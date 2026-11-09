Над 6 часа чакане за полет от Пловдив до Милано

Над шест часа пътници чакат на летище Пловдив за полет до Милано, който е трябвало да излети в 15:15 часа. По разказ на един от пътниците причината за забавянето е технически проблем със самолета на нискотарифна авиокомпания.
Пътниците са оставени да чакат в зала на летището. По думите им условията са неприятни, а част от присъстващите пушат в помещението. Някои от чакащите заявяват, че се чувстват „като затворници“.
Заради продължителното забавяне е подаден сигнал на телефон 112. Пътниците настояват да получат информация кога реално ще могат да отпътуват.
В публикацията на БНТ не е посочен потвърден нов час за излитане на полета.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коя
Коментиран от #6
21:42 09.11.2026
2 Модерните Технологии !
Заедно !
С Техните Неудобства !
Коментиран от #3
21:51 09.11.2026
3 В Крайна Сметка !
До коментар #2 от "Модерните Технологии !":Това е Резултата !
От Изкуствения Интелект !
Раздаван !
Във Висшите Училища !
Коментиран от #5
21:52 09.11.2026
4 Дик диверсанта
21:52 09.11.2026
5 За Това Сега !
До коментар #3 от "В Крайна Сметка !":Ставаш Роб !
На примитивната Техника и Технвологии !
21:53 09.11.2026
6 не е важно
До коментар #1 от "Коя":Коя е но веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода на третия се чупи. Веднъж сигнал за неизправност или тероризъм, втори път сигнал и на третия когато се отслаби бдителността ще се случи неизбежното независимо на кое летище и коя авиокомпания. Въпрос на време е.
21:58 09.11.2026