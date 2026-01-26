Стана ясна причината за пожара, в който загинаха едногодишни близначки

Причината за пожара в с. Липница, при който загинаха две едногодишни близначета, е неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, съобщи бТВ.
По първоначални данни огънят е тръгнал от комина, но не е изключено да е бил провокиран от късо съединение в ел. инсталацията.
Едногодишните близначета загинаха при пожар в дома си, докато са били с детегледачката им – Маргарита.
Тя вика за помощ. Междувременно влиза да спасява децата. Изнася едното, но впоследствие се разбира, че се е задушило. На помощ се притичва и дядото, който живее в лятната кухня – Багрян.
„Когато побегнах и отидох там, те изкарваха едното дете. Опитахме се да влезем за другото дете, обаче беше невъзможно. Огън, падаше отгоре, дим голям, не може да намериш вратата, правехме така с ръце, да можем да я намерим и по коридорчето да завием, но беше невъзможно“, спомня си той.
Семейството има още три деца, но те живеят с дядото в съседни постройки. Бащата работи в Германия, откъдето днес се очаква да се прибере. Родителите са разделени.
За случая са уведомени и социалните. Разследването на причините продължава.
Предстои да се изясни точно колко време децата са били оставени без надзор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бог да ги прости
Коментиран от #4
14:29 26.01.2026
2 Трагедия
Коментиран от #7
14:30 26.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
14:35 26.01.2026
4 Българин
До коментар #1 от "Бог да ги прости":Кви родители бе само гледачка е имало га ню не читател га ню писател
14:39 26.01.2026
5 Сила
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":"Бавачката "....!!!???!!! В маалата предполагам с тази роля се е нагърбила 7 годишната им леля ....?!? "Бавачка ".... в имението Мон дьо Липница !!!
14:40 26.01.2026
6 Спецназ
Децата малки- всно, но 10 минути Детегледачката не е
била вкъщи- сигурно до магазина за цигари.
Трагедия, Баце!
Явно са били "деца в ПРИЕМНО" семейство!
Това при ромите е честа практика-
гледат децата на други а други гледат техните,
защото са разведени и всеки взема по
500 евро на месец на дете от Социалните!
ФАКТ!
ФАКТ!
14:42 26.01.2026
7 гнъсна
До коментар #2 от "Трагедия":скопейка
14:48 26.01.2026
8 Данко Харсъзина
Кифлите от "Закрила на детето" във Враца обилновено са заети да си получават заплатите и от време на време да праввт извънбрачен кекс, когато не ги мързи много.
СЕВЕРОЗАПАД. Особености на региона.
Коментиран от #11
14:49 26.01.2026
9 Невинни души
15:05 26.01.2026
10 Ако
Коментиран от #14
15:07 26.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Психично болен човек с дифицити
Само че пожари и наводнения стават всеки ден за съжаление и както се вижда с най различни участници така че моля ви не не набеждавайте хората и не всявайте омраза.
15:09 26.01.2026
13 Данко Харсъзина
Понякога в сайта се пишат небивалици.
15:10 26.01.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Ако":Във Враца доктори за ТЕЛК да търсиш... В града има огромна болница от времето на Живков, която има капацитет да поеме пациентите на половината държавица. Има и наяколко малки частни болници и ДКЦта. Доктори няма. И тези дето ги има, е по добре да ги няма.
Коментиран от #16
15:16 26.01.2026
15 Дядото с много странно име
15:19 26.01.2026
16 Могат да наемат пакистанци и индийци.
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Пакистанците са мюсулмани и трябва да има джамия но ако няма ще се построи. Те и индийците май мюсулмани. Могат да кръстят болницата Винету индиянската нишка. За гласуването имам предвид.
Коментиран от #19
15:23 26.01.2026
17 На "бавачката"
15:24 26.01.2026
18 Ето къде отиват данъците на хората
15:31 26.01.2026
19 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Могат да наемат пакистанци и индийци.":Във Враца има много стара джамия, но е музей или някакъв център за нещо си. Доган драпаше да се даде на мюфтийството и да функционира като джамия. Но не му я дадоха с мотива, че във Враца мюсюлмани няма. Пък не зная. ШИШКО може и да я дал на мюфтийството. Скоро не съм ходил във Враца и въобще в Северозапада. В Монтана са ме били няколко пъти, а във Враца не са. Но бях женен за врачанка, което е още по зле.
15:38 26.01.2026