Три откраднати картини за милиони бяха върнати на музей в Италия (СНИМКА+ВИДЕО)

Три ценни произведения на Пол Сезан, Пиер-Огюст Реноар и Анри Матис, откраднати при дързък обир на музей край италианския град Парма, бяха открити близо пет месеца след изчезването им.

Италианските карабинери съобщиха на 14 август, че са възстановили трите произведения, откраднати през нощта на 22 срещу 23 март 2026 г. от музея на фондация „Магнани Рока“ в Мамиано ди Траверсетоло, на около 20 километра от Парма. Става дума за „Чаша и чиния с череши“ на Пол Сезан, „Риби“ на Пиер-Огюст Реноар и „Одалиска на терасата“ на Анри Матис. Общата им оценка надхвърля 9 млн. евро.

Най-скъпото сред върнатите произведения е натюрмортът на Сезан, оценяван от властите на около 6 млн. евро. Творбата на Реноар е оценена на приблизително 3 млн. евро, докато цветната акватинта на Матис има значително по-ниска пазарна стойност – около 20 000 евро. Именно разликата в цените е показателна за особеностите на пазара на изкуство: историческата и музейната стойност на едно произведение невинаги следва директно неговата финансова оценка.

🇮🇹 Three paintings stolen in a lightning-fast Italian art heist have been recovered.



The works by Renoir, Cezanne and Matisse were taken from a villa near Parma by masked thieves who smashed through a window, grabbed them off the walls and escaped in under three minutes.



The… pic.twitter.com/JTMn7kQKgN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 14, 2026

Кражбата е извършена с впечатляваща бързина. Разпространени от полицията кадри от охранителните камери показват маскирани извършители, които проникват в сградата, свалят произведенията от стените и напускат музея за по-малко от три минути. Четвърта творба, която също е била набелязана, е останала на място, след като се е задействала алармената система.

Разследването е водено от прокуратурата в Парма съвместно със специализираното звено на карабинерите за защита на културното наследство – структура, създадена именно за борба с кражбите, незаконния трафик и фалшифицирането на произведения на изкуството.

Italian police release a video showing the theft of Renoir, Cezanne and Matisse paintings from an Italian museum near the northern city of Parma in March, saying they recovered the three stolen paintings after a “complex investigation.” pic.twitter.com/SFvuzys7cr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 14, 2026

Според италианските власти ключови за разследването се оказали предмети, изоставени от крадците на местопрестъплението, сред които кирка и пожарогасител със заличени серийни номера. Криминалистите успели да възстановят идентификационните данни, което помогнало да бъде проследена връзка с хора, заподозрени в обира.

Трите творби в крайна сметка са намерени при претърсване на жилище в Парма. По данни на Reuters девет молдовски граждани са били поставени под разследване, докато Associated Press съобщава за петима арестувани заподозрени, свързвани от властите с организирана престъпна група. Разследването на ролята на отделните участници продължава.

Връщането на произведенията е особено важно за „Магнани Рока“, една от забележителните частни художествени колекции в Италия. Музеят се помещава във Villa dei Capolavori и съхранява колекцията, създадена от музикалния критик, писател и колекционер Луиджи Магнани. В нея присъстват произведения на Тициан, Гоя, Тиеполо, Рубенс, Клод Моне и Джорджо Моранди, наред с други големи имена на европейското изкуство.

Случаят край Парма е поредно напомняне, че кражбите на известни произведения са специфичен вид престъпление. Колкото по-разпознаваема е една творба, толкова по-трудно е тя да бъде продадена на легалния пазар. Международни бази данни, каталози, специализирани полицейски звена и аукционни къщи следят произхода на ценни произведения, което често принуждава крадците да ги държат укрити с години.

Докато Италия празнува връщането на три модернистични произведения, в Амстердам друга художествена загадка получи далеч по-необичаен развой.