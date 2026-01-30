Тревненската школа вече година е без покрив

Националната гимназия по приложни изкуства "Тревненска школа" продължава да работи без постоянен покрив близо година след пожара през април миналата година. В условията на студ и валежи ученици и учители ежедневно се придвижват между две сгради, за да провеждат учебни часове и практическите занятия.

"Опитваме се да осигурим адекватен учебен процес, но зимата няма да ни прости този временен покрив", заяви директорът на училището Орфей Миндов пред БНТ.

Щетите по сградата се увеличават – влагата вече засяга не само третия, но и втория, а на места и първия етаж. В учебните зали постоянно се поставят съдове за събиране на вода.

Крайният срок за кандидатстване по обществената поръчка за възстановяване е изтекъл на 30 декември, като оферти са подали четири фирми, но към момента няма избран изпълнител.

"Вече месец чакаме яснота. Дори при избор на фирма, предстоят още проекти и съгласувания, което означава ново забавяне", посочи Миндов.

От Министерството на културата съобщават, че процедурата е на етап работа на оценителна комисия, но без конкретни срокове за начало на ремонта.

Междувременно учебният процес се провежда в две сгради, което създава сериозни трудности.

"Децата се движат в студ, боледуват по-често и закъсняват за часове, но въпреки това изпълнихме програмата за първия срок", допълни директорът.

Допълнителните разходи също натоварват бюджета на училището.

"Само отоплението с нафта струва около 6000 евро месечно. Разходите на практика са двойни", каза още Миндов.

Надеждите сградата да бъде напълно възстановена до началото на учебната 2026-2027 година остават несигурни.