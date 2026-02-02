Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

2 Февруари, 2026 13:05 658 22

  • илияна йотова-
  • герб-сдс-
  • пп-дб-
  • разговори-
  • служебен премиер

Разговорът с ГЕРБ-СДС ще бъде от 11 часа, а от 13.30 ч. ще бъдат ПП-ДБ

В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Срещите на "Дондуков" 2 започват от утре- 3 февруари, информират от Нова телевизия.
Първо държавният глава ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях започва в 11 часа. След това в Президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". Те ще разговарят с Йотова в 13.30 часа, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си за това кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Идийотова

    7 3 Отговор
    В очакване на Годо

    13:10 02.02.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Сложете Мара Филипова,тя е най- умнъ.🐑🐑🐑🤗🤣🖕

    13:11 02.02.2026

  • 3 хаберих

    8 0 Отговор
    Илияна Йотова ще приеме членове на партиите "ГЕРБ-СДС" и "ПП-ДБ" във вторник,т.е. утре.

    13:11 02.02.2026

  • 4 иди ми дойди ми

    4 1 Отговор
    Румен Радев не желае да ги приема вече.

    13:11 02.02.2026

  • 5 тортиля

    6 1 Отговор
    Вървя си по улиците и си търся служебен премиер.

    13:14 02.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    10 1 Отговор
    Колко пъти ще се срещате и разговаряте? Мандати, консултации, процедури и какво ли още не. Правителството си отиде преди два месеца, а вие се занимавате с разговори и процедури протакащи само времето.Като гледам изборите ще ги проточите за месец май.

    13:19 02.02.2026

  • 7 Реалист

    7 4 Отговор
    Тази сФинкя ще избере, който й каже Фатмака. А Мунчо играе с Мафията, с Божков Черепа и Бобокови. Т.е. избърът е ясен, който се е продал на Мафията, него ще сложат и кражбите ще си продължат...към следващия Боташ?

    Коментиран от #15

    13:20 02.02.2026

  • 8 А ГА Ю

    3 2 Отговор
    Кво стана със снимките от камерите на онези женки,дето си правели масажчета на тук-там по телата си?!

    13:25 02.02.2026

  • 9 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    А ще помоли ли Гундяев за съвет или вече го е направила?

    13:25 02.02.2026

  • 10 препис

    7 0 Отговор
    Като гледам изборите ще ги проточите за месец никойнезнай.

    13:27 02.02.2026

  • 11 Трябват поне 101 срещи

    4 0 Отговор
    Наистина трябва да се проведат поне 101 или 202 или 403 срещи. Отчитане на дейност ,оправдаване на заплати ,охрани, евтини кюфтета , ден да мине, друг да до дойде и така ни представят колко са важни и работещи за НАРОДА. ИЗЛИШНИ КЪРЛЕЖИ СА ВСИЧКИ.

    13:29 02.02.2026

  • 12 Симов се

    2 0 Отговор
    Упражнява на тема репресиите на комунистите, всички в ПП-ДБ се изкарвали с репресирани роднини. Нееееее, бе Симов, всички знаем че техните роднини са комунисти от режима, Христо Иванов-бойкикев с майка другарка на доган, Мирчев-баща партиен секретар в Добрич от най-върлите при сняна на имената, Терзиев-всички ДС и фирма стартирала с червени пари..., допълвайте гнусотията. Това са ПП-ДБ, червена гнусотия, наследници на ония дебили, подписвали с палец смъртни присъди, от завист и злоба

    Коментиран от #16

    13:31 02.02.2026

  • 13 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Марчето Филипова заслужава най много 🐑🐑🐑🤗🤣🖕 Умна ,секси и красива 🐑🐑🐑🤗🤣🖕 Ще е страхотен премиер 🐑🐑🐑🤗🤣🖕

    13:33 02.02.2026

  • 14 пери

    3 1 Отговор
    Какъв е смисълът от тези консултации? Само се губи време, а е ясно, че всяка партия ще лобира за подходящото за нея другарче по интереси, което президентът да турне на премиерския стол. Кандидатите - 4 броя гербоудобни, един - не. Остава да видим.

