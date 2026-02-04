Българска следа в досиетата „Епстийн“: в САЩ са изпращани модели от българска агенция

Думата Bulgaria се споменава 264 пъти в разсекретените документи от аферата Епстийн. Вече стана известно, че има българска следа - по искане на финансиста в САЩ са изпращани модели от българска агенция, предаде БНТ.
"- Какъв сте вие – сексуален хищник от трета категория?
Джефри Епстийн: Първа категория. най-ниската.
- Най-ниската. Но престъпник.
Джефри Епстийн: Да."
Джефри Епстийн изгражда своята предполагаема мрежа за влияние чрез събиране на компромати за известни личности. Обвинен е, че използва малолетни момичета за сексуални престъпления.
Интересът му към България може да се проследи в публичните документи в продължение на поне 13 години. 2004 година - два самолетни билета на името на две българки са първата следа - Евтимова пътува от София до Ню Йорк, Чернева - от Ню Йорк до София и обратно. Не е ясно дали са се познавали, но и двете резервации са платени от Епстийн. Година по-късно откриваме други два билета - някой, чието име е заличено, пътува от Ню йорк до София и обратно. Отново на сметката на финансиста.
"- Парите ви мръсни пари ли са?
Джефри Епстийн: Ако ми позволите...
- Просто отговорете на въпроса – парите ви мръсни ли са?
Джефри Епстийн: Не, не са. Защото съм ги спечелил."
Пет години по-късно - 2010 година, Даниел Сиад - приближен на Епстийн, идва в България. Разказва му, че се е свързал с модна агенция, която може да осигури модели. Става дума за Next One, която вече не съществува.
"С Жан-Люк ще видим онези, които той би искал да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всичките мечтаят да отидат в Съединените щати."
Така изглежда сайтът през 2010 година, когато Епстийн получава линк към него, за да разгледа момичетата. Сред тях има и непълнолетни. Година по-късно Сиад отново е в България и установява контакти. Малко преди него идва друга сътруднична на финансиста - Алена.
В началото на 2011 г. Епстийн и Даниел Сиад си разменят имейли, в които коментират български лекар, по всяка вероятност пластичен хирург, с който имат подписан договор. В контекста на покупко-продажба на имоти през 2012 г. Епстийн споменава името Василев с две въпросителни. Месеци по-късно Сиад отново е в София и този път връзките са на високо ниво.
"Здравей, Джефри. Тук съм с Принцесата, тя ме покани да се срещна с държавни служители."
2013 г. Епстийн е поканен да посети Ямайка, където можело да му осигурят дългокраки български красавици. 2017 г. името на княз Кирил се споменава в имейл, засягащ събитие, свързано с наградите БАФТА. От царското семейство отрекоха пред БНТ да познават финансиста, или да са присъствали на събитието.
В края на 2017 г. Епстийн пита какво се случва с българина и че държи на него или на нещо да е българско. 2019 г. е арестуван за трафик на деца и сексуални престъпления.
- Смятате ли, че вие сте самият дявол?
Джефри Епстийн: Не, но имам добро огледало."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да бе
22:20 04.02.2026
2 Уса
Коментиран от #10, #41
22:20 04.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #9, #32
22:21 04.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 таксиджия 🚖
22:24 04.02.2026
6 Хахаха
22:25 04.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дубай
22:27 04.02.2026
9 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "Сатана Z":За без пари само лелки. Моделките тук са най-скъпо платените в цял свят! Няма Дунай, няма Амстердам, Лондон. Тук в София има момиче от ромския етнос, българка на 22 взима 1000€ на час! И други като нея за 400-500€. Това са тези със обяви.
Коментиран от #18
22:27 04.02.2026
10 Европеец
До коментар #2 от "Уса":Прав си.... Винаги ми е било много смешно, когато на хубавите жени, работещи най-древната професия им казват модели.... Има една сентенция, че всички жени са -----, с изключение на майка ми, която ме е родила..... Не си спомням, кой го е казал това, но така битува в обществото.....
