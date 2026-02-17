Алекс Гърдева от "Ергенът" има нов мъж в живота си, готова е и за деца

Александра Гърдева отново е сред разпознаваемите лица от телевизионния екран. След участието си в първия сезон на Ергенът през 2022 г. и победата в отбора на знаменитостите в Хелс Китчън България през 2024 г., 38-годишната психоложка се включи и в кулинарния формат "Черешката на тортата" по Нова телевизия. В предаването на шеф Иван Манчев нейни съперници бяха Чоткин, Дънди, Станислав Иванов и Златка Димитрова, като в крайна сметка плакетът попадна при Дънди след безгрешно представяне.

Паралелно с телевизионните си ангажименти Гърдева продължава да развива професионалната си дейност в сферата на психологията. От февруари тя възобновява съвместните си събития с астролога Атанас Велев, с когото организира семинари под наслов „Цената на любовта“. Двамата обмислят национално турне през 2026 г., както и обучения, посветени на теми като мъжката и женската енергия, става ясно от нейно интервю за "Уикенд". Освен това психоложката работи с индивидуални клиенти и води групови терапии, насочени към емоционално изчистване. В подготвителна фаза са и срещи за необвързани мъже и жени, търсещи партньор.

Що се отнася до евентуално завръщане в „Ергенът“ тя заявява, че на този етап не би приела участие, освен при изключително добри финансови условия. Според нея форматът се е променил значително след първия сезон, който определя като по-автентичен и забавен.

Александра потвърждава, че в личния ѝ живот има мъж, към когото изпитва симпатия, но подчертава, че отношенията им все още са в ранен етап. По думите ѝ тя не би направила първата крачка, тъй като смята, че инициативата следва да бъде на мъжа. Тя признава, че финансовата стабилност е фактор при избора ѝ на партньор, тъй като самата тя е амбициозна и очаква до себе си успешен човек.

Психоложката споделя, че не е била изоставяна, но е преживявала трудни раздели. В миналото е имала четиригодишна връзка с мъж, за когото впоследствие е разбрала, че е женен. По това време тя е живяла между Франция и България, а партньорът ѝ е пътувал често по работа. Истината излиза наяве след съмнения, породени от поведението му по празници и отсъствията му. Въпреки разочарованието тя определя периода като житейски урок.

На 38 години Александра Гърдева заявява, че се чувства готова за семейство и дете, но само с „правилния човек“. В миналото е преживяла два спонтанни аборта. След допълнителни изследвания е установено, че страда от тромбофилия и повишен имунен отговор – фактори, които изискват медицински контрол при бъдеща бременност. Тя споделя, че след проведени терапии яйчниковият ѝ резерв се е подобрил и на този етап не планира замразяване на яйцеклетки, макар да не изключва подобна възможност при необходимост.

По отношение на живота си в България Алекс посочва, че въпреки възможностите да живее в САЩ или Франция, е избрала да се установи трайно у нас. Осем години е прекарала във Франция, живяла е и в Стокхолм, но счита, че професията ѝ може да се практикува най-пълноценно на български език.

Финансово тя разчита основно на собствени средства и банково финансиране. Закупила е жилище с ипотечен кредит, което впоследствие е продала, а настоящият ѝ апартамент е придобит „на зелено“ с доплащане чрез заем. Подчертава, че не е търсила финансова подкрепа от родителите си.

Семейството ѝ живее в България, като наскоро е подарила на майка си пътуване до Дубай. По отношение на астрологията Гърдева заявява, че вярва в „картата на живота“, но не я приема като абсолютна истина. Според нейната прогноза 2026 г. е период, в който има възможност да изгради стабилна връзка и семейство.