    13:33 02.02.2026

  • 15 Успокой топката

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Реалист":

    Когато видиш простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски зад решетките, ще празнуваш човече.

    Коментиран от #17

    13:33 02.02.2026

  • 16 А най-големите дебили

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Симов се":

    Са тия гласуващи за тях. Простотия да искаш на тая територия, затова сме тъй, без да се каже истинста, без лустрация и отваряне на досиетата, 90г си образуваха удобна опозиция фалшименто, прехвърлиха икономически ресурс в кръга на Луканов и 35г червен преход, прикрит като демокрация, а днес същите били промяна, ти да видиш

    13:35 02.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стефко

    3 0 Отговор
    Защо бави назначаването на служебно правителство и самото насрочване на избори. Защо тези разговори не започнаха от днес с по четири партии, примерно дневно.

    13:40 02.02.2026

  • 19 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    2 0 Отговор
    Е публикувал снимка от вчера следобед на Йотова с Кирил Добрев които зарязват лозите и предупреждава че Йотова играе заедно с тези които унищожиха БСП под тоягата на пеевски

    13:41 02.02.2026

  • 20 Никой

    1 0 Отговор
    ГЕРБ сами си подават оставката, после обвинавят някой.

    13:47 02.02.2026

  • 21 С/Р

    0 0 Отговор
    "Диоген търси човека" :))

    13:47 02.02.2026

  • 22 БЪЛГАРСКИ ГЙОТ МАРКА БАЛЪК

    0 0 Отговор
    ГОЛЯМО ТЪРСРНЕ ПАДА ?!!!!
    ТОЕА Е РЕДНО И НОРМАЛНО ДА СТАНЕ В РСМКИТЕ НА 3 ДЕНА А НЕ НА СЕДМИЦИ.
    АКО НИКОЙ НЕ ИСКА ДОБРОВОЛНО УКАЗ РАЗПОРЕЖДАНЕ НАРЕЖДЗНЕ НСЗНАЧАВАНЕ.ОТ.ПРЕЗИДЕНТА. НО ПРИ ЖРЛСЕЩИ НЯМА КСКВО ГРИВЕСТИЯ ЖЕНСКИ ЛЪВ ДА СЕ РАЗТАКАВА МОТАЕ ОФЛЯНКВА.Н И ТОВА ЯВНО Е НОМЕР УМИШЛЕНО ЗАРАДИ МАШИНИТЕ ГЛАСУВАНЕ СЛАГАНЕ ДОСТАЕЯНЕ ВРЕМЕ И Т.Н .НО БЕЗ СЪКРАЩЕНИЯ НА МНООООГО ТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И РЕФОРМИ НИЩО НЯМА ДА Е НАРЕД В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ИМА ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И ЗА ПЕТ ПАРИ ДНЕС РАБОТА НЕ ВЪРШАТ ПРОСТО СА ИЬЛИШНИ МНОГО И НИКОМУ НЕНУЖНА ЕЛЕ ТИЯ ОБЩИНАРИ ПО СЕЛАТА БЛИЗКИ ДО ГРАДОВЕТЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМЕНЕ НА БЕЗПЛАТНО ТОПЛО И ГОЛЯМА ДАНАКОЗАПЛАТА. ТОВА НЕ СА НИКАКВИ ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ СЕГАШНИТЕ.
    ПРИ ТИЯ АКО СЕ ЗАДЪРЖАТ НА ВЛАСТ ОШЕ 2,3 😎 ГОДИНИ ЩЕ ИЗПАПАТ ЕВРО ПРАТКИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ЕВОП.КПМИСИЯ БЪРЗО И БГ ЩЕ Е ПО ЛОШ СЦРНСРИЙ ОТ РУМЪНИВ. ЕДЯХА ЕВРО ХЛЯБ И СОЛ ПО ЕДНО ВРЕМЕ МИЗЕРИЯ И СЕГА ПОВЕЧЕТО СА НА ЕВРО МИЗЕРНИЦИ.ГПЛЯМ ОСНОВФН ПРОБЛЕМ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА МНОГОТО И ЗДРАВИ И ПРАВИ ХРАНТУТНИЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.

    13:55 02.02.2026