Коментиран от #14, #15, #17, #21
22:27 04.02.2026
11 Пич
22:27 04.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Повече са
22:30 04.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чалънджър
До коментар #15 от "Соваж бейби":Сигурно си семейна отскоро,щом така мислиш.
Коментиран от #20
22:36 04.02.2026
17 Пак допълвам, че ме изтриха за нищо
До коментар #10 от "Европеец":"Всички жени са -----, с изключение на майка ми, която ме е родила. Но да не забравяме, че и тя е жена." - Н. Бонапарт
Коментиран от #23
22:40 04.02.2026
18 Сатана Z
До коментар #9 от "таксиджия 🚖":Веднъж в бара на Хемус питах една от проститутките кога започва да те часа,и тя ми каза : като го вкараш.Пари не взимаше на ръка,всичко се пишеше в сметката .Е,бакшиш може,като при вас.
Коментиран от #19
22:44 04.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соваж бейби
До коментар #16 от "Чалънджър":От 22 години вече сме заедно,не ми е такъв характера спи ми се спокойно .Това е голям ангажимент стрес ,хабиш нерви някой да не види ....така или иначе скрито не оставя .Случих и на добър мъж аз съм шефа в къщи ,каквото поискам получавам по някога не веднага ама става по моята.Защо ми е на баир лозе да търся странично .Не всички жени са такива!
22:56 04.02.2026
21 Ха,ха
До коментар #10 от "Европеец":Всичко от древността идва.
22:56 04.02.2026
22 Тома
22:59 04.02.2026
23 Европеец
До коментар #17 от "Пак допълвам, че ме изтриха за нищо":Да, спомних си,благодаря за уточнението....
23:02 04.02.2026
24 Биробижан е узки
23:15 04.02.2026
25 Хохо Секса
23:38 04.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 бай Даньо
01:16 05.02.2026
28 Американски педофили
01:29 05.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 От чужбина
Коментиран от #33
01:32 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 От чужбина
До коментар #3 от "Сатана Z":ДА бе! Дали са им "жълти стотинки" на фона на парите които се въртят в онези среди.
Имаше едно интервю с една "мадам" от Ню Йорк малко след онази финансова криза... Хората бачкали по офисите цяла седмица до петък. Петък вечерта шефа отпуснал едни пари за "добре свършена работа" и се организира купона. Там естествено се доставят момичета и наркотици и пиене. "Добре свършената работа" е работата по създаване на кризата. За това и много менаджери въпреки кризата си получиха милионите бонуси. Служителите, на които им се поотпускаха момичета, наркотици и пиене вече бяха ненужни и можеше да бъдат разкарани. Разбира се всичките са били по някакъв начин заснети, филмирани и т.н за евентуална бъдеща употреба. А момичетата - те са просто едни про...тутки, изнамерени от цял свят чрез разните модни агенции. Те са консуматив като алкохола и наркотиците.
01:50 05.02.2026
33 От чужбина иде я
До коментар #30 от "От чужбина":Да не си мислите, че Шиши е иноватор в схемите с компроматите и управлението в сянка чрез тях.
Коментиран от #34
01:51 05.02.2026
34 От чужбина
До коментар #33 от "От чужбина иде я":Напълно съгласен. Нищо ново под слънцето. Определено такива създатели и събирачи на компромати, интриганти, си заслужават наказанито. И наш Шиши трябва най-малкото да бъде отхвърлен на изборите, да неможе да припари до парламента.
02:05 05.02.2026
35 Ама
03:15 05.02.2026
36 Иван
03:19 05.02.2026
37 хихиххи
05:57 05.02.2026
38 дядото
07:01 05.02.2026
39 Оракула от Делфи
09:08 05.02.2026
40 Очевидец
От тези босове днес, никой не е жив ,... освен "актрисите на любовта " !!!
09:12 05.02.2026
41 един
До коментар #2 от "Уса":А преди 36 г. ги гледаха само висшите партайгеносета и нас без пари.
12:03 05.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.