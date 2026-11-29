Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява 30 ноември за неучебен ден, а от 1 декември преминава към електронна форма на обучение. Където е възможно, занятията ще се провеждат хибридно. Решението е свързано с продължаващата липса на парно и топла вода в студентските общежития в Студентски град.

Заповедта е на ректора проф. д-р Елиза Стефанова. Към момента на съобщаването ѝ се очаква документът да бъде публикуван и на сайта на университета. При възстановяване на топлоподаването учебният процес ще се върне към нормален режим. „При промяна на обстоятелствата и възобновено топлоподаване се връщаме в нормален режим на работа“, заяви деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова.

Проблемът продължава повече от месец

Студенти в общежитията са без отопление и топла вода от повече от месец. Като причина се посочват аварии по топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ и необходимостта от подмяна на голям брой тръби, които не са сменяни от около 50 години. Студенти твърдят, че проблемът засяга приблизително 90% от тях.

По данни, представени от председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, над 80% от общежитията в Студентски град имат проблем с топлата вода. В някои блокове липсват едновременно парно, топла вода и електричество, а част от студентите са напуснали общежитията заради условията.

Ректорите поискаха трайно решение

На 26 ноември ректорите на Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство, Техническия университет – София и Медицинския университет – София поискаха незабавно възстановяване на отоплението и топлата вода в общежитията. След среща със Столичната община, „Топлофикация София“ и Министерството на образованието и науката ръководствата на висшите училища заявиха, че кризата създава битови и финансови проблеми за студентите и настояха за план, който да предотврати повторение на ситуацията през следващите отоплителни сезони.

Източници: blitz.bg, nova.bg, bntnews.bg