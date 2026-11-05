Изплащат по-рано ноемврийските пенсии

Изплащането на ноемврийските пенсии чрез пощенските станции започва на 6 ноември и ще продължи до 20 ноември. Пенсионерите ще получават сумите си по предварително изготвен график, който трябва да бъде обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на пенсиите за хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември.

Причината е промяна в правилата

„Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще завърши на 20 ноември“, съобщи Националният осигурителен институт.

По-ранният старт е свързан с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от края на юли. Според новото правило, ако 7-о или 20-о число на месеца се падне в неработен ден, изплащането съответно започва или приключва в предходния работен ден.

През ноември 7-и се пада в събота, затова изплащането започва в петък, 6 ноември. Крайният срок остава 20 ноември, който е работен ден.

Кога ще се изплатят обезщетенията

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември. На 3 ноември бяха изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец.

Актуалните дати за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите са публикувани в месечния „Календар на плащанията“ на НОИ.