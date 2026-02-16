Анджелина Джоли напуска САЩ през лятото

Анджелина Джоли вече сериозно планира следващия етап от живота си извън Съединените щати, след като близнаците ѝ Вивиен и Нокс навършат пълнолетие. Най-малките от шестте ѝ деца ще станат на 18 години на 12 юли, което ще премахне и последните ограничения, свързани с договореностите за попечителство след раздялата ѝ с Брад Пит.

Според източници, цитирани от People, актрисата от години не е желаела да живее постоянно в Лос Анджелис, но е била възпрепятствана от съдебните споразумения около отглеждането на децата. По информация на близки до нея лица тя разглежда няколко възможности за установяване в чужбина и очаква с нетърпение момента, в който ще може да напусне града.

В интервю за The Hollywood Reporter през 2024 г. Анджелина Джоли подчерта, че водещият ѝ приоритет остава семейството. По думите ѝ голямото семейство изисква спокойствие, уединение и сигурност. Тя допълни, че възнамерява да прекарва значително време в Камбоджа, както и да посещава близки на различни места по света.

Връзката на актрисата с Камбоджа датира от началото на 2000-те години. През 2002 г. тя осинови първото си дете – Мадокс – именно от тази страна. По-късно Джоли нееднократно е заявявала, че преживяванията ѝ там са повлияли дълбоко върху възгледите ѝ за хуманитарната дейност и международните отношения, включително върху работата ѝ с Върховния комисариат на ООН за бежанците.

След началото на връзката ѝ с Брад Пит актрисата осинови още две деца – Захара и Пакс, които впоследствие бяха осиновени и от Пит. Двамата имат и три биологични деца – Шайло, Вивиен и Нокс. Джоли неведнъж е подчертавала, че решението ѝ да осиновява не е било публичен жест, а личен избор, продиктуван от дългогодишно убеждение.

През последните години Анджелина все по-открито изразява позициите си по обществени и политически въпроси. По време на кинофестивала в Сан Себастиан през септември тя заяви, че в момента не разпознава страната си така, както я е познавала преди. Изказването ѝ бе широко цитирано от Variety. Джоли подчерта, че светогледът ѝ е формиран от международната ѝ среда и че всяка политика или риторика, която разделя хората или ограничава личните свободи, според нея представлява риск.

Още през 2017 г. тя публикува коментар в The New York Times, в който се противопостави на имиграционната забрана, въведена от администрацията на Доналд Тръмп. Тогава актрисата заяви, че сигурността на държавата не бива да се гарантира чрез обобщения спрямо цели нации или религиозни групи.

В професионален план Анджелина Джоли продължава да развива кариерата си в киното и режисурата, като през последните години редува участия пред камерата с продуцентска и хуманитарна дейност.