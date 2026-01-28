Новини
Любопитно »
Неразрешими мистерии и ново разследване в четвъртия епизод на „Мамник“

Неразрешими мистерии и ново разследване в четвъртия епизод на „Мамник“

28 Януари, 2026 07:19 594 15

  • мамник-
  • сериал-
  • бнт 1

Гледайте този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1

Неразрешими мистерии и ново разследване в четвъртия епизод на „Мамник“ - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

И тази седмица най-новият български игрален сериал „Мамник“ ще изненада зрителите на БНТ 1 с неочаквани събития и обрати. Четвъртък в 21:00 ч. на малкия екран ще се разгърнат нови мистерии, а задачата да намерят отговори остава в ръцете на любимите персонажи.

Падането на Лазар (Гринго-Богдан Григоров) от покрива на хижата ще шокира Божана (Екатерина Лазаревска) и ще породи в нея въпроси, каквито не е предполагала, че могат да бъдат задавани. Това е поредният знак, че нещо странно и мистериозно се случва в село Вракола.

Как Лазар ще обясни случилото се на Божана? Ще го прибере ли тя обратно в дома си? Къде е Делян? Ще се примири ли баща му Емил (Владимир Пенев) единствено с действията на полицията по неговото издирване? Не пропускайте да разберете в четвъртия епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зрител

    13 1 Отговор
    След първата серия, вече не го гледам.

    Коментиран от #6, #15

    07:21 28.01.2026

  • 2 ннннннннн

    9 3 Отговор
    „Мамник“ от „ИзМамник“ ли произлиза?

    07:24 28.01.2026

  • 3 Критик

    15 1 Отговор
    Тъпо, по-тъпо, най тъпо, Мамник…. 🙈

    07:25 28.01.2026

  • 4 Режисьора

    15 1 Отговор
    Каквито актьорите такъв и сериала… БЕЗЛИЧЕН и тъп

    07:26 28.01.2026

  • 5 Емо

    13 2 Отговор
    Поредната бездарна боза, сделана в БГ

    07:34 28.01.2026

  • 6 Зайо Байо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "зрител":

    Ама издържа ли цялата първа серия ? Не ти ли стигнаха само 5-6 минути ?
    Това вече клони в МАЗОХИЗЪМ !

    07:35 28.01.2026

  • 7 Мъж

    0 3 Отговор
    Форумната мишка измамник, ще се разбере кой пише толкова дълго време негативи за хората. Долен телкаджия

    07:41 28.01.2026

  • 8 Тото 1 и Тото 2

    6 0 Отговор
    Кога да чакаме наградите Еми , Тони , Оскар , Бойко и Делян ?

    Коментиран от #12

    07:42 28.01.2026

  • 9 Ричард Естес

    5 1 Отговор
    Голяма реклама беше , ама като почна - слаба работа !

    07:43 28.01.2026

  • 10 ХАЛТУРА

    4 0 Отговор
    Специалитет в арменския ресторант.

    07:44 28.01.2026

  • 11 Мъж мечта

    1 0 Отговор
    Вечно ще бъда горд че постъпих така с кахърите. Ще носа етикета като медал, убиец на един подмолен долен кахър 🥳🥳🥳🥳🤭🤣

    07:45 28.01.2026

  • 12 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тото 1 и Тото 2":

    Ами,те нали вече минаха по червения килим...

    07:48 28.01.2026

  • 13 ОСТАВКА ЗА мунчо БО(га)ТАША!

    3 0 Отговор
    ТОЗИ МАМНИК Е ИЗМИ$Л€Н Г€ Йрой КАТО р"ум€н"-ИЗ МАМНИК!
    А БОЖАНКА НЕ МОЖЕ МЕРИ С Д€$И -БУРГА$КАТА ИЗ МАМ КА!

    07:50 28.01.2026

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    Тъпо

    07:51 28.01.2026

  • 15 Народна пара лесно се троши

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "зрител":

    Даже Маргадич се учудил, че в БНТ се решили да купят този улав сериал. Рачков пасти да яде. Счупиха тъпомера.

    08:06 28.01.2026