Над 6 часа чакане за полет от Пловдив до Милано

Над шест часа пътници чакат на летище Пловдив за полет до Милано, който е трябвало да излети в 15:15 часа. По разказ на един от пътниците причината за забавянето е технически проблем със самолета на нискотарифна авиокомпания.

Пътниците са оставени да чакат в зала на летището. По думите им условията са неприятни, а част от присъстващите пушат в помещението. Някои от чакащите заявяват, че се чувстват „като затворници“.

Заради продължителното забавяне е подаден сигнал на телефон 112. Пътниците настояват да получат информация кога реално ще могат да отпътуват.

В публикацията на БНТ не е посочен потвърден нов час за излитане на полета.

Източници: bntnews.bg