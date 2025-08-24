Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да наблюдават да не се възобнови пожарът в местността Рупите, близо до античния град Хераклея Синтика, предаде БНР.
Там пламнаха сухи треви и храсти, а вятърът разнесе огъня към археологическия обект.
Пожарът е локализиран. Заради силния вятър и сухото време на територията на община Петрич през последните два дни са възникнали четири пожара, а най- вероятната причина е човешка небрежност.
Нанесени са щети на земеделска продукция и трайни насаждения.
Аварийни екипи дежуриха и на терен близо до сливенския квартал "Комлука". Там след запалване на незаконно сметище пожар обхвана гората над квартала.
Локализиран е пожарът край античния град Хераклея Синтика
24 Август, 2025 07:36, обновена 24 Август, 2025 07:40 698 0
Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да наблюдават да не се възобнови огънят в местността Рупите
