Снегът и падналите дървета по железопътните линии доведоха до отмяната на 70 влака, а други 45 се движат със закъснения. Данните са към 16:00 часа. В по-голямата част от железопътната мрежа движението вече е възстановено.

Остават прекъснати три участъка. Това са Мездра – Роман – Кунино по път № 2, Мездра – Зверино по път № 2 и Баня – Долна махала. Най-сериозни закъснения се отчитат по направленията София – Ясен и София – Пловдив.

Проблемите започнаха още през нощта

По-рано през деня беше спряно движението в участъка Елисейна – Мездра заради натрупалия сняг и паднали дървета върху трасето. След разчистване на релсите и отстраняване на последиците от тежките метеорологични условия движението там беше възстановено.

Екипите на НКЖИ продължават работа по останалите засегнати участъци. Докато те бъдат освободени, пътниците по съответните направления трябва да очакват промени в разписанието, отменени курсове и значителни закъснения.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg