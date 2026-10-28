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Част от „Изток“ в София остава без топла вода
  Тема: Войната на пътя

Част от „Изток“ в София остава без топла вода

28 Октомври, 2026 17:22, обновена 28 Октомври, 2026 17:26 387 3

  • топла вода-
  • топлофикация софия-
  • квартал изток-
  • ремонт на топлопреносната мрежа

„Топлофикация София“ ще подменя отклонения към жилищни блокове от 12 до 27 ноември. Засегнатите клиенти няма да плащат за битова гореща вода през периода

Част от „Изток“ в София остава без топла вода - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Части от столичния квартал „Изток“ ще останат без топла вода заради поетапна подмяна на участъци от топлопреносната мрежа. Топлоподаването ще бъде спряно от 12 до 27 ноември 2026 г., съобщи NOVA, позовавайки се на „Топлофикация София“.

В рамките на ремонта ще бъдат подменени отклоненията към сградите на ул. „Латинка“ №19, №21, №23, №25 и №27, както и към блок 78 на ул. „Константин Щъркелов“.

От „Топлофикация София“ са посочили, че е създадена организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявената дата.

За целия период на прекъсването на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Източници: nova.bg


София / България
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    17:37 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    0 0 Отговор
    Крайно време е тези тецове да бъдат закрити! И кучетата на улицата знаят, че по време на темонта пак ще бъдат начислявани такси за топлата вода, защото такава е системата.

    17:49 28.10.2026

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