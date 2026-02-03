Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В търсене на служебен премиер: ПП-ДБ пристигнаха на консултации при Илияна Йотова

3 Февруари, 2026 13:54 387 6

По думите на Йотова една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на дните до изборите и самия ден на вота

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова прие за разговори на "Дондуков 2" представителите на ПП-ДБ. Срещата е част от втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии, информират от Нова телевизия.
В президентството пристигнаха Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Николай Денков.

"Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и Вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава.

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента" . По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на дните до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет. "Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

Преди ПП-ДБ на "Дондуков 2" за разговори пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - зам.-председателите на парламентарната група Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.


България
  • 1 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор
    Московският главен поп, Гундяев скоро пак ще дойде при рижавата за консултации!

    14:03 03.02.2026

  • 2 Никой

    1 0 Отговор
    Няма какво сложно - някой да се хваща.

    власт во българия няма - така че - да е толкова сложно.

    14:04 03.02.2026

  • 3 Видя се, че от Ганя

    1 1 Отговор
    не става и чеп за зеле!
    Внасяйте си депутати от чужбина!

    14:05 03.02.2026

  • 4 хехе

    2 1 Отговор
    Йотова и розовия пеньоар се разбраха по женски.

    14:07 03.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Два месеца след оставката на Хаяши ние нямаме още служебно правителство. Има само връчване на мандати, кандидати за премиери, консултации с партиите и какво ли още не. Какво е това мотаене не знам. Пък и партиите си спретнаха новогодишна ваканцийка от цял месец. Време достатъчно за прегрупиране на мафията. Какви са тези вечни процедури? Хората изгубват търпение вече.

    14:12 03.02.2026

  • 6 Хмм

    0 0 Отговор
    и защо трябва да има приемственост с правителството в оставка, което беше свалено с протести тя срещу протестиращите ли тръгва, за да защитава водопада

    14:13 03.02.2026

