Ирен Кривошиева се оплака от двойна глоба за паркиране - от 25 лв. на 25 евро (СНИМКА)

Актрисата Ирен Кривошиева беше глобена за неправилно паркиране, но изненадата за нея била сумата, за която е глобена, която се оказала двойна без причина.
„Понеже и друг път са ме глобявали за същото, плащах по 25 лв. А сега е 25 евро, което е почти 50 лв. - двойно. Те искаха да вдигат цените на синята и зелената зона, но понеже съдът ги спря, сега искат да си вземат тия пари от глобите“, оплака се пред „Телеграф“ Ирен. Според уведомлението, което е получила, тя е паркирала своето „Мицубиши“ неправилно от лявата страна на път с еднопосочно движение в столичния квартал „Манастирски ливади“.
Актрисата е забелязала, че и доста други цени са останали същите като цифри след преминаването в евро, като и тя е една от пострадалите с надути сметки за ток.
„Като съм в София, се отоплявам само с един климатик, който струваше 6000 лв. Последните ми сметки за ток за 2025 г. бяха 25 лв. и 35 лв. Сега за януари ми е 38,40 евро. Двойно! Това нормално ли е? Сега се връщам от Солун, където бях по бизнес – ами там цените са наполовина. Взех си магнезий – 20 опаковки за 10 евро. Тук са 40 лв. сашета. Виждам, че хората изнемогват, но се чудя докога ще търпят това безобразие“, споделя още възмутената Ирен Кривошиева.
1 Син лумпен
15:01 16.02.2026
2 Тома
15:05 16.02.2026
3 Стенли
15:11 16.02.2026
4 Не ме кефиш но в случая
Коментиран от #8
15:21 16.02.2026
5 яница
Коментиран от #6
15:24 16.02.2026
6 Янко
До коментар #5 от "яница":Не, Стефан Данаилов и беше любовник. 😛
15:37 16.02.2026
7 От ЕС официално
15:38 16.02.2026
8 Стенли
До коментар #4 от "Не ме кефиш но в случая":Много точно казано и аз имам много познати които никога не биха гласували за ВЪЗРАЖДАНЕ но се разписаха за тяхното искане за референдум за еврозоната и щяха да гласуват против и друго си мисля аз оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е за това ли скачахме едно време по площадите баща ми бог да го прости никак не харесваше управлението на БКП но после беше разочарован от така наречените демократи и мисля че голяма част от хората които искаха промяна след осемдесет и девета година не за такава демокрация се бореха за такава индивиди като Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков Делян Добрев и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи
15:42 16.02.2026
9 ООрана държава
15:53 16.02.2026
10 Някой
15:56 16.02.2026
11 ГОСПОЖО КРИВОШИЕВА
16:00 16.02.2026
12 потребител
16:03 16.02.2026
13 00014
16:09 16.02.2026
14 Анонимен
Ирен Кривошиева не е българска фамилия. Няма българска фамилия "Крива шия"!
Пък и името "Ирен" също не е българско.
16:24 16.02.2026