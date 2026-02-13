Новини
Съществува ли "сродна душа?" Науката казва друго: хората се влюбват два пъти в живота си

Съществува ли "сродна душа?" Науката казва друго: хората се влюбват два пъти в живота си

13 Февруари, 2026

14% от анкетираните възрастни споделят, че не са били влюбени

Съществува ли "сродна душа?" Науката казва друго: хората се влюбват два пъти в живота си - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От „Тетрадката“ до „Титаник“ популярната култура често изгражда представата за една-единствена, съдбовна любов. Ново изследване на учени от Kinsey Institute обаче поставя под въпрос този романтичен наратив, като показва, че в реалния живот повечето хора преживяват силна, страстна любов средно два пъти.

Проучването, публикувано в научното издание Interpersona, обхваща 10 036 несемейни възрастни на възраст между 18 и 99 години. На участниците е зададен директният въпрос колко пъти в живота си са били „страстно влюбени“. Резултатите сочат, че 30,3 процента са преживели това чувство два пъти, 27,8 процента – веднъж, 16,8 процента – три пъти, а 10,9 процента – четири или повече пъти. 14,2 процента от анкетираните заявяват, че никога не са изпитвали страстна любов.

Ръководителят на изследването д-р Аманда Геселман отбелязва, че макар хората често да говорят за влюбването, досега рядко е било изследвано колко пъти това се случва в рамките на живота. Според екипа страстната любов е широко разпространено преживяване, но за отделния човек тя остава сравнително рядко събитие.

Данните показват и очаквана зависимост между възрастта и броя на преживените влюбвания – по-възрастните участници съобщават за малко по-голям брой такива епизоди. Изследователите подчертават, че ако страстната любов е ключов елемент в романтичното развитие и е свързана с по-добро психично и физическо здраве, разбирането на нейната честота има значение и за социалната политика, и за психологическата практика.

Резултатите индиректно поставят под съмнение идеята за единствената „сродна душа“, като сочат, че за мнозина любовта е епизодично и понякога трудно уловимо преживяване, което може да се повтори в различни етапи от живота.

Темата за романтичните връзки остава във фокуса и на други академични екипи. Скорошно изследване на University of Zurich установява, че социално-демографски фактори като по-високо образование, съжителство с родители и мъжки пол са свързани с по-голяма вероятност човек да остане необвързан. Според съавтора Михаел Кремер както социалните характеристики, така и текущото психологическо благополучие играят роля при навлизането в романтична връзка.

Паралелно с това учени от University of New Brunswick анализират механизмите, чрез които хората се опитват да устоят на изкушението за изневяра. В изследване сред 362 хетеросексуални възрастни са откроени три основни стратегии: „подсилване на връзката“ чрез повече внимание към партньора, „проактивно избягване“ на източника на изкушение и „дискредитиране на изкушението“, включващо негативна оценка на третото лице. Въпреки това нито една от стратегиите не показва значим ефект върху реалните нива на романтична или сексуална изневяра.

Според психолога д-р Алекс Фрадера, който не е участвал в проучването, резултатите подсказват, че след като усещането за изкушение вече е възникнало, възможностите за контрол често са ограничени.

Съвкупността от тези изследвания очертава по-нюансирана картина на любовта и връзките – далеч от идеализираните сценарии на екрана и по-близо до динамичната и променлива реалност на човешките отношения.


  • 1 Сила

    4 1 Отговор
    Сродната душа на е Баце е Шиши ...а на Чорапа е Копейкин , на Тошко е Цончо и т.н. .....

    19:04 13.02.2026

  • 2 Георги

    1 1 Отговор
    На следващите избори задължително гласуване за Делян Пеевски , за да няма калушеви и жена с жена с колан и дилдо 🤭

    19:12 13.02.2026

  • 3 почти познахте

    0 0 Отговор
    хората може да се влюбват наистина по два пъти но жените могат да се влюбват всеки месец зависис само от големината на сметката а при по-бедните големината на змея въпроса е че всичко при тях се върти около големина…

    19:21 13.02.2026