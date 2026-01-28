Неразрешими мистерии и ново разследване в четвъртия епизод на „Мамник“

И тази седмица най-новият български игрален сериал „Мамник“ ще изненада зрителите на БНТ 1 с неочаквани събития и обрати. Четвъртък в 21:00 ч. на малкия екран ще се разгърнат нови мистерии, а задачата да намерят отговори остава в ръцете на любимите персонажи.

Падането на Лазар (Гринго-Богдан Григоров) от покрива на хижата ще шокира Божана (Екатерина Лазаревска) и ще породи в нея въпроси, каквито не е предполагала, че могат да бъдат задавани. Това е поредният знак, че нещо странно и мистериозно се случва в село Вракола.

Как Лазар ще обясни случилото се на Божана? Ще го прибере ли тя обратно в дома си? Къде е Делян? Ще се примири ли баща му Емил (Владимир Пенев) единствено с действията на полицията по неговото издирване? Не пропускайте да разберете в четвъртия епизод на „Мамник“ – този четвъртък в 21:00 ч. по БНТ 1.