Хелена Бонам Картър е сред новите попълнения в "Белият лотос" 4

Носителката на „Оскар“ и „Еми“ Хелена Бонам Картър, както и Мариса Лонг и Крис Месина, официално се присъединяват към актьорския състав на четвъртия сезон на отличения с множество награди „Еми“ HBO Original сериал Белият лотос, създаден от Майк Уайт, съобщиха от телевизионната мрежа.

Новият сезон ще бъде заснет във Франция и ще проследи историята на поредна група богати гости и служители в луксозен курорт от веригата „Белият лотос“ в рамките на една седмица. Както и в предишните части, сюжетът ще съчетава социална сатира, психологическо напрежение и черен хумор, като постепенно ще разкрива конфликтите и тайните на персонажите.

Бонам Картър, Лонг и Месина се включват към вече обявения актьорски ансамбъл, в който фигурират Стив Куган, Калеб Джонте Едуардс, Александър Лудвиг и Ей Джей Михалка. Очаква се кастингът да бъде разширен и с още международни имена в следващите месеци.

Майк Уайт отново поема ролята на създател, главен сценарист и режисьор на сезона, като запазва пълния си творчески контрол върху проекта. Изпълнителни продуценти са самият Уайт, заедно с Дейвид Бърнард и Марк Камайн.

След успеха на предходните сезони, заснети в Хавай, Сицилия и Тайланд, четвъртият сезон се очертава като едно от най-очакваните телевизионни събития на HBO, като премиерната дата все още не е официално обявена.