Неучебен ден в Плевен заради студа

Днес е неучебен ден в община Плевен. Причината – очакваните ниските температури и усложнената зимна обстановка.
Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал, посочват от общината.
За заповедта на кмета Валентин Христов е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:08 03.02.2026
2 Делю Хайдутин
08:09 03.02.2026
3 честен ционист
08:13 03.02.2026
4 Кристин Ретард
Коментиран от #5
08:17 03.02.2026
5 Мечката Гечка
До коментар #4 от "Кристин Ретард":И цигани.
08:18 03.02.2026
6 Васо
08:20 03.02.2026
7 Тити
08:37 03.02.2026
8 лют пипер
08:39 03.02.2026