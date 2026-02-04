Новини
Свят »
САЩ »
Българска следа в досиетата „Епстийн“: в САЩ са изпращани модели от българска агенция

Българска следа в досиетата „Епстийн“: в САЩ са изпращани модели от българска агенция

4 Февруари, 2026 22:16 4 253 42

  • джефри епстийн-
  • сащ-
  • българия-
  • модели

Джефри Епстийн изгражда своята предполагаема мрежа за влияние чрез събиране на компромати за известни личности. Обвинен е, че използва малолетни момичета за сексуални престъпления.

Българска следа в досиетата „Епстийн“: в САЩ са изпращани модели от българска агенция - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Думата Bulgaria се споменава 264 пъти в разсекретените документи от аферата Епстийн. Вече стана известно, че има българска следа - по искане на финансиста в САЩ са изпращани модели от българска агенция, предаде БНТ.

"- Какъв сте вие – сексуален хищник от трета категория?
Джефри Епстийн: Първа категория. най-ниската.
- Най-ниската. Но престъпник.
Джефри Епстийн: Да."

Джефри Епстийн изгражда своята предполагаема мрежа за влияние чрез събиране на компромати за известни личности. Обвинен е, че използва малолетни момичета за сексуални престъпления.

Интересът му към България може да се проследи в публичните документи в продължение на поне 13 години. 2004 година - два самолетни билета на името на две българки са първата следа - Евтимова пътува от София до Ню Йорк, Чернева - от Ню Йорк до София и обратно. Не е ясно дали са се познавали, но и двете резервации са платени от Епстийн. Година по-късно откриваме други два билета - някой, чието име е заличено, пътува от Ню йорк до София и обратно. Отново на сметката на финансиста.

"- Парите ви мръсни пари ли са?
Джефри Епстийн: Ако ми позволите...
- Просто отговорете на въпроса – парите ви мръсни ли са?
Джефри Епстийн: Не, не са. Защото съм ги спечелил."

Пет години по-късно - 2010 година, Даниел Сиад - приближен на Епстийн, идва в България. Разказва му, че се е свързал с модна агенция, която може да осигури модели. Става дума за Next One, която вече не съществува.

Българска следа в досиетата „Епстийн“: в САЩ са изпращани модели от българска агенция
Снимка: БНТ

"С Жан-Люк ще видим онези, които той би искал да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всичките мечтаят да отидат в Съединените щати."

Така изглежда сайтът през 2010 година, когато Епстийн получава линк към него, за да разгледа момичетата. Сред тях има и непълнолетни. Година по-късно Сиад отново е в България и установява контакти. Малко преди него идва друга сътруднична на финансиста - Алена.

В началото на 2011 г. Епстийн и Даниел Сиад си разменят имейли, в които коментират български лекар, по всяка вероятност пластичен хирург, с който имат подписан договор. В контекста на покупко-продажба на имоти през 2012 г. Епстийн споменава името Василев с две въпросителни. Месеци по-късно Сиад отново е в София и този път връзките са на високо ниво.

"Здравей, Джефри. Тук съм с Принцесата, тя ме покани да се срещна с държавни служители."

2013 г. Епстийн е поканен да посети Ямайка, където можело да му осигурят дългокраки български красавици. 2017 г. името на княз Кирил се споменава в имейл, засягащ събитие, свързано с наградите БАФТА. От царското семейство отрекоха пред БНТ да познават финансиста, или да са присъствали на събитието.

В края на 2017 г. Епстийн пита какво се случва с българина и че държи на него или на нещо да е българско. 2019 г. е арестуван за трафик на деца и сексуални престъпления.

- Смятате ли, че вие сте самият дявол?
Джефри Епстийн: Не, но имам добро огледало."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе

    41 0 Отговор
    Tо пък нали щото Koбуpг-Гoтa-Koxapи сами ще потвърдят че са замесени

    22:20 04.02.2026

  • 2 Уса

    76 0 Отговор
    Това е народна тайна от 36 години,всички български модели са били демократично консумирани по целия свят

    Коментиран от #10, #41

    22:20 04.02.2026

  • 3 Сатана Z

    61 3 Отговор
    Ама всички моделки се върнаха наточени и с кинти.Тук щяха да ги маат за без пари.По любов

    Коментиран от #9, #32

    22:21 04.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 таксиджия 🚖

    35 7 Отговор
    Българките са най-скъпите проститутки в цял свят! Вижте международния сайт и сравнете цените. 220€ за час ГФЕ във всички европейски столици, тук това е за стандартна услуга, 1 свършване, постна пица.

    22:24 04.02.2026

  • 6 Хахаха

    28 3 Отговор
    Тия па откриха топлата вода

    22:25 04.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дубай

    24 0 Отговор
    Даниела Чернева ни е ясна.

    22:27 04.02.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    27 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    За без пари само лелки. Моделките тук са най-скъпо платените в цял свят! Няма Дунай, няма Амстердам, Лондон. Тук в София има момиче от ромския етнос, българка на 22 взима 1000€ на час! И други като нея за 400-500€. Това са тези със обяви.

    Коментиран от #18

    22:27 04.02.2026

  • 10 Европеец

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    Прав си.... Винаги ми е било много смешно, когато на хубавите жени, работещи най-древната професия им казват модели.... Има една сентенция, че всички жени са -----, с изключение на майка ми, която ме е родила..... Не си спомням, кой го е казал това, но така битува в обществото.....

    Коментиран от #14, #15, #17, #21

    22:27 04.02.2026

  • 11 Пич

    26 0 Отговор
    Брей , сега ли се сетиха ?! Аз откога ви го казвам!!!

    22:27 04.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Повече са

    26 1 Отговор
    Не са само две за 264 пъти споменавания. Моделките в България ги знаем че ги има в каталози и си ги поръчват.

