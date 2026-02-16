Почина звезда от култовия съветски филм "Кин-дза-дза"

Людмила Солоденко, родена на 4 септември 1949 г. в морския град Одеса, оставя ярка следа в руската и съветската култура. Тя напусна този свят на 13 февруари 2026 г., оставяйки след себе си богато артистично наследство.
Людмила Солоденко завършва престижната Всеруска творческа работилница за естрадни изкуства, където усъвършенства таланта си. В началото на своята кариера тя пленява публиката като солистка на популярния естраден оркестър „Еди Рознер“, изявявайки се под артистичния псевдоним Лона Лонг.
През 1972 г. прави дебюта си в киното, а впоследствие се превръща в емблематично лице на съветската филмова сцена. Сред най-запомнящите се роли на Солоденко са участията ѝ в „Кин-Дза-Дза“ и „ТАСС е упълномощен да съобщи“, които и до днес се радват на култов статус сред зрителите.
1 Любопитен
12:15 16.02.2026
2 честен ционист
Коментиран от #3, #4
12:17 16.02.2026
3 Така е.
До коментар #2 от "честен ционист":Там живеят 300 000 българи, останалото бели ерусалимски цигани.
Коментиран от #6
12:19 16.02.2026
4 странно защо
До коментар #2 от "честен ционист":Няна от другите градове в тази половин континент държава. Дали пък са руснаци в Одеса или някои други?
А толкова тъп филм не можеш да видиш дори в Холивуд.
12:33 16.02.2026
5 Жълти гащи
12:36 16.02.2026
6 Софийски селянин,
До коментар #3 от "Така е.":Тези отдавна вече не са никакви българи,защото за два века са претопени със смесени бракове...
С мъже украинци руснаци гагаузи и какви ли не още...
12:38 16.02.2026
7 Пацак
— Зачем?
— Удовольствие получать.
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё…
12:40 16.02.2026
8 Че кой го интересува
12:44 16.02.2026