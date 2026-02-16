Новини
Почина звезда от култовия съветски филм "Кин-дза-дза"

16 Февруари, 2026 12:14 841 8

Актрисата Людмила Солоденко си отиде на 76-годишна възраст

Почина звезда от култовия съветски филм "Кин-дза-дза" - 1
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Людмила Солоденко, родена на 4 септември 1949 г. в морския град Одеса, оставя ярка следа в руската и съветската култура. Тя напусна този свят на 13 февруари 2026 г., оставяйки след себе си богато артистично наследство.

Почина звезда от култовия съветски филм "Кин-дза-дза"

Людмила Солоденко завършва престижната Всеруска творческа работилница за естрадни изкуства, където усъвършенства таланта си. В началото на своята кариера тя пленява публиката като солистка на популярния естраден оркестър „Еди Рознер“, изявявайки се под артистичния псевдоним Лона Лонг.

През 1972 г. прави дебюта си в киното, а впоследствие се превръща в емблематично лице на съветската филмова сцена. Сред най-запомнящите се роли на Солоденко са участията ѝ в „Кин-Дза-Дза“ и „ТАСС е упълномощен да съобщи“, които и до днес се радват на култов статус сред зрителите.


  • 1 Любопитен

    1 6 Отговор
    Му погоди жив ли е?

    12:15 16.02.2026

  • 2 честен ционист

    1 9 Отговор
    Всички добри актриси и съветски и американски тръгват от Одеса.

    Коментиран от #3, #4

    12:17 16.02.2026

  • 3 Така е.

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Там живеят 300 000 българи, останалото бели ерусалимски цигани.

    Коментиран от #6

    12:19 16.02.2026

  • 4 странно защо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Няна от другите градове в тази половин континент държава. Дали пък са руснаци в Одеса или някои други?
    А толкова тъп филм не можеш да видиш дори в Холивуд.

    12:33 16.02.2026

  • 5 Жълти гащи

    1 1 Отговор
    Ку - Кю

    12:36 16.02.2026

  • 6 Софийски селянин,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е.":

    Тези отдавна вече не са никакви българи,защото за два века са претопени със смесени бракове...
    С мъже украинци руснаци гагаузи и какви ли не още...

    12:38 16.02.2026

  • 7 Пацак

    0 0 Отговор
    — Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать!
    — Зачем?
    — Удовольствие получать.
    — А какое в этом удовольствие?
    — Молодой ещё…

    12:40 16.02.2026

  • 8 Че кой го интересува

    1 0 Отговор
    Толкова е известна че дори меломаните не са чували за нея

    12:44 16.02.2026