Ирен Кривошиева се оплака от двойна глоба за паркиране - от 25 лв. на 25 евро (СНИМКА)

16 Февруари, 2026 14:58 860 14

Актрисата изрази възмущението си от двойния скок на цените

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Ирен Кривошиева беше глобена за неправилно паркиране, но изненадата за нея била сумата, за която е глобена, която се оказала двойна без причина.

„Понеже и друг път са ме глобявали за същото, плащах по 25 лв. А сега е 25 евро, което е почти 50 лв. - двойно. Те искаха да вдигат цените на синята и зелената зона, но понеже съдът ги спря, сега искат да си вземат тия пари от глобите“, оплака се пред „Телеграф“ Ирен. Според уведомлението, което е получила, тя е паркирала своето „Мицубиши“ неправилно от лявата страна на път с еднопосочно движение в столичния квартал „Манастирски ливади“.

Актрисата е забелязала, че и доста други цени са останали същите като цифри след преминаването в евро, като и тя е една от пострадалите с надути сметки за ток.

„Като съм в София, се отоплявам само с един климатик, който струваше 6000 лв. Последните ми сметки за ток за 2025 г. бяха 25 лв. и 35 лв. Сега за януари ми е 38,40 евро. Двойно! Това нормално ли е? Сега се връщам от Солун, където бях по бизнес – ами там цените са наполовина. Взех си магнезий – 20 опаковки за 10 евро. Тук са 40 лв. сашета. Виждам, че хората изнемогват, но се чудя докога ще търпят това безобразие“, споделя още възмутената Ирен Кривошиева.


  • 1 Син лумпен

    11 2 Отговор
    Ще ти съберем пари за глобата, ние сме свикнали да даваме пари за безсмислени каузи!

    15:01 16.02.2026

  • 2 Тома

    7 0 Отговор
    Да се оплаче в комисията на комсомолеца роско

    15:05 16.02.2026

  • 3 Стенли

    9 4 Отговор
    Да ама сигурно сигурно е викала против ВЪЗРАЖДАНЕ копейки 😁 и се възмущавала на протестите срещу тази прословута еврозона а между другото и други примери има на тридесет и първи януари взех кафе от една вендинг машина за едни лев онзи ден минавам и гледам на същата машина кафето станало осемдесет цента ето точно за това говореше Костадинов а те му викаха върви в Русия ний си искаме евро що ревете сега 🤔

    15:11 16.02.2026

  • 4 Не ме кефиш но в случая

    14 1 Отговор
    Си напълно права живи ни дерат с това евро

    Коментиран от #8

    15:21 16.02.2026

  • 5 яница

    7 1 Отговор
    тая не беше ли любовница на Стефан Данаилов 😐

    Коментиран от #6

    15:24 16.02.2026

  • 6 Янко

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "яница":

    Не, Стефан Данаилов и беше любовник. 😛

    15:37 16.02.2026

  • 7 От ЕС официално

    9 1 Отговор
    Добре дошли в Европа.

    15:38 16.02.2026

  • 8 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не ме кефиш но в случая":

    Много точно казано и аз имам много познати които никога не биха гласували за ВЪЗРАЖДАНЕ но се разписаха за тяхното искане за референдум за еврозоната и щяха да гласуват против и друго си мисля аз оти ги ручахме жабетата като управляващите правят както през така наречения социализъм каквото каже партията това е за това ли скачахме едно време по площадите баща ми бог да го прости никак не харесваше управлението на БКП но после беше разочарован от така наречените демократи и мисля че голяма част от хората които искаха промяна след осемдесет и девета година не за такава демокрация се бореха за такава индивиди като Борисов Пеевски Ивайло Мирчев Божанков Делян Добрев и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи

    15:42 16.02.2026

  • 9 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Пак да гласуваш за герб бабче

    15:53 16.02.2026

  • 10 Някой

    5 0 Отговор
    И в НОИ глобите станаха от 100лева на100евро минималната, така че това е пивсеместно

    15:56 16.02.2026

  • 11 ГОСПОЖО КРИВОШИЕВА

    8 0 Отговор
    ДОКАТО НИ УПРАВЛЯВА МУТРА КОЯТО ДОКАТО НЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА ОПРАВИЯ НЯМА ДА ИМА СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕДНОКНИЖНИКА ОТ БАНКЯ.

    16:00 16.02.2026

  • 12 потребител

    7 0 Отговор
    Сега ще занимават обществото със съвсем други теми , докато нарочно вдигат цените и дерат със сметките . При мен тока също е по две .

    16:03 16.02.2026

  • 13 00014

    5 0 Отговор
    ДСК също ни обира! В банкоматите им няма пари, за да теглиш от касата. С по-висока такса.

    16:09 16.02.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ирен Кривошиева се оплака от двойна глоба за паркиране - от 25 лв. на 25 евро
    Ирен Кривошиева не е българска фамилия. Няма българска фамилия "Крива шия"!
    Пък и името "Ирен" също не е българско.

    16:24 16.02.2026