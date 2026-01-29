Новини
Нина Добрев флиртувала с мистериозен мъж на фестивала Sundance

29 Януари, 2026 14:31 557 0

Актрисата и красавецът дори си разменили номерата, издават приближени

Нина Добрев флиртувала с мистериозен мъж на фестивала Sundance - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата с български корени Нина Добрев, която се раздели с годеника си – олимпийския сноубордист Шон Уайт – през септември, беше забелязана в приповдигнато настроение на парти по време на Филмов фестивал Сънданс. Събитието бе организирано в чест на новия филм на нейна близка приятелка Зоуи Дойч – „Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass“.

По информация на източници, цитирани от Page Six, звездата от сериала „Дневниците на вампира“ е флиртувала открито с мъж от присъстващите, а двамата са разменили контакти още същата вечер. Според свидетели Нина Добрев е започнала разговора и е проявила явен интерес, което не е останало незабелязано сред гостите.

Нина Добрев и Шон Уайт бяха заедно близо пет години, а раздялата им изглежда не е повлияла негативно на настроението на актрисата. В социалните мрежи тя публикува кадри от престоя си на фестивала, включително от сноуборд, спа процедури и посещение на нощно събитие с участие на певеца Бенсън Бун.

В началото на годината актрисата посрещна Нова година на остров Сейнт Бартс, където беше забелязана на яхта в компанията на приятелки и инфлуенсъри, публикувайки снимки, на които изглежда в добро настроение и без следи от лична драма.

Паралелно с това Нина Добрев се възползва и професионално от завръщането си на сцената като необвързана звезда. Тя участва в онлайн рекламна кампания за съвместен продукт на Elf Cosmetics и Liquid Death – гланц за устни „Lip Embalm“, в която влиза в ролята на жена на среща с фронтмен на измислена блек метъл група.

Актрисата подготвя и следващата си филмова поява – романтичната комедия It Happened One Summer.


