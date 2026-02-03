ПП-ДБ искат служебният кабинет да смени и.ф главния прокурор

Служебният кабинет трябва да смени и.ф. главния прокурор (в момента Борислав Сарафов), защото именно главният прокурор е осигурил чадър върху купувачите на гласове на преходните парламентарни избори.

Това обяви Ивайло Мирчев на консултациите на ПП-ДБ при президента Илияна Йотова, които предхождат избора на служебен премиер, цитиран от bTV.

На срещата с президента от ПП-ДБ участваха Асен Василев, Николай Денков, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Йордан Иванов от коалицията.

„Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес“, обяви в началото на срещата Илияна Йотова.

По думите ѝ е важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет.

Йотова увери, че консултациите с парламентарно представените сили ще ѝ помогне да избере от петимата кандидати, които се съгласиха да поемат поста служебен премиер.

„Ще изпълня своите конституционни правомощия. При старите текстове може би моят избор щеше да е различен. Държавата обаче не може да спре“, обяви още Йотова.

Основните очаквания на коалицията първи изложи Ивайло Мирчев.

„Имаме много аргументи как да бъдат проведени честни избори. Предишните избори не бяха честни“, заяви депутатът от ПП-ДБ.

Той изброи и най-важните според формацията условия за да има честни избори – вътрешен министър, който да направи всичко възможно срещу купуването на гласове, правосъден министър, който да смени и.ф. главен прокурор и парите, които се отпускат от държавата на общините да не служат за купуване на гласове, и да се спре източването в сферата на здравеопазването.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че България е загубила над 700 млн. лв. заради закриването на Антикорупционната комисия. По думите му във външнополитически план пред служебното правителство стои основната задача да възстанови доверието към страната ни.

Вече се чуват думи в ЕП, че България няма Антикорупционна комисия, има главен прокурор, който българският съд счита за нелегитимен – това може да задейства клаузата за върховенство на закона, което пък означава, че не само трите милиарда по ПВУ, но и като цяло всички плащания по него“, допълни Василев. Той припомни също, че скоро изтича дерогацията за „Лукойл“.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира на проблемите в службите за сигурност. Според него служебното правителство трябва да назначи нов директор на ДАНС, тъй като службата няма титуляр, а изпълняващият длъжността е назначен с решение на правителството.

Йотова пък напомни, че на президентството бяха отнети правомощията да участва в избора на шефове на службите.