Новини
Любопитно »
HBO съобщи кога ще започне новият сериал за Хари Потър

HBO съобщи кога ще започне новият сериал за Хари Потър

1 Февруари, 2026 19:19 371 3

  • хари потър-
  • дж. к. роулинг-
  • сериал-
  • hbo-
  • премиера-
  • начало

Премиерната дата не е фиксирана, но вече има времеви прозорец

HBO съобщи кога ще започне новият сериал за Хари Потър - 1
Снимка: HBO
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Докато телевизионната адаптация на фентъзи поредицата Хари Потър напредва в производството си, HBO започва да конкретизира плановете си за премиерата на сериала, базиран на романите на Дж. К. Роулинг.

„От известно време посочваме 2027 г.“, заяви Кейси Блойс, председател и главен изпълнителен директор на HBO и HBO Max Content, в интервю за Deadline. „По-точно – началото на 2027 г. Все още не сме готови да кажем дали това означава януари, февруари, март или април, но говорим за ранната част на годината.“

Блойс за първи път коментира възможен премиерен прозорец през септември 2024 г., когато посочи периода „края на 2026 – 2027 г.“, като тогава подчерта, че сценаристите тепърва започват работа и е рано за конкретна дата. През последната година, с напредването на сценарния процес, подбора на актьори и началото на снимките, 2027 г. последователно се утвърждаваше като целева година, а сега времевата рамка беше допълнително стеснена.

В главните детски роли са избрани Доминик Маклафлин като Хари Потър, Аластър Стоут като Рон Уизли и Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър. Снимките текат във Великобритания от лятото насам. В актьорския състав с водещи роли са и Папа Есиеду (Снейп), Джон Литгоу (Дъмбълдор) и Джанет Мактиър (Макгонагъл).

Сериалът е написан и продуциран от Франческа Гардинър, а Марк Майлод е изпълнителен продуцент и режисьор на няколко епизода. Продукцията е на HBO в партньорство с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Сред изпълнителните продуценти са още Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films. Музиката към сериала ще бъде композирана от Ханс Цимер, който наскоро се присъедини към проекта.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    1 0 Отговор
    Събина в момента готвя пача с много чесън знам че си много стръмна заповядай да ти дам една тава 🤣

    Коментиран от #2, #3

    19:20 01.02.2026

  • 2 Събиноооо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Купи си маратонки и отивай да бягаш на стадиона, че си станала 200 кила

    19:39 01.02.2026

  • 3 Извинявай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Коментара ми беше към Събина Чорбарова

    19:40 01.02.2026