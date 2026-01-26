Стана ясна причината за пожара, в който загинаха едногодишни близначки

Причината за пожара в с. Липница, при който загинаха две едногодишни близначета, е неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, съобщи бТВ.

По първоначални данни огънят е тръгнал от комина, но не е изключено да е бил провокиран от късо съединение в ел. инсталацията.

Едногодишните близначета загинаха при пожар в дома си, докато са били с детегледачката им – Маргарита.

Тя вика за помощ. Междувременно влиза да спасява децата. Изнася едното, но впоследствие се разбира, че се е задушило. На помощ се притичва и дядото, който живее в лятната кухня – Багрян.

„Когато побегнах и отидох там, те изкарваха едното дете. Опитахме се да влезем за другото дете, обаче беше невъзможно. Огън, падаше отгоре, дим голям, не може да намериш вратата, правехме така с ръце, да можем да я намерим и по коридорчето да завием, но беше невъзможно“, спомня си той.

Семейството има още три деца, но те живеят с дядото в съседни постройки. Бащата работи в Германия, откъдето днес се очаква да се прибере. Родителите са разделени.

За случая са уведомени и социалните. Разследването на причините продължава.

Предстои да се изясни точно колко време децата са били оставени без надзор.