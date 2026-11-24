В историята на „Бийтълс“ има един барабанист, който свири с Джон Ленън, Пол Маккартни и Джордж Харисън, но не участва в годините на световната им слава. Това е Пийт Бест, роден на 24 ноември 1941 г. в Мадрас, Британска Индия. Днес той навършва 85 години.

Бест влиза в състава през 1960 г. – точно преди първото голямо пътуване на групата до Хамбург. Там „Бийтълс“ свирят продължителни вечери и нощи в клубове, а тези ангажименти се превръщат в суровата школа, която оформя сценичното им присъствие.

„Касба“ и началото на пътя

Връзката на Бест с групата започва още преди да стане неин барабанист. Майка му Мона Бест основава клуб „Касба“ в сутерена на семейния дом в ливърпулския квартал Уест Дърби. Мястото се превръща в една от ранните сцени за музикантите, които по-късно ще бъдат свързани с „Бийтълс“.

Именно там Бест е забелязан от Маккартни и е поканен да се присъедини към групата. Той заема мястото зад барабаните в период, когато съставът все още изгражда името, репертоара и стила си. Престоят му включва и важните пътувания до Хамбург, където групата свири преди подписването на договора си с „Парлофон“.

Раздялата дни преди големия пробив

На 16 август 1962 г. Брайън Епстийн съобщава на Бест, че вече няма да бъде барабанист на „Бийтълс“. На негово място идва Ринго Стар. Решението е взето малко преди групата да започне пътя към първите си големи хитове.

Джордж Мартин е искал по-опитен студиен барабанист за записите, но според разказа, припомнен от „Гардиън“, Ленън, Маккартни и Харисън са поискали от Епстийн да направи промяната. Така Бест остава извън състава точно преди издаването на „Обичай ме до“ – песента, с която „Бийтълс“ започва възхода си в класациите.

Години по-късно Бест казва: „Все още не знам причината и днес, но това вече изобщо не ме тревожи. Животът ми беше добър.“

Животът след „Бийтълс“

Бест продължава да свири с други групи, а през 1988 г. създава „Пийт Бест Бенд“ заедно с брат си Роуг. Част от ранните записи на „Бийтълс“, в които той свири на барабани, по-късно намират място в „Антология 1“.

През април 2025 г. Бест обявява, че се оттегля от концертните участия и публичните си изяви. „Имах страхотно пътуване. Благодаря ви“, написа той тогава.

Неговата история остава неразделна от ранните години на „Бийтълс“ – не защото е бил част от най-известния състав, а защото е бил там, когато групата още е свирила по малки клубове, пътувала е до Хамбург и е търсила собственото си звучене.

Източници: theguardian.com, independent.co.uk, apnews.com