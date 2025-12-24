Новини
Любопитно »
Катрин Кели Ланг, известна у нас като Брук от "Дързост и красота", ще снима сериал в България

Катрин Кели Ланг, известна у нас като Брук от "Дързост и красота", ще снима сериал в България

24 Декември, 2025 13:46 960 5

  • катрин кели ланг-
  • брук логан-
  • дързост и красота-
  • сериал-
  • софия

Проектът ще бъде специално създаден за Hallmark

Катрин Кели Ланг, известна у нас като Брук от "Дързост и красота", ще снима сериал в България - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

София преживя истинска звездна буря през ноември, когато Катрин Кели Ланг – легендарната Брук Логан от „Дързост и красота“ – стъпи на българска земя. Но визитата ѝ не беше само за участие в светска церемония. Според слуховете нейните мениджъри вече са избрали София и околностите ѝ за част от снимките на нов международен сериал, който ще започне да се снима през 2026 г. и ще бъде излъчен през 2028 г., пише bgdnes.bg.

Интересното е, че проектът ще бъде специално създаден за Hallmark, което означава, че зрителите могат да очакват и други големи американски имена. Продуцентите твърдят, че сериалът ще съчетае традиционната топла романтика на телевизионния канал с по-силен драматичен заряд, създавайки уникално и зрелищно преживяване. Поредицата ще се излъчва в стрийминг платформата Hallmark+.

Продуцент и режисьор на проекта ще бъде Брент Шийлдс, който има зад гърба си над 80 заснети телевизионни филма и четири номинации за престижните телевизионни награди „Еми“. Той е работил със звезди като Кати Бейтс, Куба Гудинг джуниър, Ана Пакуин, Лорънс Фишбърн, Джесика Ланг, Анди Гарсия, Уилям Хърт, Катрин Зита-Джоунс и много други.

Източници от продукцията твърдят, че сюжетът ще бъде изпълнен с любовни триъгълници, тайни, романтични и семейни предателства – точно това, което феновете обожаваха в „Дързост и красота“. Катрин Кели Ланг ще влезе в ролята на могъща бизнес дама, собственик на 24 състезателни коня, която умело манипулира богатите и влиятелни мъже около себе си. Слуховете добавят, че част от тези „влиятелни мъже“ ще бъдат нейни реални колеги на снимачната площадка.

В реалния живот актрисата е силно запалена по конния спорт, който практикува редовно, и е в отлична физическа форма. В телевизионните среди вече се говори, че тя и нейният италиански мениджър Алесио Филипиели са очаровани от българските локации – винарни, впечатляващи къщи и луксозни вили край София. По информация на запознати двамата настояват снимките да се проведат на най-драматичните и романтични места в региона.

Някои клюки дори намекват, че Катрин ще си партнира с друг известен американски телевизионен актьор, като продуцентите планират дискретно да използват звездния дует за рекламата на сериала. Социалните мрежи буквално избухнаха, след като актрисата публикува първите си снимки от София – в елегантна рокля и с тайнствен поглед, който накара феновете да се чудят дали не крие още тайни срещи зад кулисите.


Любопитен детайл е, че актрисата най-вероятно ще работи и с няколко български актьори, като според слухове някои от тях вече се опитват да привлекат вниманието на продукцията извън снимачната площадка. Продуцентите, макар и пестеливи в изказванията си, тихо признават, че очакват сериалът да се превърне в хит – не само заради сюжетните обрати, но и заради самата Катрин Кели Ланг, чиято поява почти винаги гарантира висока гледаемост.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 1 Отговор
    ще снима турски сериал ?

    13:47 24.12.2025

  • 2 побърканяк

    10 0 Отговор
    Рон Мос изиграл ролята на Рич в Дързост и красота когато бил в България най-силно впечатление му направили хубавите жени и ракията.

    Коментиран от #5

    13:53 24.12.2025

  • 3 раз

    2 0 Отговор
    Да се снима жената,щом й е приятно в България.

    14:21 24.12.2025

  • 4 Ице

    1 2 Отговор
    Да, много ги дървехме едно време по това маце.

    14:30 24.12.2025

  • 5 Ем чи то

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    друго, има ли?

    14:43 24.12.2025