Красавица сподели за интимна аномалия в тялото си (ВИДЕО)

@theladyleanne

Just the facts. Don’t mind the wings. Or the lady talking.

#uterinedidelphys

#twouterus

#twocervixes

#twoVs

#foryou

#fyp

#singlelife

#leannebell

#theladyleanne

#lonelygirl

#medicalanomaly

#extraparts

#answer

#reproductiveorgans

#uterusdidelphys

#longhair

#BBPlayDate

#ShowYourJOWO

#FORDfortheBuilders

#crazystory

#bizarre

#freakshow

@theladyleanne

♬ Yellow - Coldplay