Люси Дяковска има ново гадже и вече не крие това (ВИДЕО)

Люси Дяковска се носи на крилете на любовта. Певицата има ново гадже и вече не крие това. Дамата, спечелила сърцето ѝ, отново е музикант. Това е немската китаристка и певица Яси Хофер.



Двете демонстрираха любовта си за първи път тези дни. Направиха го с клип в Инстаграм, от който не остава тайна, че са заедно.



"Здравей, любими мой човек, бих искала да разкажа на моя свят за теб - обяви Люси. - Пиша днес като жена, която все повече разбира, живее и най-вече чувства значението на щастието и любовта. Защото ти се появи в живота ми КАТО МЪЛНИЯ... неочаквана, честна, значима... ОТ НУЛА ДО 100, твоето същество ме погълна и аз не исках повече да бъда без твоята светлина. Твоят талант обхваща музикална вселена, която е дом на милиони образи... Те са твоите образи, твоят свят и твоята душа... Да бъда твой фен, да мога да ти се възхищавам и да бъда част от твоя свят е най-голямата ми привилегия. Принадлежност, доверие, уважение, признание... Красиви и силни думи, с които мога да живея днес, благодарение на теб. Благодаря ти, любими мой човек... За теб... Благодаря на семейството ти, което даде на този свят и на мен толкова радостна, интелигентна, талантлива и най-вече добродушна жена и личност, защото точно това си ти... Моят подарък."



Повод за разкритието им беше 33-тият рожден ден на Яси.

"Моля те, никога не спирай да преследваш мечтите си; позволи ми да продължа да бъда част от тях. НЕ МЕ ИЗПУСКАЙ. Обичам те толкова много", написа Дяковска на любимото си момиче.Яси излекува разбитото сърце на българката след края на връзката ѝ с бившето ѝ гадже Марчела. Двете на няколко пъти се събираха и разделяха, преди да сложат окончателен край на отношенията си през миналата година.