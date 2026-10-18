Жан-Клод Ван Дам на 66: ритници, шпагати и холивудска мечта

Когато Жан-Клод Ван Дам застане в шпагат между два стола или нанесе ритник над главата на противника, движението изглежда едновременно невъзможно и напълно естествено. За милиони зрители именно тази смес от физическа подготовка, театрален жест и екшън стил превърна белгийския актьор в една от най-разпознаваемите звезди на киното от края на XX век.

Жан-Клод Камий Франсоа Ван Варенберг е роден на 18 октомври 1960 г. в брюкселската община Синт-Агата-Берхем. Днес той навършва 66 години. Като дете започва да тренира бойни изкуства, а по-късно се занимава с карате, кикбокс и културизъм. В юношеските си години печели европейската титла по карате в средна категория.

Любопитният детайл в тази физическа биография е, че Ван Дам тренира и класически балет в продължение на около пет години. За него това не е странично занимание, а начин да изгради гъвкавост, баланс и контрол върху движението. Именно тези качества по-късно се превръщат в негова запазена марка на екрана.

От Брюксел до Холивуд

През 1982 г. Ван Дам заминава за Съединените щати с намерението да стане актьор. Началото не прилича на холивудска приказка. Той работи като сервитьор, доставчик на пици, таксиметров шофьор и портиер, докато се опитва да получи роля.

Първата му филмова поява е в комедията „Монако завинаги“ през 1984 г. Истинският пробив идва четири години по-късно с „Кървав спорт“. В него той играе Франк Дюкс - състезател, който участва в нелегален турнир по бойни изкуства в Хонконг. Филмът не просто го прави известен, а задава формулата, с която името му ще бъде свързвано десетилетия наред.

Следват „Кикбоксьорът“ през 1989 г., „Двоен удар“ през 1991 г. и „Универсален войник“ през 1992 г. В „Двоен удар“ Ван Дам играе близнаци, а в „Универсален войник“ застава редом до Долф Лундгрен. През 1994 г. идва „Времева ченге“, посочван като най-големия му комерсиален успех, с приходи от около 100 милиона долара.

Екшън герой с чувство за самоирония

Филмографията му включва още „Под прицел“, „Уличен боец“ и „Внезапна смърт“. Ван Дамм режисира и „Търсенето“ през 1996 г., като изпълнява и главната роля. По-късно се появява в „Непобедимите 2“ като злодея Жан Вилен - образ, който го връща в голямата екшън компания след години на по-ограничено присъствие.

През 2012 г. в Андерлехт е открита бронзова статуя на актьора в бойна поза. На церемонията присъстват близо 2000 души. Пред NOS Ван Дам казва, че тя „олицетворява мечтата на едно брюкселско момче“ и е посветена на децата, които вярват силно в нещо.

Прякорът „Мускулите от Брюксел“ остава най-краткото описание на неговия екранен образ. Но зад шпагатите и високите ритници стои и историята на човек, който тръгва от белгийска спортна зала, минава през несигурните години в Америка и успява да превърне собственото си тяло в език на киното.

Източници: nos.nl, theguardian.com, latimes.com