ПП-ДБ искат служебният кабинет да смени и.ф главния прокурор

3 Февруари, 2026 15:08 919 38

  • пп-дб-
  • служебен кабинет-
  • смяна-
  • и.ф. главен прокурор

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че България е загубила над 700 млн. лв. заради закриването на Антикорупционната комисия. По думите му във външнополитически план пред служебното правителство стои основната задача да възстанови доверието към страната ни. 

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет трябва да смени и.ф. главния прокурор (в момента Борислав Сарафов), защото именно главният прокурор е осигурил чадър върху купувачите на гласове на преходните парламентарни избори.

Това обяви Ивайло Мирчев на консултациите на ПП-ДБ при президента Илияна Йотова, които предхождат избора на служебен премиер, цитиран от bTV.

На срещата с президента от ПП-ДБ участваха Асен Василев, Николай Денков, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Йордан Иванов от коалицията.

„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес“, обяви в началото на срещата Илияна Йотова.

По думите ѝ е важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.

Йотова увери, че консултациите с парламентарно представените сили ще ѝ помогне да избере от петимата кандидати, които се съгласиха да поемат поста служебен премиер.

„Ще изпълня своите конституционни правомощия. При старите текстове може би моят избор щеше да е различен. Държавата обаче не може да спре“, обяви още Йотова.

Основните очаквания на коалицията първи изложи Ивайло Мирчев.

Имаме много аргументи как да бъдат проведени честни избори. Предишните избори не бяха честни“, заяви депутатът от ПП-ДБ.

Той изброи и най-важните според формацията условия за да има честни избори – вътрешен министър, който да направи всичко възможно срещу купуването на гласове, правосъден министър, който да смени и.ф. главен прокурор и парите, които се отпускат от държавата на общините да не служат за купуване на гласове, и да се спре източването в сферата на здравеопазването.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че България е загубила над 700 млн. лв. заради закриването на Антикорупционната комисия. По думите му във външнополитически план пред служебното правителство стои основната задача да възстанови доверието към страната ни.

Вече се чуват думи в ЕП, че България няма Антикорупционна комисия, има главен прокурор, който българският съд счита за нелегитимен – това може да задейства клаузата за върховенство на закона, което пък означава, че не само трите милиарда по ПВУ, но и като цяло всички плащания по него“, допълни Василев. Той припомни също, че скоро изтича дерогацията за „Лукойл“.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира на проблемите в службите за сигурност. Според него служебното правителство трябва да назначи нов директор на ДАНС, тъй като службата няма титуляр, а изпълняващият длъжността е назначен с решение на правителството.

Йотова пък напомни, че на президентството бяха отнети правомощията да участва в избора на шефове на службите.


  • 1 Промяна

    18 6 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ А АЗ ИСКАМ ДА СТЕ В Н ОТ ПАРЛАМЕНТА ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА И ДА ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ СЛУЖЕБНИЯТ Е ЗА ИЗБОРИТЕ А НЕ ДА ВИ ХОДИ ПО САБОТАЖИТЕ

    Коментиран от #16

    15:11 03.02.2026

  • 2 пишете за гръмнатите мутри

    15 0 Отговор
    които по някаква причина пазеха балкана от нас

    15:13 03.02.2026

  • 3 Епааа

    7 4 Отговор
    На кой му пука какъискат тия ?! Они и на Баце иская да им пищни гювеч , ама като ги зе да ги нарани , и за толко немаа акъл !!!

    15:13 03.02.2026

  • 4 Вашето мнение

    12 4 Отговор
    Танас не ще ли и новия служебен министър да разгроми Путин. Тия са толкова смешни, че ако пеефски не купува гласове и за тях остават извът парламента.

    15:13 03.02.2026

  • 5 име

    19 3 Отговор
    ПП-ДБ що не смениха Гешев, що не направиха дори опит за съдебна реформа, що не избраха шефове на регулатори, що не направиха никаква административна реформа? Щото бяха заети да обслужват боко и шишо. Да им играят по свирката с некадърната конституционна реформа, която ни гарантира нон-стоп служебни правителства на боко и шишо. Щото са едни зависими от посолството бoклуци, които клекнаха когато посолството ги застави да направят сглобка. Тва не са независими политици, работщи за държавата България, а обслужващи външни, частни и лични интереси. Нищо по-различно от другите крадци.

    15:13 03.02.2026

  • 6 Смях в залата

    15 3 Отговор
    тези след като оакаха конституцията е добре да бъдат пратени на екскурзия до Белене. Еднопосочно.

    15:14 03.02.2026

  • 7 Караджата

    15 4 Отговор
    Мирчев знае ли че премиер не може да сменя гл.прокурор?

    Коментиран от #14

    15:14 03.02.2026

  • 8 Роден в НРБ

    13 2 Отговор
    На снимката виждаме общо 8-9% при висока активност на следващите избори. По отделно на всеки по 3,99% и парламента ще го гледат само по телевизията

    15:15 03.02.2026

  • 9 Смъртта

    9 2 Отговор
    Я бъдещи затворници, ,малииии.....къде са другите 234?

    15:17 03.02.2026

  • 10 ФЕЙК - либераст

    9 2 Отговор
    Те при президента цалата коалиция ПП/ДБ се е явила поименно. Само късокракия "генерал" липсва от снимката

    15:18 03.02.2026

  • 11 само казвам

    9 1 Отговор
    все отбор юнаци гледаики да се докопат до големия кокъл ама хич не ги интересува народа а гледат дасе докопат до власта сладка работа е да си във власта затова всички драпат към парламента а наимного надето кокорестия денката и момчето на секретаря на БКП от крушаре добричко

    15:18 03.02.2026

  • 12 Някой

    11 2 Отговор
    Тези не се разбраха, какво искат. Нали главния прокурор е независим, т.е. не подлежи на смяна от правителство. Отделно, нали служебното правителство трябва да има отговорност само към организиране на следващите избори? Ако си мислят, че главния прокурор може да повлияе на изборите, то тогава трябва да протестират и срещу Асен Василе, Бойко, Румен Радев, Коцето, Пеевски, Доган, и който още се сещате. Щото те всички тези лица имат за цел да повлияят на избирателите.
    Нещо взеха да писват жълтопаветниците. Дории и на най-слепите си привърженици.

