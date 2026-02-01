HBO съобщи кога ще започне новият сериал за Хари Потър

Докато телевизионната адаптация на фентъзи поредицата Хари Потър напредва в производството си, HBO започва да конкретизира плановете си за премиерата на сериала, базиран на романите на Дж. К. Роулинг.

„От известно време посочваме 2027 г.“, заяви Кейси Блойс, председател и главен изпълнителен директор на HBO и HBO Max Content, в интервю за Deadline. „По-точно – началото на 2027 г. Все още не сме готови да кажем дали това означава януари, февруари, март или април, но говорим за ранната част на годината.“

Блойс за първи път коментира възможен премиерен прозорец през септември 2024 г., когато посочи периода „края на 2026 – 2027 г.“, като тогава подчерта, че сценаристите тепърва започват работа и е рано за конкретна дата. През последната година, с напредването на сценарния процес, подбора на актьори и началото на снимките, 2027 г. последователно се утвърждаваше като целева година, а сега времевата рамка беше допълнително стеснена.

В главните детски роли са избрани Доминик Маклафлин като Хари Потър, Аластър Стоут като Рон Уизли и Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър. Снимките текат във Великобритания от лятото насам. В актьорския състав с водещи роли са и Папа Есиеду (Снейп), Джон Литгоу (Дъмбълдор) и Джанет Мактиър (Макгонагъл).

Сериалът е написан и продуциран от Франческа Гардинър, а Марк Майлод е изпълнителен продуцент и режисьор на няколко епизода. Продукцията е на HBO в партньорство с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Сред изпълнителните продуценти са още Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films. Музиката към сериала ще бъде композирана от Ханс Цимер, който наскоро се присъедини към проекта.