    22:30 04.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чалънджър

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Сигурно си семейна отскоро,щом така мислиш.

    Коментиран от #20

    22:36 04.02.2026

  • 17 Пак допълвам, че ме изтриха за нищо

    19 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    "Всички жени са -----, с изключение на майка ми, която ме е родила. Но да не забравяме, че и тя е жена." - Н. Бонапарт

    Коментиран от #23

    22:40 04.02.2026

  • 18 Сатана Z

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "таксиджия 🚖":

    Веднъж в бара на Хемус питах една от проститутките кога започва да те часа,и тя ми каза : като го вкараш.Пари не взимаше на ръка,всичко се пишеше в сметката .Е,бакшиш може,като при вас.

    Коментиран от #19

    22:44 04.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соваж бейби

    19 5 Отговор

    До коментар #16 от "Чалънджър":

    От 22 години вече сме заедно,не ми е такъв характера спи ми се спокойно .Това е голям ангажимент стрес ,хабиш нерви някой да не види ....така или иначе скрито не оставя .Случих и на добър мъж аз съм шефа в къщи ,каквото поискам получавам по някога не веднага ама става по моята.Защо ми е на баир лозе да търся странично .Не всички жени са такива!

    22:56 04.02.2026

  • 21 Ха,ха

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Всичко от древността идва.

    22:56 04.02.2026

  • 22 Тома

    22 2 Отговор
    В документите още пише че в България има още един сексуален хищник който имаше случка в Симитли

    22:59 04.02.2026

  • 23 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пак допълвам, че ме изтриха за нищо":

    Да, спомних си,благодаря за уточнението....

    23:02 04.02.2026

  • 24 Биробижан е узки

    5 14 Отговор
    Владимира Путина се споменава 1000 пъти, а «Russia» – почти 5900.

    23:15 04.02.2026

  • 25 Хохо Секса

    6 15 Отговор
    Кариерата на Костадинов започва от Епстийн... Много са го харесвали

    23:38 04.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бай Даньо

    8 0 Отговор
    Маpооо прочети ли го това дето си го изтрещял тука !? Редактор нещо !?

    01:16 05.02.2026

  • 28 Американски педофили

    7 1 Отговор
    САЩ са отвличали деца от детските градини и са ги правили роби. Козяк е терористична клетка

    01:29 05.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 От чужбина

    20 0 Отговор
    От прочетеното до тук и от други статии става ясно,че на този основното му занимание е било субиране на компромати. Всеки устремил се нагоре към власт и/или към богатство е попадал в мрежите му и му е изработван компромат. После започва да играе по нечия свирка. А истината е, че всеки мъж най-лесно попада в мрежата като му се предложи някоя хубавица. Т.е всичките хубавици са просто материал, червейчето на рибарската кука. А мъжете налапват тази въдица почти винаги като шарани. Явно в един момент този не е бил удобен и са го позатворили, а след това и очистили.

    Коментиран от #33

    01:32 05.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 От чужбина

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ДА бе! Дали са им "жълти стотинки" на фона на парите които се въртят в онези среди.
    Имаше едно интервю с една "мадам" от Ню Йорк малко след онази финансова криза... Хората бачкали по офисите цяла седмица до петък. Петък вечерта шефа отпуснал едни пари за "добре свършена работа" и се организира купона. Там естествено се доставят момичета и наркотици и пиене. "Добре свършената работа" е работата по създаване на кризата. За това и много менаджери въпреки кризата си получиха милионите бонуси. Служителите, на които им се поотпускаха момичета, наркотици и пиене вече бяха ненужни и можеше да бъдат разкарани. Разбира се всичките са били по някакъв начин заснети, филмирани и т.н за евентуална бъдеща употреба. А момичетата - те са просто едни про...тутки, изнамерени от цял свят чрез разните модни агенции. Те са консуматив като алкохола и наркотиците.

    01:50 05.02.2026

  • 33 От чужбина иде я

    10 1 Отговор

    До коментар #30 от "От чужбина":

    Да не си мислите, че Шиши е иноватор в схемите с компроматите и управлението в сянка чрез тях.

    Коментиран от #34

    01:51 05.02.2026

  • 34 От чужбина

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "От чужбина иде я":

    Напълно съгласен. Нищо ново под слънцето. Определено такива създатели и събирачи на компромати, интриганти, си заслужават наказанито. И наш Шиши трябва най-малкото да бъде отхвърлен на изборите, да неможе да припари до парламента.

    02:05 05.02.2026

  • 35 Ама

    5 0 Отговор
    Нещо се назландисват на българските роклички ли? Значи не заслужават нищо българско.

    03:15 05.02.2026

  • 36 Иван

    6 2 Отговор
    По Тошово време имаше една Принцеса Людмила...Тя пък има една дъщеря(логично принцеса) ,Евгения и като и написах името излезе ,моден дизайнер и политик....

    03:19 05.02.2026

  • 37 хихиххи

    2 1 Отговор
    Туй ни съ биле нашти манекенки, Баширов и Петров са били, преоблечени! То Путин няма спиране с тези хибридки!

    05:57 05.02.2026

  • 38 дядото

    3 0 Отговор
    освен да ни "гласят",за друго не им трябваме

    07:01 05.02.2026

  • 39 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Кой е зачертал "връзките от Барцелона " ???

    09:08 05.02.2026

  • 40 Очевидец

    2 0 Отговор
    Голяма част от "този бизнес" се контролираше от Алексей и Хамстера!
    От тези босове днес, никой не е жив ,... освен "актрисите на любовта " !!!

    09:12 05.02.2026

  • 41 един

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    А преди 36 г. ги гледаха само висшите партайгеносета и нас без пари.

    12:03 05.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.