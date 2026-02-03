В търсене на служебен премиер: ПП-ДБ пристигнаха на консултации при Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова прие за разговори на "Дондуков 2" представителите на ПП-ДБ. Срещата е част от втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии, информират от Нова телевизия.

В президентството пристигнаха Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Николай Денков.

"Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и Вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава.

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента" . По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на дните до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет. "Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

Преди ПП-ДБ на "Дондуков 2" за разговори пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - зам.-председателите на парламентарната група Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.