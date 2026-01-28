Неразрешими мистерии и ново разследване в четвъртия епизод на „Мамник“

И тази седмица най-новият български игрален сериал „Мамник“ ще изненада зрителите на БНТ 1 с неочаквани събития и обрати. Четвъртък в 21:00 ч. на малкия екран ще се разгърнат нови мистерии, а задачата да намерят отговори остава в ръцете на любимите персонажи.
Падането на Лазар (Гринго-Богдан Григоров) от покрива на хижата ще шокира Божана (Екатерина Лазаревска) и ще породи в нея въпроси, каквито не е предполагала, че могат да бъдат задавани. Това е поредният знак, че нещо странно и мистериозно се случва в село Вракола.
Как Лазар ще обясни случилото се на Божана? Ще го прибере ли тя обратно в дома си? Къде е Делян? Ще се примири ли баща му Емил (Владимир Пенев) единствено с действията на полицията по неговото издирване? Не пропускайте да разберете в четвъртия епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.
1 зрител
Коментиран от #6, #15
07:21 28.01.2026
2 ннннннннн
07:24 28.01.2026
3 Критик
07:25 28.01.2026
4 Режисьора
07:26 28.01.2026
5 Емо
07:34 28.01.2026
6 Зайо Байо
До коментар #1 от "зрител":Ама издържа ли цялата първа серия ? Не ти ли стигнаха само 5-6 минути ?
Това вече клони в МАЗОХИЗЪМ !
07:35 28.01.2026
7 Мъж
07:41 28.01.2026
8 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #12
07:42 28.01.2026
9 Ричард Естес
07:43 28.01.2026
10 ХАЛТУРА
07:44 28.01.2026
11 Мъж мечта
07:45 28.01.2026
12 Отговор
До коментар #8 от "Тото 1 и Тото 2":Ами,те нали вече минаха по червения килим...
07:48 28.01.2026
13 ОСТАВКА ЗА мунчо БО(га)ТАША!
А БОЖАНКА НЕ МОЖЕ МЕРИ С Д€$И -БУРГА$КАТА ИЗ МАМ КА!
07:50 28.01.2026
14 Факт
07:51 28.01.2026
15 Народна пара лесно се троши
До коментар #1 от "зрител":Даже Маргадич се учудил, че в БНТ се решили да купят този улав сериал. Рачков пасти да яде. Счупиха тъпомера.
08:06 28.01.2026