Алекс Сърчаджиева и Петър Дочев със страстна целувка в ефир (ВИДЕО)

"Преди обед" започна седмицата с изненадваща доза романтика, която за секунди превърна студиото в сцена от класически роман.

Водещата Яна Донева се обърна към зрителите с усмивка: "Уважаеми зрители, в момента виждате сцена от "Брулени хълмове – новата версия" и точно тогава последва изненадата – страстна ефирна целувка между Алекс Сърчаждиева и Петър Дочев.

Целувката между актьорите беше кратка, но достатъчна, за да предизвика изумление, смях, аплодисменти и леко смущение в студиото на предаването - а и в социалните мрежи, ако съдим по реакциите.

След романтичния момент Петър Дочев побърза да внесе хумор: "Ти си ми първата целувка в ефир, ти си ми първата в "Преди обед". И отговорът на Сърчаджиева не закъсня: "И ти си ми първият."

Репликата предизвика още повече смях и забавление в студиото със самоиронията на водещите.