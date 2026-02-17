Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Алекс Сърчаджиева и Петър Дочев със страстна целувка в ефир (ВИДЕО)

Алекс Сърчаджиева и Петър Дочев със страстна целувка в ефир (ВИДЕО)

17 Февруари, 2026 12:01 1 946 3

  • алекс сърчаджиева-
  • петър дочев-
  • преди обед-
  • целувка-
  • любов-
  • брулени хълмове

Актьорите изненадаха аудиторията с акт на нежност

Алекс Сърчаджиева и Петър Дочев със страстна целувка в ефир (ВИДЕО) - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Преди обед" започна седмицата с изненадваща доза романтика, която за секунди превърна студиото в сцена от класически роман.

Водещата Яна Донева се обърна към зрителите с усмивка: "Уважаеми зрители, в момента виждате сцена от "Брулени хълмове – новата версия" и точно тогава последва изненадата – страстна ефирна целувка между Алекс Сърчаждиева и Петър Дочев.

Целувката между актьорите беше кратка, но достатъчна, за да предизвика изумление, смях, аплодисменти и леко смущение в студиото на предаването - а и в социалните мрежи, ако съдим по реакциите.

След романтичния момент Петър Дочев побърза да внесе хумор: "Ти си ми първата целувка в ефир, ти си ми първата в "Преди обед". И отговорът на Сърчаджиева не закъсня: "И ти си ми първият."

Репликата предизвика още повече смях и забавление в студиото със самоиронията на водещите.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що ми занимавате ,с...

    13 0 Отговор
    ...глЮпости...?!

    12:04 17.02.2026

  • 2 Стар парцал

    5 1 Отговор
    Бягай се промии с ракия младеж

    12:57 17.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    4 1 Отговор
    Тази е решила да изръчка всичко живо...

    13:22 17.02.2026