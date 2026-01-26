Новини
България »
Стана ясна причината за пожара, в който загинаха едногодишни близначки

Стана ясна причината за пожара, в който загинаха едногодишни близначки

26 Януари, 2026 14:26 2 309 19

  • пожар-
  • липница-
  • близначки

По първоначални данни огънят е тръгнал от комина на къщата, в която се намирали децата и бавачката им

Стана ясна причината за пожара, в който загинаха едногодишни близначки - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Причината за пожара в с. Липница, при който загинаха две едногодишни близначета, е неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, съобщи бТВ.

По първоначални данни огънят е тръгнал от комина, но не е изключено да е бил провокиран от късо съединение в ел. инсталацията.

Едногодишните близначета загинаха при пожар в дома си, докато са били с детегледачката им – Маргарита.

Тя вика за помощ. Междувременно влиза да спасява децата. Изнася едното, но впоследствие се разбира, че се е задушило. На помощ се притичва и дядото, който живее в лятната кухня – Багрян.

„Когато побегнах и отидох там, те изкарваха едното дете. Опитахме се да влезем за другото дете, обаче беше невъзможно. Огън, падаше отгоре, дим голям, не може да намериш вратата, правехме така с ръце, да можем да я намерим и по коридорчето да завием, но беше невъзможно“, спомня си той.

Семейството има още три деца, но те живеят с дядото в съседни постройки. Бащата работи в Германия, откъдето днес се очаква да се прибере. Родителите са разделени.

За случая са уведомени и социалните. Разследването на причините продължава.

Предстои да се изясни точно колко време децата са били оставени без надзор.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бог да ги прости

    13 0 Отговор
    За некадърните родители погубили живота на две невинни дечица затвор трябва.

    Коментиран от #4

    14:29 26.01.2026

  • 2 Трагедия

    17 2 Отговор
    Какъв ЕС, какъв Шенген, какво евро, глей кво става и как се живее… нямам думи просто.

    Коментиран от #7

    14:30 26.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    24 0 Отговор
    В Липница не знаят какво е това "бавачка". Понякога пишете дивотии.

    Коментиран от #5

    14:35 26.01.2026

  • 4 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бог да ги прости":

    Кви родители бе само гледачка е имало га ню не читател га ню писател

    14:39 26.01.2026

  • 5 Сила

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    "Бавачката "....!!!???!!! В маалата предполагам с тази роля се е нагърбила 7 годишната им леля ....?!? "Бавачка ".... в имението Мон дьо Липница !!!

    14:40 26.01.2026

  • 6 Спецназ

    14 1 Отговор
    Пожар в такива мащаби се разгаря за 10 минути и повече!
    Децата малки- всно, но 10 минути Детегледачката не е
    била вкъщи- сигурно до магазина за цигари.

    Трагедия, Баце!

    Явно са били "деца в ПРИЕМНО" семейство!

    Това при ромите е честа практика-
    гледат децата на други а други гледат техните,
    защото са разведени и всеки взема по

    500 евро на месец на дете от Социалните!
    ФАКТ!

    ФАКТ!

    14:42 26.01.2026

  • 7 гнъсна

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Трагедия":

    скопейка

    14:48 26.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    5 деца, от които две на годинка и половина, живеят при дядото, родителите разделени, бащата в Германия, майката никой не я знае къде е. Някое от децата е с фалшив ТЕЛК, плюс помощи и детски за 5 чавета. "Детегледачката" е личен асистент и смуче пари от държавицата и тя. Когато е станал пожара кой знае къде и децата са запалили коптора.
    Кифлите от "Закрила на детето" във Враца обилновено са заети да си получават заплатите и от време на време да праввт извънбрачен кекс, когато не ги мързи много.
    СЕВЕРОЗАПАД. Особености на региона.

    Коментиран от #11

    14:49 26.01.2026

  • 9 Невинни души

    4 0 Отговор
    Бог да ги прости !

    15:05 26.01.2026

  • 10 Ако

    7 0 Отговор
    Има фалшив ТЕЛК ще е от Пазарджишкият доктор фалшификатор - дпс-новото начало

    Коментиран от #14

    15:07 26.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Психично болен човек с дифицити

    3 0 Отговор
    Беше набеден за виновен в онзиденшния случай и всички медии и цяла България само това повтаряха че трябвало с доноси да се пращат такива хора в лудница.
    Само че пожари и наводнения стават всеки ден за съжаление и както се вижда с най различни участници така че моля ви не не набеждавайте хората и не всявайте омраза.

    15:09 26.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    В Северозапада "бавачка" никога никъде не е имало, няма и никога няма да има. Там тази дума никога не са я чували. Ако им я кажеш, ще си помислят че става на въпрос за някава марка евтина пиячка..
    Понякога в сайта се пишат небивалици.

    15:10 26.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако":

    Във Враца доктори за ТЕЛК да търсиш... В града има огромна болница от времето на Живков, която има капацитет да поеме пациентите на половината държавица. Има и наяколко малки частни болници и ДКЦта. Доктори няма. И тези дето ги има, е по добре да ги няма.

    Коментиран от #16

    15:16 26.01.2026

  • 15 Дядото с много странно име

    7 0 Отговор
    Родителите разведени , пет деца успели да родят а на тези двете и детегледачка взели. Обаче ми е интересно какво работи бащата в Германия защото не се казва да не би да точи помощи от две държави за пет деца .....

    15:19 26.01.2026

  • 16 Могат да наемат пакистанци и индийци.

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Пакистанците са мюсулмани и трябва да има джамия но ако няма ще се построи. Те и индийците май мюсулмани. Могат да кръстят болницата Винету индиянската нишка. За гласуването имам предвид.

    Коментиран от #19

    15:23 26.01.2026

  • 17 На "бавачката"

    1 0 Отговор
    като й кажете, че е бавачка - ще се опули и ще помисли, че завоалирано й казвате, че е м@нг@ Сарка. Нелепо написана статия, описваща някаква циганска история, гарантирано свързана с точене на социални помощи по най-различни линии за щяло и нещяло. Олицетворение на цялата трагедия на Северозапада, България и ЕС - олицетворение и на това как или нещата ще се променят, или до 10 години максимум цялата система ще се срути, и то рязко. Ако видят за какво се харчат парите им, данъкоплатците ще се хванат за главата.

    15:24 26.01.2026

  • 18 Ето къде отиват данъците на хората

    2 0 Отговор
    Потресаващо точене на пари както го пише и в заглавието всичко се изясни.Стана ясно ....

    15:31 26.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Могат да наемат пакистанци и индийци.":

    Във Враца има много стара джамия, но е музей или някакъв център за нещо си. Доган драпаше да се даде на мюфтийството и да функционира като джамия. Но не му я дадоха с мотива, че във Враца мюсюлмани няма. Пък не зная. ШИШКО може и да я дал на мюфтийството. Скоро не съм ходил във Враца и въобще в Северозапада. В Монтана са ме били няколко пъти, а във Враца не са. Но бях женен за врачанка, което е още по зле.

    15:38 26.01.2026

