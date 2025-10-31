Новини
Любопитно »
Люси Дяковска има ново гадже и вече не крие това (ВИДЕО)

Люси Дяковска има ново гадже и вече не крие това (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 10:41 670 12

  • люси дяковска-
  • яси хофер-
  • ново гадже-
  • любов

Това е немската китаристка и певица Яси Хофер

Люси Дяковска има ново гадже и вече не крие това (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Люси Дяковска се носи на крилете на любовта. Певицата има ново гадже и вече не крие това. Дамата, спечелила сърцето ѝ, отново е музикант. Това е немската китаристка и певица Яси Хофер.

Двете демонстрираха любовта си за първи път тези дни. Направиха го с клип в Инстаграм, от който не остава тайна, че са заедно.

"Здравей, любими мой човек, бих искала да разкажа на моя свят за теб - обяви Люси. - Пиша днес като жена, която все повече разбира, живее и най-вече чувства значението на щастието и любовта. Защото ти се появи в живота ми КАТО МЪЛНИЯ... неочаквана, честна, значима... ОТ НУЛА ДО 100, твоето същество ме погълна и аз не исках повече да бъда без твоята светлина. Твоят талант обхваща музикална вселена, която е дом на милиони образи... Те са твоите образи, твоят свят и твоята душа... Да бъда твой фен, да мога да ти се възхищавам и да бъда част от твоя свят е най-голямата ми привилегия. Принадлежност, доверие, уважение, признание... Красиви и силни думи, с които мога да живея днес, благодарение на теб. Благодаря ти, любими мой човек... За теб... Благодаря на семейството ти, което даде на този свят и на мен толкова радостна, интелигентна, талантлива и най-вече добродушна жена и личност, защото точно това си ти... Моят подарък."

Повод за разкритието им беше 33-тият рожден ден на Яси.




"Моля те, никога не спирай да преследваш мечтите си; позволи ми да продължа да бъда част от тях. НЕ МЕ ИЗПУСКАЙ. Обичам те толкова много", написа Дяковска на любимото си момиче.

Подобно на Люси и Яси е голяма звезда в Германия. От 2022 г. свири в групата на Хелене Фишери в немската момичешка група No Angels. Именно там среща Дяковска, която е сред звездите на бандата.

Яси излекува разбитото сърце на българката след края на връзката ѝ с бившето ѝ гадже Марчела. Двете на няколко пъти се събираха и разделяха, преди да сложат окончателен край на отношенията си през миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 1 Отговор
    в бг к-я пише само два пола

    10:43 31.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тъкмо

    6 0 Отговор
    ми тръгна добре деня,и пак ми стана гадно.Нямах нужда от тая информация.

    10:48 31.10.2025

  • 4 1488

    6 0 Отговор
    какво е страп он ?

    10:54 31.10.2025

  • 5 Али Мехмет

    5 0 Отговор
    П а др а с ки?

    10:55 31.10.2025

  • 6 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    боклуци

    10:57 31.10.2025

  • 7 премърди

    2 0 Отговор
    чиста загуба на матриал

    11:02 31.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1488

    2 0 Отговор
    ако бяхме в русия тая щеше да чука камьни и да си сьбира зьбите от земята в някой сибирски лагер

    11:04 31.10.2025

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    Г-жа Маринова, можете да не ни занимавате с п работи. Другите медии ни стигат с тази пропаганда!
    Вие пишете във Факти, уж сте по-добри.

    11:04 31.10.2025

  • 11 Каква мисирка, е 6а ти цирка...

    1 0 Отговор
    Ало, факти? Стига сте пробутвали неориентирани изроди

    11:04 31.10.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    Погледнеш на долу - павета
    Изправиш се - парламент
    Обърнеш се - пед@л
    Що е то ?
    София.

    11:04 31.10.2025