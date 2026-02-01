Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Хитовата K-pop група XLOV с първи концерт в България след дни

Хитовата K-pop група XLOV с първи концерт в България след дни

1 Февруари, 2026 18:13 611 6

  • к-поп-
  • k-pop-
  • концерт-
  • група-
  • интер експо център-
  • софия

На 6 февруари корейците ще се срещнат за пръв път с българската публика

Хитовата K-pop група XLOV с първи концерт в България след дни - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Корейската K-pop група XLOV пристига за първи път в България за среща с феновете си. Интересът към концерта се оказа изключително голям – билетите бяха разпродадени за минути, което наложи организаторите да преместят събитието в по-голяма зала, информира Нова.

XLOV бързо се утвърдиха като феномен в жанра със своята екстравагантна визия – ярки перуки, впечатляващ грим и нестандартен стил, както и с новаторската си концепция. Музиката им съчетава модерен поп, динамични танци и елементи на R&B, а посланието им е ясно – свобода на изразяване и право на личен избор.

Публикация, споделена от XLOV (@xlov_official)

Името XLOV носи символично значение, свързано с увереност, любов към себе си, уникалност и смелост да следваш собствения си път. Членовете на групата подчертават, че всеки човек, независимо от възраст или пол, има право сам да определя кое е красиво за него.

Подготовката за сцената е продължителна и изключително детайлна. Четиримата артисти разкриват, че всяка поява пред публика изисква между четири и пет часа, а понякога и повече, за да представят най-доброто от себе си – както музикално, така и визуално.

За част от групата това е първото посещение в Европа. Като едно от малкото неща, които познават от България, те посочват киселото мляко, за което са чували от хора и видеоклипове.

Само година след международния си дебют XLOV вече имат над 1,5 милиона последователи в Instagram, а концертите им из цяла Европа са напълно разпродадени. Членовете на групата признават, че са очаквали успех, но не са предполагали, че той ще дойде толкова бързо.

Въпреки мащабния интерес, те споделят, че не изпитват притеснение преди изява, а по-скоро вълнение от срещите с феновете и възможността да откриват нови градове.

В края на срещата си с българската публика XLOV отправиха специално послание: „Благодарим, България!“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стойне консултанта

    3 0 Отговор
    Преди 15 години продавах банички прежди и макари в центъра на Перник вече съм финансово гуру 🤭🤣🤭🤣🤣🤣🤣

    18:25 01.02.2026

  • 2 Асан Насилев

    1 0 Отговор
    Там сме всички прайдъри. Само да заредим бензин при Клецов и потеглямеее

    18:50 01.02.2026

  • 3 Иво

    2 0 Отговор
    ЛГБТсатанисти!

    18:53 01.02.2026

  • 4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 0 Отговор
    Чакаме ви с отворени...ха🥯лки

    19:04 01.02.2026

  • 5 Удри с лопатата

    4 0 Отговор
    Нямаме нужда от нова Гей поп група...имаме си такава от 240 гея

    19:06 01.02.2026

  • 6 Вуте

    1 0 Отговор
    Хомо дружинка калинка-малинка

    19:16 01.02.2026