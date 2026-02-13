Новини
"Беше похот, но не и любов..." - Зейн Малик призна, че не е обичал майката на дъщеря си - Джиджи Хадид

13 Февруари, 2026 07:43

Певецът добави, че въпреки липсата на романтични чувства към модела, той ѝ е благодарен за раждането на дъщеря му

"Беше похот, но не и любов..." - Зейн Малик призна, че не е обичал майката на дъщеря си - Джиджи Хадид - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Зейн Малик постави под въпросителна чувствата си към модела Джиджи Хадид, която му роди дъщеря, и дали изобщо я е обичал, съобщи Daily Mail.

„Разбирането ми за любовта непрекъснато се развива. По онова време може би си мислех, че е любов, но с напредване на възрастта осъзнах, че може би грешах. Може би беше похот. Може би беше нещо друго. Не чувствам, че е било истинска любов“, заяви певецът в подкаста Call Her Daddy.

Певецът добави, че въпреки липсата на романтични чувства към модела, той ѝ е благодарен за раждането на дъщеря му.

„Искам да бъда ясен: винаги ще обичам Джиджи, че ми даде възможността да стана баща. Тя винаги ще ми бъде скъпа, но не съм сигурен дали наистина бях влюбен в нея. В противен случай щях да бъда най-добрата версия на себе си в нашата връзка“, отбеляза артистът.

Той също така заяви, че вече не иска да споделя подробности за личния си живот с обществеността.

През септември 2020 г. Джиджи Хадид роди дъщеря, Кай, от бившия член на One Direction Зейн Малик. Година след раждането звездата от модния подиум и певецът се разделиха. Раздялата дойде, след като майката на Джиджи, Йоланда Хадид, обвини певицата във физическо насилие.

В момента моделът е във връзка с холивудския актьор Брадли Купър. През декември актьорът поиска ръката ѝ от майката на модела.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Какъв е този талибан с брадата?

    Коментиран от #3

    07:47 13.02.2026

  • 2 Вярно !

    8 0 Отговор
    Най много връзки са се разпаднали, защото участващите са объркали похотта с любовта. А похотта бързо отминава, и тогава разбират, че няма нищо друго!

    07:48 13.02.2026

  • 3 катран

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    този е пакъстанец..майка му агличанка,сигурна била изнасилена и не е разбрала че е бремена..По статистика точно пакистанци водят класация в такива престъпления...За да не влезе пакъстанеца в затвора,защото няма места за такива битови престъпления в затвори и..решили да правят сватба и задължително булката да приеме ислям и да носи бурка..После малкия талибан Малик бил включен в группа на "таланти" от бели момчета и друго вече пиар..Има го в интернет..Дано не чуя как пее този...алаааааааах акбарбарабар...

    Коментиран от #6

    07:58 13.02.2026

  • 4 Анита трабанта

    1 0 Отговор
    Лукс пари скъпи неща , скъпи почивки 🤣🤭🤣🤭

    08:03 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "катран":

    Като те чета и се сещам за един любим виц.
    В автобуса пътували млада жена с черно бебе и майка и. Един дядо учуден попитал майката. " Що внучето ти е черно? Майката обяснила" Ами дъщеря ми сънувала , че африканец я гони и се роди черно бебе " Дядото замълчал, но като тръгнали да слизат рекъл" Булка, африканецът не само я е гонил, ами я е настигнал"

    Коментиран от #10

    08:09 13.02.2026

  • 7 Уса

    2 0 Отговор
    Такива са ми отврат слушайте си ги в еврогеиа и дундуркайте

    08:18 13.02.2026

  • 8 глоги

    1 0 Отговор
    В момента моделКАТА е във връзка с холивудския актьор Брадли Купър.

    08:20 13.02.2026

  • 9 Егати

    0 0 Отговор
    Отвратягата - тия що смятат, че трябва всичко да си кажат пред хората!

    08:25 13.02.2026

  • 10 Фют

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    А аз като ти чета вица и се сещам за "He wasnt man enough for me"

    Коментиран от #12

    08:31 13.02.2026

  • 11 Миии

    0 0 Отговор
    И аз имам похот, ама нема де да угася пожара...Ко да прая, кат съм бедно момче?!

    08:31 13.02.2026

  • 12 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фют":

    Непрекъснато мислиш на английски? Срамуваш ли се от себе си? От това, коя си?

    08:34 13.02.2026