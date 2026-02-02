В търсене на служебен премиер: Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

Начало на нова ключова политическа седмица. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Срещите на "Дондуков" 2 започват от утре- 3 февруари, информират от Нова телевизия.

Първо държавният глава ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Разговорът с тях започва в 11 часа. След това в Президентството ще бъдат приети представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България". Те ще разговарят с Йотова в 13.30 часа, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Политическите сили остават лаконични в коментарите си за това кой трябва да заеме поста служебен премиер. Общото мнение е, че честните избори са основна задача за служебната власт.