Ледена епоха на Балканите! Рекордно количество сняг натрупа в Румъния

Оранжев код за опасно време е в сила за Букурещ и 25 окръга на Румъния заради обилните снеговалежи и навявания от изминалата нощ, съобщават от Националната служба по метеорология. В столицата снежната покривка достига 50 см, пише БТА.
„Не е валяло толкова много в Букурещ от 2008 г. насам, когато в града имахме 57 см сняг“, коментират синоптиците.
На много места в града снегът не е разчистен и това прави изключително трудно придвижването на пешеходците и паркирането на автомобилите, видя на място БТА.
Кметът на Букурещ Чиприан Чуку призова жителите да не напускат домовете си, освен ако не е абсолютно наложително, и да се откажат от използването на личните си автомобили, за да се улесни намесата на почистващата техника.
Лошото време стана причина и за отменени полети от Букурещ за Варшава и Истанбул тази сутрин. Има и над 20 анулирани влака, които свързват Букурещ с големи градове като Констанца и Яш. Пристанището в Констанца е затворено.
200 000 домакинства в цялата страна останаха без ток. Засегнати са 266 града, съобщи министърът на енергетиката Богдан Иван на пресконференция, която бе предавана на живо в Интернет.
Лошото време стана причина и за отмяна на учебните часове на много места в Румъния.
От началото на неблагоприятните метеорологични условия румънската полиция е регистрирала приблизително 1600 обаждания на спешния телефон 112 или три пъти повече, отколкото в нормален ден.
Департаментът за извънредни ситуации издаде поредица от съвети към населението, като най-важният е хората да избягват пътуванията, доколкото е възможно.
1 Какво Толкова се случи !
Вие Забравихте !
Дебелите Зими !
Защото !
Не сте били Родени !
Тогава !
Коментиран от #3, #5
23:23 18.02.2026
2 Така де
23:45 18.02.2026
3 Преди ерата
До коментар #1 от "Какво Толкова се случи !":На демократичните целогодишни банани в София падаха и над 50см сняг, но тогава никой не го правеше на въпрос.
23:47 18.02.2026
4 Хохо Бохо
00:14 19.02.2026
5 Кирпича
До коментар #1 от "Какво Толкова се случи !":Едно време хората бяха корави , сега са лигльовци с телефончета, ееейййй мършииии , много съм ядосан , отивам да изям една шкембе чорба за да калвам даун.
00:15 19.02.2026
6 Cпиcвача не знае,
05:52 19.02.2026