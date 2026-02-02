В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Срещите на "Дондуков" 2 започват от утре- 3 февруари, информират от Нова телевизия.
Първо държавният глава ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях започва в 11 часа. След това в Президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". Те ще разговарят с Йотова в 13.30 часа, съобщават от прессекретариата на държавния глава.
Политическите сили остават лаконични в коментарите си за това кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идийотова
13:10 02.02.2026
2 Мими Кучева🐕
13:11 02.02.2026
3 хаберих
13:11 02.02.2026
4 иди ми дойди ми
13:11 02.02.2026
5 тортиля
13:14 02.02.2026
6 Ура,,Ура
13:19 02.02.2026
7 Реалист
Коментиран от #15
13:20 02.02.2026
8 А ГА Ю
13:25 02.02.2026
9 Абсурдистан
13:25 02.02.2026
10 препис
13:27 02.02.2026
11 Трябват поне 101 срещи
13:29 02.02.2026
12 Симов се
Коментиран от #16
13:31 02.02.2026
13 Мими Кучева🐕
13:33 02.02.2026
14 пери
13:33 02.02.2026
15 Успокой топката
До коментар #7 от "Реалист":Когато видиш простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски зад решетките, ще празнуваш човече.
Коментиран от #17
13:33 02.02.2026
16 А най-големите дебили
До коментар #12 от "Симов се":Са тия гласуващи за тях. Простотия да искаш на тая територия, затова сме тъй, без да се каже истинста, без лустрация и отваряне на досиетата, 90г си образуваха удобна опозиция фалшименто, прехвърлиха икономически ресурс в кръга на Луканов и 35г червен преход, прикрит като демокрация, а днес същите били промяна, ти да видиш
13:35 02.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Стефко
13:40 02.02.2026
19 Шефа на пиар отдела на Румен Радев
13:41 02.02.2026
20 Никой
13:47 02.02.2026
21 С/Р
13:47 02.02.2026
22 БЪЛГАРСКИ ГЙОТ МАРКА БАЛЪК
ТОЕА Е РЕДНО И НОРМАЛНО ДА СТАНЕ В РСМКИТЕ НА 3 ДЕНА А НЕ НА СЕДМИЦИ.
АКО НИКОЙ НЕ ИСКА ДОБРОВОЛНО УКАЗ РАЗПОРЕЖДАНЕ НАРЕЖДЗНЕ НСЗНАЧАВАНЕ.ОТ.ПРЕЗИДЕНТА. НО ПРИ ЖРЛСЕЩИ НЯМА КСКВО ГРИВЕСТИЯ ЖЕНСКИ ЛЪВ ДА СЕ РАЗТАКАВА МОТАЕ ОФЛЯНКВА.Н И ТОВА ЯВНО Е НОМЕР УМИШЛЕНО ЗАРАДИ МАШИНИТЕ ГЛАСУВАНЕ СЛАГАНЕ ДОСТАЕЯНЕ ВРЕМЕ И Т.Н .НО БЕЗ СЪКРАЩЕНИЯ НА МНООООГО ТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И РЕФОРМИ НИЩО НЯМА ДА Е НАРЕД В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ИМА ТАКИВА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И ЗА ПЕТ ПАРИ ДНЕС РАБОТА НЕ ВЪРШАТ ПРОСТО СА ИЬЛИШНИ МНОГО И НИКОМУ НЕНУЖНА ЕЛЕ ТИЯ ОБЩИНАРИ ПО СЕЛАТА БЛИЗКИ ДО ГРАДОВЕТЕ ПО ЦЯЛ ДЕН ДРЕМЕНЕ НА БЕЗПЛАТНО ТОПЛО И ГОЛЯМА ДАНАКОЗАПЛАТА. ТОВА НЕ СА НИКАКВИ ПОЛИТИЦИ УПРАВНИЦИ СЕГАШНИТЕ.
ПРИ ТИЯ АКО СЕ ЗАДЪРЖАТ НА ВЛАСТ ОШЕ 2,3 😎 ГОДИНИ ЩЕ ИЗПАПАТ ЕВРО ПРАТКИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ЕВОП.КПМИСИЯ БЪРЗО И БГ ЩЕ Е ПО ЛОШ СЦРНСРИЙ ОТ РУМЪНИВ. ЕДЯХА ЕВРО ХЛЯБ И СОЛ ПО ЕДНО ВРЕМЕ МИЗЕРИЯ И СЕГА ПОВЕЧЕТО СА НА ЕВРО МИЗЕРНИЦИ.ГПЛЯМ ОСНОВФН ПРОБЛЕМ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА МНОГОТО И ЗДРАВИ И ПРАВИ ХРАНТУТНИЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ.
13:55 02.02.2026