    Коментиран от #24

    15:19 03.02.2026

  • 13 Анонимен

    10 3 Отговор
    Точно по предложение на ДБ ВСС се избира с 160 депутата и сега няма как да се сменят тиквите във ВСС които пък трябва да изберат главен прокурор. ПП ДБ са крайно некомпетентни и забъркват каша след каша.

    15:21 03.02.2026

  • 14 Има ни пак

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Караджата":

    Новият правосъден министър може. Ама трябва да си пишем на воля тук глупостите и незнанията.

    Коментиран от #15, #17, #18, #21

    15:23 03.02.2026

  • 15 Караджата

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Ти май не си у ред.Главен прокурор се избира само от Висшия съдебен съвет.

    Коментиран от #20, #26

    15:25 03.02.2026

  • 16 Видьо Видев

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.

    В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
    и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
    всички държавни и общински учреждения
    да спускат на 2-ри юни
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    Коментиран от #22

    15:28 03.02.2026

  • 17 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Чети...не се излагай.Изпълнителната власт няма правомощия в съдебната.Правосъдният министър е част от ВСС,но не може да маха и назначава гл.прокурор.

    15:30 03.02.2026

  • 18 Мозъчен тръст

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Ако можеше защо правосъдния министър на Кики не смени Гешев?

    15:33 03.02.2026

  • 19 604

    4 1 Отговор
    Гъ подписвъхъ боташ що ни ривахти ...ся ривети...де съ танкерите кукорчоуууее?

    15:34 03.02.2026

  • 20 Има ни пак

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Караджата":

    Говорим тук за изпълняващ функциите (ИФ) на главния прокурор, а не за постоянен. Разбра ли? Защото и сегашния прокурор е ИФ. Така че смяна може да има от правосъдния министър. А иначе постоянен главен прокурор се избира от ВСС. Чети повече.

    Коментиран от #25, #27

    15:34 03.02.2026

  • 21 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Ама НЕ трябва да си пишеш на воля тук глупостите и незнанията

    15:34 03.02.2026

  • 22 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    А кога ще има възпоменания за загиналите при терористичният акт на гара Буново???

    15:34 03.02.2026

  • 23 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Не виждам Атанасов. Да не зад някой стол ?

    15:35 03.02.2026

  • 24 В момента

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    В България няма и.ф. главен прокурор. Просто, трябва да се извърви една процедура за избор на нов и.ф. главен прокурор. И много съдилища, както и КС го потвърдиха. А министърът на правосъдието може да задвижи тази процедура, а пленумът на ВСС да избере.

    15:36 03.02.2026

  • 25 Караджата

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Има ни пак":

    За да уволниш и.д. ще трябва да избереш друг главен прокурор бе умник.Или предлагаш да нямаме главен прокурор?

    Коментиран от #31

    15:36 03.02.2026

  • 26 Видьо Видев

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Караджата":

    Комунистът Борисов е дяволско изчадие!
    Да не влиза в църква, за да не скверни Бога!

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    15:36 03.02.2026

  • 27 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Има ни пак":

    И какви са ПП че през служебният ще сменят временният Гл прокурор Кои са ПП нещо повече ли са от останалите в парламента че натискат служебните сега за това

    15:37 03.02.2026

  • 28 Град Симитли

    7 1 Отговор
    Мирчо е бая нагъл!
    Той и Христо Чушката орязаха правата на президента...
    .. И ся искат той да свърши това, за което те се борят! :))

    15:38 03.02.2026

  • 29 Анонимен

    4 1 Отговор
    И какви са ПП че през служебният ще сменят временният Гл прокурор Кои са ПП нещо повече ли са от останалите в парламента че натискат служебните сега за това че отишли в президенството за съдействие И защо президинството да и съдейства

    15:40 03.02.2026

  • 30 604

    2 0 Отговор
    Служебниту само избори ...другото е бухалки и власт без покритие

    15:41 03.02.2026

  • 31 Има ни пак

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Караджата":

    Избира се нов ИФ. Разбра ли. Постоянен главен прокурор не е нужен при смяна на един ИФ с друг ИФ. Чети повече.

    15:42 03.02.2026

  • 32 Кристин Ретард

    5 0 Отговор
    Ще разпоредя на Мис Пиги (Пеги Бънди) да сложи някой, който да е удобен за нашия човек Прокопиев (да се свети името Му).

    15:42 03.02.2026

  • 33 на снимката шарлатаните скоро

    2 0 Отговор
    ще влязат в затвора при шефа им Брендо.

    15:47 03.02.2026

  • 34 Шайка измамници

    3 0 Отговор
    Пак искат с президента АЛА БАЛА шарлатани.

    15:48 03.02.2026

  • 35 съученик

    3 1 Отговор
    Някой да ми каже какво прави на снимката тази руса тъста лелка.

    15:49 03.02.2026

  • 36 май са се запътили към

    2 0 Отговор
    затвора.

    15:49 03.02.2026

  • 37 Лунатик

    1 0 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува...

    15:51 03.02.2026

  • 38 БАНДИТИТЕ ОТ МИТНИЦАТА НА ПУДЕЛА

    2 0 Отговор
    ШАЙКАТА НА БРЕНДО.

    15:51 03.02.2026

