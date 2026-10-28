Част от „Изток“ в София остава без топла вода

Части от столичния квартал „Изток“ ще останат без топла вода заради поетапна подмяна на участъци от топлопреносната мрежа. Топлоподаването ще бъде спряно от 12 до 27 ноември 2026 г., съобщи NOVA, позовавайки се на „Топлофикация София“.

В рамките на ремонта ще бъдат подменени отклоненията към сградите на ул. „Латинка“ №19, №21, №23, №25 и №27, както и към блок 78 на ул. „Константин Щъркелов“.

От „Топлофикация София“ са посочили, че е създадена организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявената дата.

За целия период на прекъсването на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Източници: nova.bg