Алекс Гърдева от "Ергенът" има нов мъж в живота си, готова е и за деца

Алекс Гърдева от "Ергенът" има нов мъж в живота си, готова е и за деца

17 Февруари, 2026 14:31

Психоложката подчерта, че взаимоотношенията са доста нови и засега не може да ги нарече връзка

Алекс Гърдева от "Ергенът" има нов мъж в живота си, готова е и за деца - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александра Гърдева отново е сред разпознаваемите лица от телевизионния екран. След участието си в първия сезон на Ергенът през 2022 г. и победата в отбора на знаменитостите в Хелс Китчън България през 2024 г., 38-годишната психоложка се включи и в кулинарния формат "Черешката на тортата" по Нова телевизия. В предаването на шеф Иван Манчев нейни съперници бяха Чоткин, Дънди, Станислав Иванов и Златка Димитрова, като в крайна сметка плакетът попадна при Дънди след безгрешно представяне.

Паралелно с телевизионните си ангажименти Гърдева продължава да развива професионалната си дейност в сферата на психологията. От февруари тя възобновява съвместните си събития с астролога Атанас Велев, с когото организира семинари под наслов „Цената на любовта“. Двамата обмислят национално турне през 2026 г., както и обучения, посветени на теми като мъжката и женската енергия, става ясно от нейно интервю за "Уикенд". Освен това психоложката работи с индивидуални клиенти и води групови терапии, насочени към емоционално изчистване. В подготвителна фаза са и срещи за необвързани мъже и жени, търсещи партньор.

Що се отнася до евентуално завръщане в „Ергенът“ тя заявява, че на този етап не би приела участие, освен при изключително добри финансови условия. Според нея форматът се е променил значително след първия сезон, който определя като по-автентичен и забавен.

Александра потвърждава, че в личния ѝ живот има мъж, към когото изпитва симпатия, но подчертава, че отношенията им все още са в ранен етап. По думите ѝ тя не би направила първата крачка, тъй като смята, че инициативата следва да бъде на мъжа. Тя признава, че финансовата стабилност е фактор при избора ѝ на партньор, тъй като самата тя е амбициозна и очаква до себе си успешен човек.

Психоложката споделя, че не е била изоставяна, но е преживявала трудни раздели. В миналото е имала четиригодишна връзка с мъж, за когото впоследствие е разбрала, че е женен. По това време тя е живяла между Франция и България, а партньорът ѝ е пътувал често по работа. Истината излиза наяве след съмнения, породени от поведението му по празници и отсъствията му. Въпреки разочарованието тя определя периода като житейски урок.

На 38 години Александра Гърдева заявява, че се чувства готова за семейство и дете, но само с „правилния човек“. В миналото е преживяла два спонтанни аборта. След допълнителни изследвания е установено, че страда от тромбофилия и повишен имунен отговор – фактори, които изискват медицински контрол при бъдеща бременност. Тя споделя, че след проведени терапии яйчниковият ѝ резерв се е подобрил и на този етап не планира замразяване на яйцеклетки, макар да не изключва подобна възможност при необходимост.

По отношение на живота си в България Алекс посочва, че въпреки възможностите да живее в САЩ или Франция, е избрала да се установи трайно у нас. Осем години е прекарала във Франция, живяла е и в Стокхолм, но счита, че професията ѝ може да се практикува най-пълноценно на български език.

Финансово тя разчита основно на собствени средства и банково финансиране. Закупила е жилище с ипотечен кредит, което впоследствие е продала, а настоящият ѝ апартамент е придобит „на зелено“ с доплащане чрез заем. Подчертава, че не е търсила финансова подкрепа от родителите си.

Семейството ѝ живее в България, като наскоро е подарила на майка си пътуване до Дубай. По отношение на астрологията Гърдева заявява, че вярва в „картата на живота“, но не я приема като абсолютна истина. Според нейната прогноза 2026 г. е период, в който има възможност да изгради стабилна връзка и семейство.


  • 1 таксиджия 🚖

    11 1 Отговор
    Да се чете нов редовен клиент, който я наема за цяла нощ няколко пъти в месеца. 😉

    14:33 17.02.2026

  • 2 Има ни пак

    8 0 Отговор
    Това някакви новини ли са или откровени клюки?

    14:36 17.02.2026

  • 3 Каква новина е това

    16 0 Отговор
    Няква анонимна пача жадуваща за слава и финансово симпатични мъже на средна възраст била готова за деца

    Такива тука с лопата да ги ринеш
    Влез в първата чалготека и 80%са такива
    Другите 20%са неандерталци с претенции за мъжкарство

    14:38 17.02.2026

  • 4 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Брейййй,голЕма новина,тази ще е някоя световно НЕ известна "звезда" хахахаааааааа

    14:43 17.02.2026

  • 5 Спиро

    9 0 Отговор
    Не с спирала да работи за деца, просто до сега не е била готова да има деца..

    14:48 17.02.2026

  • 6 Цъцъ

    12 0 Отговор
    И кой е този нещастен мъж, горкия дано се усети навреме!

    14:49 17.02.2026

  • 7 Гърдева

    1 3 Отговор
    я бива.... на гЪрди.

    14:51 17.02.2026

  • 8 Готова само с правилния

    4 0 Отговор
    и финансово независими
    Като за нея 70 годишен
    Правилен
    Той пък ще има деца и внуци
    Богатството завещано
    За нея само правилен

    14:54 17.02.2026

  • 9 Готова само с правилния

    1 0 Отговор
    и финансово независими
    Като за нея 70 годишен
    Правилен
    Той пък ще има деца и внуци
    Богатството завещано
    За нея само правилен
    да го приюти в дом още на зелено
    Той ще иска супички и обич
    А откъде като с психология на стари години къща не се храни
    Орташката фирма може и да фалира
    Всяка надежда остави

    14:58 17.02.2026

  • 10 кака писачка: готова е и за деца

    5 0 Отговор
    хора сме
    ако е нужно да помагаме

    14:59 17.02.2026

  • 11 Не знам

    1 0 Отговор
    какво има, но Златка няма грам мозък в главата си , че и злобна всичко отгоре ! Но демонстрира компетентност и според акъла ѝ корема (!!!) имал проблеми с трудно смилаема храна , а и за най - прекрасните ястия и десерти , мрънкаше абсолютно безпочвено и отегчено гледаше на всичко !

    15:16 17.02.2026

  • 12 Минка

    2 0 Отговор
    Ако на 38г не си готов за деца не знам кога ще е ?! 🤣

    15:23 17.02.2026

  • 13 Тити

    1 0 Отговор
    Явно е намерила глупак който изглежда като банкомат ако беше кофражист дали щеше да е готова?!!!

    Коментиран от #15

    15:23 17.02.2026

  • 14 Голяма

    0 0 Отговор
    ...,,новина"...
    Няма що...
    Фактите са недостижими в...опростачването...

    15:28 17.02.2026

  • 15 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    ...и те изкарват яки кинти ,ама и ръцете им са яки и мазолести...

    15:31 17.02.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ами жива и здрава да е! Пожелавам ѝ щастие, любов и сбъднати мечти!

    Но все пак мисля, че има и по-важни теми в момента, които да публикувате!

    15:34 17.02.2026