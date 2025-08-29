Новини
Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите?

29 Август, 2025 09:29 791 11

  • богдан богданов-
  • пп-дб-
  • плевен-
  • безводие-
  • водна криза

От чешмите на плевенчани излиза въздух, но водомерите въртят, каза още той

Богдан Богданов от ПП-ДБ: Кой открадна парите за язовирите? - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За мен не е чуждо, както състоянието, в което се намира градът, така и проблемите, които години наред мъчат плевенчани. Сега чак тези проблеми стават основен фокус на държавата за съжаление. Този глас, това недоволство, което виждаме в момента, миналата година го нямаше и това беше основната причина да имат възможност управляващите да позаметат проблема с две, три комисии - това заяви в "Денят започва" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов.

За жалост, допълни той, в България се разчита на времето, а не на експертизата. По думите му стотици милиони са изчезнали за язовири. Над 250 000 са хората в област Плевен, които в момента са на воден режим.

"Тук не са проблем и инвестициите, не е проблемът и водата се оказа. В Плевен дори и вчера влизат по 550 литра в секунда вода. За нормалното функциониране на града са необходими 300 литра в секунда. Два пъти повече вода влиза в града и сме на воден режим. Това ясно показва, че имаме огромни проблеми с инфраструктурата. През последните години течовете и загубите достигат над 81, 85% в определени зони на града. И това се знае. За съжаление виждаме систематично отлагане на този проблем и унищожаването на вододайните зони на Плевен".

В студиото на "Денят започва" той показа снимка на вододайна зона Биволаре и кладенците, които трябва да бъдат отводнени, благодарение на проект за 6 милиона лева. А това са чували с боклуци, заяви той.

"Тонове боклуци разсипани. Растителност. По закон тези зони трябва да са изчистени. В тези зони всяка година, когато имаме високи нива на водите в пролетните месеци - те са пълнени с вода. В момента е недопустимо Плевен да е на воден режим и това да е състоянието на вододайните зони".

Има един основен проблем с безводието, заяви Богдан Богданов, и той не е само в Плевен. А именно некачественото изпълнение на проекта и "тези 70 милиона в момента са хвърлени на вятъра". Много хора са виновни за това, допълни той. Каза още, че според него няма ефективно правораздаване.

"Но в момента, в който тръгне да се търси отговорност от всеки един юнак или девойка, които не са си свършили работата... Аз систематично виждам унищожаване на инфраструктурата на България. И не само на водната".

Стотици милиони за ремонт на язовирите изчезнаха - това е истината. Няма ремонтирани язовири. Голяма част от тези язовири се оказват ниви, каза Богданов.

"Те не са ремонтирани ефективно. Там няма изградени стени", категоричен беше той.

Той даде пример с язовир Вълчовец, на който е започнат ремонт през 2016 година. Той се източва и този ремонт никога не се довършва, след което става нива, поясни той.

По думите му това се е случило и с онези 600 милиона, които са изчезнали по касички до три фирми, което се знае от доклад на Сметната палата, излязъл през 2021 година. Но прокуратурата е отказала на образува досъдебно производство.

"Аз като министър на икономиката го обжалвах на две инстанции. За да се види кой открадна тези пари? Няма нищо и на двете инстанции съдът каза, че няма причина да се образува досъдебно производство".

За Плевен отново каза, че преди да се мисли да се строи нов язовир трябва да се оправи течащата водопреносна мрежа на града. И тя не е просто течаща, а "там много се краде". Има и унищожаване на инфраструктура на критични язовири, допълни той.

"Знае се какво трябва да се направи, парите ги има. Експертите са там. Трябва да се следи внимателно качественото изпълнение. Сондажите могат да бъдат завършени в рамките на месец, месец и половина".

Богдан Богданов каза още, че от чешмите на плевенчани излиза въздух, но водомерите въртят. Те плащат за въздух. Затова, допълни той, ВиК Плевен трябва да намери начин за компенсации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Путинеее, памаги!
    Ние от Плевен сме все русофили, да ге!

    09:31 29.08.2025

  • 2 щъркел

    8 4 Отговор
    Питай Кирчо и Кокорчо,те знаят.

    09:31 29.08.2025

  • 3 35 години анархия и крадене!

    9 0 Отговор
    Само с ядене не става!
    Требе и малко акъл!

    09:32 29.08.2025

  • 4 ЧОЧО

    11 0 Отговор
    Вие измислените политици ги откраднахте,не народа.

    09:33 29.08.2025

  • 5 Дрът русофил

    4 5 Отговор
    Ганчо си полива доматито, с чешмяна вода, затова няма вода!
    А Ганка си полива цветята в градината!
    Едно време бай Тошо беше забранил строго това!

    09:35 29.08.2025

  • 6 Оракула от Делфи

    5 1 Отговор
    Открдна ги този, който ги даде," Чекмеджето" и "Феномена" ,
    помним много добре ,кой ги поиска , и кой ги даде без задръжки ,и Дюбай потъна в злато!!!! !
    А ремонти няма , няма и да има , а и никой не ги търси..." имал Кольо ,дал Кольо"!

    Да плащат "прекараните" Български граждани , те сами си избират "вноската по кредита"!!!

    09:43 29.08.2025

  • 7 Боко бандитаой

    6 1 Отговор
    Г-н Богданов ама защо задаваш излипни въпроси от сорта кой бил откраднал парите за язовирите. Все едно чувам как м"исирките ми задават тоя въпрос. Ами ГЕРБ ги откраднахме поделихме си ги и дадохме и на Шиши и малък процент и на кмета все пак той е от нашите. Та ние цялата държава оглозгахме той се загрижил за някакъв язовир.

    09:45 29.08.2025

  • 8 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ген. Тотлебен е виновен

    09:46 29.08.2025

  • 9 дезвс

    4 0 Отговор
    Мръсния циганин от Банкя, дето лъже и краде повече и от циганите с бандата си разбойници 500 милиона от парите на всички българи "дадоха" уж за ремонти, и се оказа че нито има ремонти, нито има язовири, нито има пари. А 9-то джудже с пълната торбичка, вика че е неизвестен извършител, а от ДАНС и службите, викат че искат увеличение на заплатите и не знаят кои ограби България и защо няма вода и за пиене. Не знаят. Само искат заплати и бонуси. А накрая кочината ще се счупи и ще падне на главата на всички дето сега не виждат. Слава на Господ Иисус Христос и глупаците и тези дето се правят на глупаци и те ще сърбат попарата, на неизвестния извършител мИрси.

    09:55 29.08.2025

  • 10 Бандеров

    1 0 Отговор
    Другари българи, крадците са все продукт на съвеЦките милиционери от ДС! Прехода към "демокрация" в България се извърши по руски модел под прякото ръководство на КГБ. Всички мутри и "политици" агенти и доносници на службите! А вие си развивайте руските знамена и си чакайте новият Тодор Живков! В Тик - Ток казаха, че щял да се появи. А и Нешка Робева си спомни, че и Ванга е казала същото!

    10:05 29.08.2025

  • 11 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Време е да съберат " пожарникари от запаса" ,такива като Б. Б. и загасят опасния пожар !
    Идват избори за" Президент", нужни са "действия на терен", не става само с "Чекмеджето"!!

    10:06 29.08.2025

