Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пловдив »
Над 6 часа чакане за полет от Пловдив до Милано
  Тема: Трафик

Над 6 часа чакане за полет от Пловдив до Милано

9 Ноември, 2026 21:22 455 6

  • летище пловдив-
  • полет до милано-
  • закъснял полет-
  • пътници-
  • 112

Пътниците твърдят, че причината е технически проблем със самолета. Подаден е сигнал на телефон 112 заради липсата на информация

Над 6 часа чакане за полет от Пловдив до Милано - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над шест часа пътници чакат на летище Пловдив за полет до Милано, който е трябвало да излети в 15:15 часа. По разказ на един от пътниците причината за забавянето е технически проблем със самолета на нискотарифна авиокомпания.

Пътниците са оставени да чакат в зала на летището. По думите им условията са неприятни, а част от присъстващите пушат в помещението. Някои от чакащите заявяват, че се чувстват „като затворници“.

Заради продължителното забавяне е подаден сигнал на телефон 112. Пътниците настояват да получат информация кога реално ще могат да отпътуват.

В публикацията на БНТ не е посочен потвърден нов час за излитане на полета.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя

    0 0 Отговор
    е авиокомпанията ?

    Коментиран от #6

    21:42 09.11.2026

  • 2 Модерните Технологии !

    1 0 Отговор
    Са Си Модерни Технологии !

    Заедно !

    С Техните Неудобства !

    Коментиран от #3

    21:51 09.11.2026

  • 3 В Крайна Сметка !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Модерните Технологии !":

    Това е Резултата !

    От Изкуствения Интелект !

    Раздаван !

    Във Висшите Училища !

    Коментиран от #5

    21:52 09.11.2026

  • 4 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Само рос дебили могат да пушат на закрито. В България официално такива са 610 000.

    21:52 09.11.2026

  • 5 За Това Сега !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "В Крайна Сметка !":

    Ставаш Роб !

    На примитивната Техника и Технвологии !

    21:53 09.11.2026

  • 6 не е важно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коя":

    Коя е но веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода на третия се чупи. Веднъж сигнал за неизправност или тероризъм, втори път сигнал и на третия когато се отслаби бдителността ще се случи неизбежното независимо на кое летище и коя авиокомпания. Въпрос на време е.

    21:58 09.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове