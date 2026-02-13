"Беше похот, но не и любов..." - Зейн Малик призна, че не е обичал майката на дъщеря си - Джиджи Хадид

Певецът Зейн Малик постави под въпросителна чувствата си към модела Джиджи Хадид, която му роди дъщеря, и дали изобщо я е обичал, съобщи Daily Mail.
„Разбирането ми за любовта непрекъснато се развива. По онова време може би си мислех, че е любов, но с напредване на възрастта осъзнах, че може би грешах. Може би беше похот. Може би беше нещо друго. Не чувствам, че е било истинска любов“, заяви певецът в подкаста Call Her Daddy.
Певецът добави, че въпреки липсата на романтични чувства към модела, той ѝ е благодарен за раждането на дъщеря му.
„Искам да бъда ясен: винаги ще обичам Джиджи, че ми даде възможността да стана баща. Тя винаги ще ми бъде скъпа, но не съм сигурен дали наистина бях влюбен в нея. В противен случай щях да бъда най-добрата версия на себе си в нашата връзка“, отбеляза артистът.
Той също така заяви, че вече не иска да споделя подробности за личния си живот с обществеността.
През септември 2020 г. Джиджи Хадид роди дъщеря, Кай, от бившия член на One Direction Зейн Малик. Година след раждането звездата от модния подиум и певецът се разделиха. Раздялата дойде, след като майката на Джиджи, Йоланда Хадид, обвини певицата във физическо насилие.
В момента моделът е във връзка с холивудския актьор Брадли Купър. През декември актьорът поиска ръката ѝ от майката на модела.
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3
07:47 13.02.2026
2 Вярно !
07:48 13.02.2026
3 катран
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":този е пакъстанец..майка му агличанка,сигурна била изнасилена и не е разбрала че е бремена..По статистика точно пакистанци водят класация в такива престъпления...За да не влезе пакъстанеца в затвора,защото няма места за такива битови престъпления в затвори и..решили да правят сватба и задължително булката да приеме ислям и да носи бурка..После малкия талибан Малик бил включен в группа на "таланти" от бели момчета и друго вече пиар..Има го в интернет..Дано не чуя как пее този...алаааааааах акбарбарабар...
Коментиран от #6
07:58 13.02.2026
4 Анита трабанта
08:03 13.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "катран":Като те чета и се сещам за един любим виц.
В автобуса пътували млада жена с черно бебе и майка и. Един дядо учуден попитал майката. " Що внучето ти е черно? Майката обяснила" Ами дъщеря ми сънувала , че африканец я гони и се роди черно бебе " Дядото замълчал, но като тръгнали да слизат рекъл" Булка, африканецът не само я е гонил, ами я е настигнал"
Коментиран от #10
08:09 13.02.2026
7 Уса
08:18 13.02.2026
8 глоги
08:20 13.02.2026
9 Егати
08:25 13.02.2026
10 Фют
До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":А аз като ти чета вица и се сещам за "He wasnt man enough for me"
Коментиран от #12
08:31 13.02.2026
11 Миии
08:31 13.02.2026
12 Защо
До коментар #10 от "Фют":Непрекъснато мислиш на английски? Срамуваш ли се от себе си? От това, коя си?
08:34 13.02.2026