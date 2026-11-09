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„Възраждане“: Хиляди семейства са без ток и парно
  Тема: Икономика

„Възраждане“: Хиляди семейства са без ток и парно

9 Ноември, 2026 12:26 563 11

  • възраждане-
  • топлофикация софия-
  • парно-
  • електрозахранване-
  • сливен

Партията настоява за проверка на „Топлофикация София“ и конкретни срокове за ремонтите по електрическата мрежа

„Възраждане“: Хиляди семейства са без ток и парно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ обвърза авариите в София и проблемите с електрозахранването във вилната зона „Рамануша“ край Сливен с липса на инвестиции, неработеща инфраструктура и институционално бездействие. Позицията беше разпространена на фона на нови прекъсвания на парното и топлата вода в столицата.

По данни на „Топлофикация София“ десетки жилищни сгради, две училища, детска градина и социален център са без топлоподаване. Засегнато е и Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“. Сред районите с аварии са „Красна поляна“, „Гоце Делчев“, „Младост“, „Гео Милев“ и „Слатина“. Дружеството е обявило ориентировъчен срок за възстановяване на услугата в рамките на 9 ноември.

„Това не са просто аварии и неудобства“, заявяват от „Възраждане“ и допълват, че токът и отоплението са необходимост, а не привилегия. От партията настояват гражданите да не плащат за „лошото управление, неизпълнените обещания и липсата на инвестиции“.

Спорът за бъдещето на „Топлофикация София“

В позицията се посочва, че задълженията на общинското дружество вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. „Възраждане“ се противопоставя на отдаването му на концесия и настоява първо да бъде извършена независима проверка на управлението, да бъдат установени конкретните отговорности и да бъде представен публичен план за финансово и техническо оздравяване при запазване на общинския контрол.

Кметът на София Васил Терзиев защитава различна позиция. По думите му концесията е единственият работещ вариант за осигуряване на необходимите инвестиции и преструктуриране на дълга, като преди решение трябва да бъде изготвен анализ на състоянието и възможните модели за управление.

Сигнали за проблеми с тока край Сливен

Жители на вилната зона „Рамануша“ твърдят, че често остават без електричество, а ниското напрежение е повреждало хладилници и други домакински уреди. Част от тях посочват, че проблемите продължават въпреки подадените сигнали и обещанията за изграждане на нов трансформаторен пост.

Електроразпределение Юг е публикувало график за прекъсвания в местността „Рамануша“ до 13 ноември заради дейности по електросъоръженията. От „Възраждане“ настояват електроразпределителните дружества да поемат реална отговорност за качеството на услугата и да изпълняват ремонтите в конкретни срокове.

Ръководството на „Топлофикация София“ трябва да бъде изслушано на 11 ноември в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Очаква се да бъдат обсъдени авариите, сроковете за възстановяване на услугата и възможните компенсации за засегнатите потребители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Амиии

    4 3 Отговор
    Следствие на две десетилетия управление на Борисов-Пеевски занитени от едни некъдърнин понита Кирчо-Кокорчо!

    12:28 09.11.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Електротехникът греши два пъти в живота си: първия път, когато си избира професията.

    12:28 09.11.2026

  • 3 Оффф ,

    3 2 Отговор
    голяма грижа на Израждането !

    Коментиран от #7

    12:33 09.11.2026

  • 4 Това са с години огромни кражби

    2 0 Отговор
    От активите на Топлофикация и сметките на гражданите.

    12:33 09.11.2026

  • 5 наблюдател

    1 0 Отговор
    Явно дойде време цирея да се пръсне.Постоянно се наливат пари за кърпежи и нищо.Кой ще се съгласи на концесия с този огромен дълг от 1.3 млд.?А и трябва да смени поне половината мрежа.Това са огромни разходи.

    12:42 09.11.2026

  • 6 Огромни далавери

    2 0 Отговор
    и крадене десетилетия наред! Прави са Възраждане! Инвестиции 0! Само грабене на народа! Да се направи пълен одит и детайлна проверка на всички финансови игрички, включая и на ушето и всеки да си понесе отговорността! А това с концесията вече сме го играли - същото грабене, че и по-голямо!

    12:45 09.11.2026

  • 7 Ко Оффф, ма

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оффф ,":

    айше? Прави са, що пъшкаш, не си важна ти, а народът1

    12:46 09.11.2026

  • 8 Овчар

    0 0 Отговор
    Герб и възражение са едно и също.,! Измамниците дават нов балон който ще се спука като балона на герб..! Чакам следващите избори и мазохистите които определят правилата вече почти 40 години или си мислят че ги определят.

    Коментиран от #10

    12:51 09.11.2026

  • 9 Питане

    0 0 Отговор
    Толкова ли е голяма Маскуда, бе ?

    12:56 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Емигрант

    0 0 Отговор
    Абе тези възродени калмуци, като толкова са се "загрижили" за българинът и неговото тежко дередже, защо не започнат от самото начало на теглото, демек от "рззвития социализъм" напрймер от "самоубитата" ТВ водеща Татяна Титянова, да проведат не зависимо разследване по документи от архива в които има четири версии за "скок" в който я "самоубиват" първо от 8 етаж, после от 4 етаж, трети скок от 16 етаж и 4 скок от 13 етаж, сменени са една дузина разследващи и т.н., докато и до днес не е ясно нищо по този случай ! И така, този загриженият измамник и шайката му да започнат от миналото да доказват колко "невинни" са бившите социалисти и тебните наследници днес ! Да вземе този палячо наистина да помага на суверена, като започне от миналото и ще се разбере колко е загрижен за българите или както истината говори ги будалка и баламосва като използва простотията им ! Не трийте истините ФАКТИчески цензуристи !

    13:03 09.11.2026

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