Ирен Кривошиева се оплака от двойна глоба за паркиране - от 25 лв. на 25 евро (СНИМКА)

Актрисата Ирен Кривошиева беше глобена за неправилно паркиране, но изненадата за нея била сумата, за която е глобена, която се оказала двойна без причина.

„Понеже и друг път са ме глобявали за същото, плащах по 25 лв. А сега е 25 евро, което е почти 50 лв. - двойно. Те искаха да вдигат цените на синята и зелената зона, но понеже съдът ги спря, сега искат да си вземат тия пари от глобите“, оплака се пред „Телеграф“ Ирен. Според уведомлението, което е получила, тя е паркирала своето „Мицубиши“ неправилно от лявата страна на път с еднопосочно движение в столичния квартал „Манастирски ливади“.

Актрисата е забелязала, че и доста други цени са останали същите като цифри след преминаването в евро, като и тя е една от пострадалите с надути сметки за ток.

„Като съм в София, се отоплявам само с един климатик, който струваше 6000 лв. Последните ми сметки за ток за 2025 г. бяха 25 лв. и 35 лв. Сега за януари ми е 38,40 евро. Двойно! Това нормално ли е? Сега се връщам от Солун, където бях по бизнес – ами там цените са наполовина. Взех си магнезий – 20 опаковки за 10 евро. Тук са 40 лв. сашета. Виждам, че хората изнемогват, но се чудя докога ще търпят това безобразие“, споделя още възмутената Ирен Кривошиева.