Ледена епоха на Балканите! Рекордно количество сняг натрупа в Румъния

18 Февруари, 2026 23:17 2 492 6

Кметът на Букурещ Чиприан Чуку призова жителите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително, и да се откажат от използването на личните си автомобили, за да се улесни намесата на почистващата техника

Ледена епоха на Балканите! Рекордно количество сняг натрупа в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Оранжев код за опасно време е в сила за Букурещ и 25 окръга на Румъния заради обилните снеговалежи и навявания от изминалата нощ, съобщават от Националната служба по метеорология. В столицата снежната покривка достига 50 см, пише БТА.

„Не е валяло толкова много в Букурещ от 2008 г. насам, когато в града имахме 57 см сняг“, коментират синоптиците.

На много места в града снегът не е разчистен и това прави изключително трудно придвижването на пешеходците и паркирането на автомобилите, видя на място БТА.

Кметът на Букурещ Чиприан Чуку призова жителите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително, и да се откажат от използването на личните си автомобили, за да се улесни намесата на почистващата техника.

Лошото време стана причина и за отменени полети от Букурещ за Варшава и Истанбул тази сутрин. Има и над 20 анулирани влака, които свързват Букурещ с големи градове като Констанца и Яш. Пристанището в Констанца е затворено.

200 000 домакинства в цялата страна останаха без ток. Засегнати са 266 града, съобщи министърът на енергетиката Богдан Иван на пресконференция, която бе предавана на живо в Интернет.

Лошото време стана причина и за отмяна на учебните часове на много места в Румъния.

От началото на неблагоприятните метеорологични условия румънската полиция е регистрирала приблизително 1600 обаждания на спешния телефон 112 или три пъти повече, отколкото в нормален ден.

Департаментът за извънредни ситуации издаде поредица от съвети към населението, като най-важният е хората да избягват пътуванията, доколкото е възможно.


  • 1 Какво Толкова се случи !

    19 0 Отговор
    Какво Толкова се случи !

    Вие Забравихте !

    Дебелите Зими !

    Защото !

    Не сте били Родени !

    Тогава !

    Коментиран от #3, #5

    23:23 18.02.2026

  • 2 Така де

    12 0 Отговор
    Добре че е глобалното затопляне, че иначе снегът щеше да е 5 метра, а температурите минус 50 градуса.

    23:45 18.02.2026

  • 3 Преди ерата

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Какво Толкова се случи !":

    На демократичните целогодишни банани в София падаха и над 50см сняг, но тогава никой не го правеше на въпрос.

    23:47 18.02.2026

  • 4 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Ужас. А в България кога ще има сняг?...

    00:14 19.02.2026

  • 5 Кирпича

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Какво Толкова се случи !":

    Едно време хората бяха корави , сега са лигльовци с телефончета, ееейййй мършииии , много съм ядосан , отивам да изям една шкембе чорба за да калвам даун.

    00:15 19.02.2026

  • 6 Cпиcвача не знае,

    7 1 Отговор
    че сме живѣли с 3 метра сняг и сме работили на минус 29 градуса в България! И бих му препоръчал да замени данайската думичка "епоха" с българската "ера" (светлина).

    05:52 19.02.2026

