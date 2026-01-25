Новини
България »
Близнаци на 1,5 г. загинаха в пожар в къща във врачанското село Липница

Близнаци на 1,5 г. загинаха в пожар в къща във врачанското село Липница

25 Януари, 2026 21:31 994 11

  • загинали-
  • близнаци-
  • липница-
  • пожар

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина

Близнаци на 1,5 г. загинаха в пожар в къща във врачанското село Липница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две деца на около 1.5 г. близнаци са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница. Това потвърди за bTV кметът на селото Румен Шопов.

Сигналът е постъпил около 16 ч. Изпратени са 3 противопожарни автомобила.

В къщата е имало още четири деца, за тях са се грижели баба им и дядо им, родителите им са в чужбина. Към момента е открито само едното тяло, което е било изцяло овъглено, другото все още е под руините.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай.


България
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е , хубаво

    7 1 Отговор
    са се грижили бабата и дядото за децата , да изгорят живи до въглен . Ужасно ю

    21:34 25.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    11 3 Отговор
    На път за Оряхово се минава през Липница. Не бива с никакъв случай да се кара с под 50км/час защото ще те оберат и ограбят.

    Коментиран от #6

    21:38 25.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пустиня(к)

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Абсолютно верно!

    21:41 25.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да не би

    3 0 Отговор
    Да е горяла детска градина...пепел ми на устата...

    21:52 25.01.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Айде, пак на сфинчугата човекът е на смяна.

    22:22 25.01.2026

