечния „Календар на плащанията“ на НОИ.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ пенсионерите

    1 1 Отговор
    От какъв зор?
    В събота банкоматите не работят ли?

    Коментиран от #2

    14:15 05.11.2026

  • 2 Пенсионер опозиционер

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "БГ пенсионерите":

    Колеги, не го правят за вас. А за колежките червени бабички.
    Нали утре някой трябва да ръкопляска на новия бюджет.
    Трябва да са нахранени, за да имат сила за ръкоплясъци.

    Коментиран от #3

    14:18 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ристю

    2 1 Отговор
    Аз откъде да знам дали работят?! Но,това,че пенсиите ще бъдат плащани от утре е добра идея! Подкрепяме решението.Добро е.

    Коментиран от #5, #7

    14:22 05.11.2026

  • 5 Ботьов

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ристю":

    Ми оти
    Аптеките и битовите комбинати
    И те чекат пенсюнерите...кръго врат☝

    14:30 05.11.2026

  • 6 Това е важно за Гюров

    1 1 Отговор
    Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември ! Ама само ако се е регистрирал ...

    14:30 05.11.2026

  • 7 Муци, банкоматите

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ристю":

    не са с работно време.

    14:39 05.11.2026

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