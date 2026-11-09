„Възраждане“: Хиляди семейства са без ток и парно

„Възраждане“ обвърза авариите в София и проблемите с електрозахранването във вилната зона „Рамануша“ край Сливен с липса на инвестиции, неработеща инфраструктура и институционално бездействие. Позицията беше разпространена на фона на нови прекъсвания на парното и топлата вода в столицата.
По данни на „Топлофикация София“ десетки жилищни сгради, две училища, детска градина и социален център са без топлоподаване. Засегнато е и Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“. Сред районите с аварии са „Красна поляна“, „Гоце Делчев“, „Младост“, „Гео Милев“ и „Слатина“. Дружеството е обявило ориентировъчен срок за възстановяване на услугата в рамките на 9 ноември.
„Това не са просто аварии и неудобства“, заявяват от „Възраждане“ и допълват, че токът и отоплението са необходимост, а не привилегия. От партията настояват гражданите да не плащат за „лошото управление, неизпълнените обещания и липсата на инвестиции“.
Спорът за бъдещето на „Топлофикация София“
В позицията се посочва, че задълженията на общинското дружество вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. „Възраждане“ се противопоставя на отдаването му на концесия и настоява първо да бъде извършена независима проверка на управлението, да бъдат установени конкретните отговорности и да бъде представен публичен план за финансово и техническо оздравяване при запазване на общинския контрол.
Кметът на София Васил Терзиев защитава различна позиция. По думите му концесията е единственият работещ вариант за осигуряване на необходимите инвестиции и преструктуриране на дълга, като преди решение трябва да бъде изготвен анализ на състоянието и възможните модели за управление.
Сигнали за проблеми с тока край Сливен
Жители на вилната зона „Рамануша“ твърдят, че често остават без електричество, а ниското напрежение е повреждало хладилници и други домакински уреди. Част от тях посочват, че проблемите продължават въпреки подадените сигнали и обещанията за изграждане на нов трансформаторен пост.
Електроразпределение Юг е публикувало график за прекъсвания в местността „Рамануша“ до 13 ноември заради дейности по електросъоръженията. От „Възраждане“ настояват електроразпределителните дружества да поемат реална отговорност за качеството на услугата и да изпълняват ремонтите в конкретни срокове.
Ръководството на „Топлофикация София“ трябва да бъде изслушано на 11 ноември в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Очаква се да бъдат обсъдени авариите, сроковете за възстановяване на услугата и възможните компенсации за засегнатите потребители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амиии
12:28 09.11.2026
2 честен ционист
12:28 09.11.2026
3 Оффф ,
Коментиран от #7
12:33 09.11.2026
4 Това са с години огромни кражби
12:33 09.11.2026
5 наблюдател
12:42 09.11.2026
6 Огромни далавери
12:45 09.11.2026
7 Ко Оффф, ма
До коментар #3 от "Оффф ,":айше? Прави са, що пъшкаш, не си важна ти, а народът1
12:46 09.11.2026
8 Овчар
Коментиран от #10
12:51 09.11.2026
9 Питане
12:56 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Емигрант
13:03 09.11.2026