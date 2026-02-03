ПП-ДБ искат служебният кабинет да смени и.ф главния прокурор

Служебният кабинет трябва да смени и.ф. главния прокурор (в момента Борислав Сарафов), защото именно главният прокурор е осигурил чадър върху купувачите на гласове на преходните парламентарни избори.
Това обяви Ивайло Мирчев на консултациите на ПП-ДБ при президента Илияна Йотова, които предхождат избора на служебен премиер, цитиран от bTV.
На срещата с президента от ПП-ДБ участваха Асен Василев, Николай Денков, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Йордан Иванов от коалицията.
„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес“, обяви в началото на срещата Илияна Йотова.
По думите ѝ е важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.
Йотова увери, че консултациите с парламентарно представените сили ще ѝ помогне да избере от петимата кандидати, които се съгласиха да поемат поста служебен премиер.
„Ще изпълня своите конституционни правомощия. При старите текстове може би моят избор щеше да е различен. Държавата обаче не може да спре“, обяви още Йотова.
Основните очаквания на коалицията първи изложи Ивайло Мирчев.
„Имаме много аргументи как да бъдат проведени честни избори. Предишните избори не бяха честни“, заяви депутатът от ПП-ДБ.
Той изброи и най-важните според формацията условия за да има честни избори – вътрешен министър, който да направи всичко възможно срещу купуването на гласове, правосъден министър, който да смени и.ф. главен прокурор и парите, които се отпускат от държавата на общините да не служат за купуване на гласове, и да се спре източването в сферата на здравеопазването.
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че България е загубила над 700 млн. лв. заради закриването на Антикорупционната комисия. По думите му във външнополитически план пред служебното правителство стои основната задача да възстанови доверието към страната ни.
Вече се чуват думи в ЕП, че България няма Антикорупционна комисия, има главен прокурор, който българският съд счита за нелегитимен – това може да задейства клаузата за върховенство на закона, което пък означава, че не само трите милиарда по ПВУ, но и като цяло всички плащания по него“, допълни Василев. Той припомни също, че скоро изтича дерогацията за „Лукойл“.
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира на проблемите в службите за сигурност. Според него служебното правителство трябва да назначи нов директор на ДАНС, тъй като службата няма титуляр, а изпълняващият длъжността е назначен с решение на правителството.
Йотова пък напомни, че на президентството бяха отнети правомощията да участва в избора на шефове на службите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #16
15:11 03.02.2026
2 пишете за гръмнатите мутри
15:13 03.02.2026
3 Епааа
15:13 03.02.2026
4 Вашето мнение
15:13 03.02.2026
5 име
15:13 03.02.2026
6 Смях в залата
15:14 03.02.2026
7 Караджата
Коментиран от #14
15:14 03.02.2026
8 Роден в НРБ
15:15 03.02.2026
9 Смъртта
15:17 03.02.2026
10 ФЕЙК - либераст
15:18 03.02.2026
11 само казвам
15:18 03.02.2026
12 Някой
Нещо взеха да писват жълтопаветниците. Дории и на най-слепите си привърженици.
Коментиран от #24
15:19 03.02.2026
13 Анонимен
15:21 03.02.2026
14 Има ни пак
До коментар #7 от "Караджата":Новият правосъден министър може. Ама трябва да си пишем на воля тук глупостите и незнанията.
Коментиран от #15, #17, #18, #21
15:23 03.02.2026
15 Караджата
До коментар #14 от "Има ни пак":Ти май не си у ред.Главен прокурор се избира само от Висшия съдебен съвет.
Коментиран от #20, #26
15:25 03.02.2026
16 Видьо Видев
До коментар #1 от "Промяна":Сирените вият на 2-ри юни в 12:00 часа в памет на Христо Ботев и памет на загиналите за свободата на България.
В памет на загиналите за освобождението на България от комунизмът
и в уважение на пострадалите във Възродителният процес,
всички държавни и общински учреждения
да спускат на 2-ри юни
черни траурни знамена.
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
Коментиран от #22
15:28 03.02.2026
17 Анонимен
До коментар #14 от "Има ни пак":Чети...не се излагай.Изпълнителната власт няма правомощия в съдебната.Правосъдният министър е част от ВСС,но не може да маха и назначава гл.прокурор.
15:30 03.02.2026
18 Мозъчен тръст
До коментар #14 от "Има ни пак":Ако можеше защо правосъдния министър на Кики не смени Гешев?
15:33 03.02.2026
19 604
15:34 03.02.2026
20 Има ни пак
До коментар #15 от "Караджата":Говорим тук за изпълняващ функциите (ИФ) на главния прокурор, а не за постоянен. Разбра ли? Защото и сегашния прокурор е ИФ. Така че смяна може да има от правосъдния министър. А иначе постоянен главен прокурор се избира от ВСС. Чети повече.
Коментиран от #25, #27
15:34 03.02.2026
21 Анонимен
До коментар #14 от "Има ни пак":Ама НЕ трябва да си пишеш на воля тук глупостите и незнанията
15:34 03.02.2026
22 Мнение
До коментар #16 от "Видьо Видев":А кога ще има възпоменания за загиналите при терористичният акт на гара Буново???
15:34 03.02.2026
23 Хасковски каунь
15:35 03.02.2026
24 В момента
До коментар #12 от "Някой":В България няма и.ф. главен прокурор. Просто, трябва да се извърви една процедура за избор на нов и.ф. главен прокурор. И много съдилища, както и КС го потвърдиха. А министърът на правосъдието може да задвижи тази процедура, а пленумът на ВСС да избере.
15:36 03.02.2026
25 Караджата
До коментар #20 от "Има ни пак":За да уволниш и.д. ще трябва да избереш друг главен прокурор бе умник.Или предлагаш да нямаме главен прокурор?
Коментиран от #31
15:36 03.02.2026
26 Видьо Видев
До коментар #15 от "Караджата":Комунистът Борисов е дяволско изчадие!
Да не влиза в църква, за да не скверни Бога!
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
15:36 03.02.2026
27 Анонимен
До коментар #20 от "Има ни пак":И какви са ПП че през служебният ще сменят временният Гл прокурор Кои са ПП нещо повече ли са от останалите в парламента че натискат служебните сега за това
15:37 03.02.2026
28 Град Симитли
Той и Христо Чушката орязаха правата на президента...
.. И ся искат той да свърши това, за което те се борят! :))
15:38 03.02.2026
29 Анонимен
15:40 03.02.2026
30 604
15:41 03.02.2026
31 Има ни пак
До коментар #25 от "Караджата":Избира се нов ИФ. Разбра ли. Постоянен главен прокурор не е нужен при смяна на един ИФ с друг ИФ. Чети повече.
15:42 03.02.2026
32 Кристин Ретард
15:42 03.02.2026
33 на снимката шарлатаните скоро
15:47 03.02.2026
34 Шайка измамници
15:48 03.02.2026
35 съученик
15:49 03.02.2026
36 май са се запътили към
15:49 03.02.2026
37 Лунатик
15:51 03.02.2026
38 БАНДИТИТЕ ОТ МИТНИЦАТА НА ПУДЕЛА
15:51 03.02.2026