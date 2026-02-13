"Беше похот, но не и любов..." - Зейн Малик призна, че не е обичал майката на дъщеря си - Джиджи Хадид

Певецът Зейн Малик постави под въпросителна чувствата си към модела Джиджи Хадид, която му роди дъщеря, и дали изобщо я е обичал, съобщи Daily Mail.

„Разбирането ми за любовта непрекъснато се развива. По онова време може би си мислех, че е любов, но с напредване на възрастта осъзнах, че може би грешах. Може би беше похот. Може би беше нещо друго. Не чувствам, че е било истинска любов“, заяви певецът в подкаста Call Her Daddy.

Певецът добави, че въпреки липсата на романтични чувства към модела, той ѝ е благодарен за раждането на дъщеря му.

„Искам да бъда ясен: винаги ще обичам Джиджи, че ми даде възможността да стана баща. Тя винаги ще ми бъде скъпа, но не съм сигурен дали наистина бях влюбен в нея. В противен случай щях да бъда най-добрата версия на себе си в нашата връзка“, отбеляза артистът.

Той също така заяви, че вече не иска да споделя подробности за личния си живот с обществеността.

През септември 2020 г. Джиджи Хадид роди дъщеря, Кай, от бившия член на One Direction Зейн Малик. Година след раждането звездата от модния подиум и певецът се разделиха. Раздялата дойде, след като майката на Джиджи, Йоланда Хадид, обвини певицата във физическо насилие.

В момента моделът е във връзка с холивудския актьор Брадли Купър. През декември актьорът поиска ръката ѝ от майката на модела.