Ледена епоха на Балканите! Рекордно количество сняг натрупа в Румъния

Оранжев код за опасно време е в сила за Букурещ и 25 окръга на Румъния заради обилните снеговалежи и навявания от изминалата нощ, съобщават от Националната служба по метеорология. В столицата снежната покривка достига 50 см, пише БТА.

„Не е валяло толкова много в Букурещ от 2008 г. насам, когато в града имахме 57 см сняг“, коментират синоптиците.

На много места в града снегът не е разчистен и това прави изключително трудно придвижването на пешеходците и паркирането на автомобилите, видя на място БТА.

Кметът на Букурещ Чиприан Чуку призова жителите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително, и да се откажат от използването на личните си автомобили, за да се улесни намесата на почистващата техника.

Лошото време стана причина и за отменени полети от Букурещ за Варшава и Истанбул тази сутрин. Има и над 20 анулирани влака, които свързват Букурещ с големи градове като Констанца и Яш. Пристанището в Констанца е затворено.

200 000 домакинства в цялата страна останаха без ток. Засегнати са 266 града, съобщи министърът на енергетиката Богдан Иван на пресконференция, която бе предавана на живо в Интернет.

Лошото време стана причина и за отмяна на учебните часове на много места в Румъния.

От началото на неблагоприятните метеорологични условия румънската полиция е регистрирала приблизително 1600 обаждания на спешния телефон 112 или три пъти повече, отколкото в нормален ден.

Департаментът за извънредни ситуации издаде поредица от съвети към населението, като най-важният е хората да избягват пътуванията, доколкото е възможно.