Неучебен ден в Плевен заради студа

3 Февруари, 2026 08:08 572 8

Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал

Днес е неучебен ден в община Плевен. Причината – очакваните ниските температури и усложнената зимна обстановка.

Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал, посочват от общината.

За заповедта на кмета Валентин Христов е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен.


  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    В Клуба на Богатите Дървена ваканция.

    08:08 03.02.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор
    При минус 20 сме учили едно време ама парното беше без пари.

    08:09 03.02.2026

  • 3 честен ционист

    4 7 Отговор
    Този кмет гербаджия държи плевенчани без вода лятото и без парно зимата, а бил полагал Хипократова клетва.

    08:13 03.02.2026

  • 4 Кристин Ретард

    3 0 Отговор
    В Плевен само студ и сифилис.

    Коментиран от #5

    08:17 03.02.2026

  • 5 Мечката Гечка

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кристин Ретард":

    И цигани.

    08:18 03.02.2026

  • 6 Васо

    9 0 Отговор
    Минус 3 градуса студ ли, бе? Знаеш ли колко е минус 20 и да хидиш на училище с два чифта панталони? Научете сегашните разлигавени ейчета, че през януари и февруари не се ходи с къси панталони по къс ръкав и с тънки чорапки тип терлик, за да ти се виждат хилавите крачета.

    08:20 03.02.2026

  • 7 Тити

    1 0 Отговор
    При.нула градуса неучебен??!!! Ами да направят само лятото да учат по тази логика.

    08:37 03.02.2026

  • 8 лют пипер

    1 0 Отговор
    Преди ходехме на училище и когато имаше по улиците сняг до кръста. Нямаше свободни от присъствие дни. На Пампорово карахме ски,пързаляхме се с шейни и с полиетиленови чували. Момчета и момичета заедно,крещяхме и се смеехме,забавлявахме се,седнали един зад друг. Но,времената се промениха,хората също.

    08:39 03.02.2026

