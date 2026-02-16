30 дами ще се борят за сърцата на новите трима Ергени в „Ергенът 5“

Новини
Тримата „ергени“ – Кристиян, Стоян и Марин – ще попаднат в конкурентна среда, а всичко в новия сезон ще бъде подчинено на начина, по който се случва любовта в реалния живот

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон на „Ергенът“. Началото на най-романтичното телевизионно приключение е във вторник (17 февруари) от 20:00 ч. по bTV, а първият епизод ще предложи на зрителите вълнуващи първи срещи, силни емоции и взаимни решения, които ще докажат, че любовта е избор, а не даденост.

В новия сезон на романтичното приключение тримата „ергени“ – 36-годишният бизнесмен Кристиян Генчев, 30-годишният брокер на недвижими имоти Стоян Димов и 27-годишният специалист по клинични проучвания Марин Станев – ще попаднат в конкурентна среда, в която ще трябва да се борят за вниманието, интереса и любовта на дамите около себе си. Дали ергените ще вземат решение да спазват братски код или ще важи правилото – „в любовта и на война всичко е разрешено“ предстои да стане ясно. Едно е сигурно – зрителите ще станат свидетели на романтично преживяване, пълно с обрати, истински чувства и стремежи към истинската любов.

Преди да се запознаят със самите ергени обаче, дамите ще се срещнат с двамата най-близки човека на своите първоначални избраници, които ще влязат в ролята на техни специални „пратеници“. Познавайки ги най-добре, братът и снахата на Кристиян, майката и най-добрият приятел на Стоян и най-близките приятели на Марин ще имат решаваща дума за това кои дами да получат покана за специален бал в София – първата възможност за среща лице в лице с Кристиян, Стоян и Марин преди отпътуването за Шри Ланка.

Розите там обаче ще бъдат по-малко от броя на поканените дами, получили одобрението на „пратениците“, и още в първата вечер ще стане ясно, че не всяка от тях ще получи покана да прекрачи прага на имението на любовта. Дамите, от своя страна, също ще имат право на избор и в случай, че изпитат разочарование от първоначалните си избраници, ще могат да изберат дали да си тръгнат още в самото начало, или да пренасочат интереса си към друг от тримата ергени.

Крис, Марин и Стоян ще разполагат и със специални рози – златна и сребърна. Каква ще бъде тяхната роля в новия сезон и какво още разкри водещият Наум Шопов, вижте тук.

Новият пети сезон на „Ергенът“ ще предложи изцяло различна динамика, в която любовта ще се гради в своя най-чист вид – чрез поредица от осъзнати избори с реални последствия. Всяко решение, проява на характер и устойчивост в поставените предизвикателства на Кристиян, Стоян и Марин ще влияе пряко не само върху техните взаимоотношения с дамите, но и на условията, при които ще се развиват взаимоотношенията им. Сезонът ще постави на изпитание не само автентичността на чувствата, но и представите за това как се изгражда връзка в реалния живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аре

    1 1 Отговор
    Да не се обаждам аз като мъж, нека мацетата да кажат! Мисля че ще имаме съвпадение!

    16:00 16.02.2026

  • 3 1111

    12 1 Отговор
    Такъв гнусен формат трябва да фалира .

    16:02 16.02.2026

  • 4 Тотална

    9 1 Отговор
    Чалгарска Гнус

    16:04 16.02.2026

  • 5 ха ха Хо

    8 1 Отговор
    Точно тези които влизат да се излагат по риалити не са баш дами.Дамите имат изискани маниери, елегантен начин на обличане и обикновено произлизат от богато семейство.Нито една в такива предавания не е такава.

    16:11 16.02.2026

  • 6 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Ревете да се забраняват социалните мрежи за хлапета, а гая п0мия свободно се върти по телевизията.....

    16:19 16.02.2026

  • 7 Трол

    2 1 Отговор
    На това предаване рейтингът може да се вдигне единствено ако ергените се влюбят едни в други, или в краен случай с женски бой.

    16:19 16.02.2026

  • 8 Ама

    1 0 Отговор
    мазни ли ще са борбите , или постни ?

    16:27 16.02.2026

  • 9 Борба в кал

    0 0 Отговор
    Ще се борят я. И не само за сърцата, а за портфейлите, мускулите и за разни други работи даже.

    16:37 16.02.2026