Протест в Минесота: Искаме да станем канадска провинция

4 Февруари, 2026 22:50 2 824 19

В американския щат Минесота се чувстват тормозени от правителството на Тръмп заради бруталните акции на ICE

Протест в Минесота: Искаме да станем канадска провинция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всъщност Доналд Тръмп иска да направи Канада 51-вия американски щат. В Минесота обаче сега правят точно обратното: искат да се присъединят към Канада: „Минесота днес щеше да е по-добре, ако принадлежеше на Канада“, заяви бившият губернатор на Минесота Джеси Вентура по канадската телевизия Си-Би-Си (CBC).

Нова протестна инициатива набира скорост в американския щат – Минесота да излезе от състава на Съединените щати и да се присъедини към Канада като нейна единайсета провинция, пише германската обществена медия АРД.

Министър-председателят на съседната канадска провинция Онтарио, Дъг Форд, не би имал нищо против подобно развитие. Преди време той се противопостави на искането на Тръмп Канада да стане 51-вият американски щат, като излезе с контрапредложение: „Какво ще кажете да купим Аляска, а също и Минесота и Минеаполис?“, попита той тогава риторично.

Минесота да стане „Минетоба“

Сега тази полемика придобива нова актуалност в светлината на акциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис: в щата се разпространяват стикери с призив Минесота да бъде преименувана на „Минетоба“ – по аналогия със съседната канадска провинция Манитоба.

Джеси Вентура е говорител на протестната инициатива и един от най-известните граждани на Минесота. Легендарният кечист спечели през 1998 г. изборите за губернатор на Минесота като независим кандидат и управлява щата в продължение на четири години. Той познава Тръмп от времето, когато беше професионален борец. За политиците от Минесота той има ясна препоръка: „Останете твърди и не давайте нищо на този човек."

Тръмп възприема всяко отстъпление като знак за слабост, каза Вентура пред канадската телевизия CBC. Именно затова Минесота трябва да го заплаши, че ще напусне САЩ: „Този страхлив дезертьор от военна служба трябва да научи, че Минесота не се предава. И че сега е избрал грешния щат", цитира думите му германската обществена медия.

Умно, но все пак нереалистично

Разочаровани жители на Минесота представят в интернет допълнителни аргументи за присъединяване към Канада. Минесота има обща граница и добри съседски отношения с две канадски провинции: Онтарио и Манитоба. Подобно на канадците, жителите на Минесота обичат ледените зими, хокея на лед и социалната система. И не на последно място, градовете близнаци Минеаполис и Сейнт Пол се намират още по-на север от канадския Торонто, изрежда АРД някои от централните аргументи на привържениците на идеята Минесота да стане канадска.

Минесота като 11-а провинция на Канада – това наистина е една умна протестна инициатива. Която обаче ще си остане само идея. Защото след Гражданската война в САЩ има решение на Върховния съд от 1869 г., че нито един щат не може да напусне федерацията по собствена инициатива.

Изтеглят агенти на ICE от Минеаполис

Междувременно стана ясно, че ICE ще намали броя на своите агенти в щата Минесота. Шефът на имиграционната служба Том Хоман, известен още като „граничния цар“ на президента Доналд Тръмп, обяви, че изтегля незабавно 700 служители на реда от операцията на ICE в Минеаполис, съобщи БиБиСи. Той признава, че операцията не е била перфектна и увери, че оттук нататък фокусът ще бъде върху тези, които пребивават в САЩ нелегално, допълва британското издание.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Сиуксите от Минесота са бягали в Канада за да избегнат резерватите

    22:52 04.02.2026

  • 2 Гестапо

    15 6 Отговор
    След като махнаха това АИС наци от Минесота,хората се чувстват малко по спокойни и имат избор .Тоя маафакър Бобино да го пратят да охранява Аляска!

    22:56 04.02.2026

  • 3 .....

    28 0 Отговор
    Ако махнат закона от 1869 ще се разпаднат.

    Коментиран от #7

    22:59 04.02.2026

  • 4 Госあ

    7 1 Отговор
    👌 най-добре !

    23:08 04.02.2026

  • 5 Аз откога разправям,

    27 5 Отговор
    че Нова Англия, Илинойс, Мичиган, Минесота, Небраска , двете Дакоти и Орегон ще гътнат Тръмп!

    САЩ се събуждат! Тръмп ядоса белите скандинавци, германци, ирландци, шотландци и поляци в тези щати!

    23:20 04.02.2026

  • 6 китайски балон

    25 1 Отговор
    БайДончо вместо да завладее и пороби нови земи, ще загуби от тези, които има😅

    23:33 04.02.2026

  • 7 Освен

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от ".....":

    Индианците,кой е легален в Америка…

    23:35 04.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ......

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Тракийчето,чуваш ли се кво говориш, ще стане фашизъм, ако продължава така. Изкуствен технат.

    Коментиран от #12

    23:53 04.02.2026

  • 10 редник

    15 1 Отговор
    /...има решение на Върховния съд от 1869 г., че нито един щат не може да напусне федерацията по собствена инициатива./

    E, това е демокрация...

    00:02 05.02.2026

  • 11 Бабите от мездра

    12 4 Отговор
    И ние искаме да станем част от канада или поне румъния че в бегето не се живеее

    Коментиран от #16

    00:17 05.02.2026

  • 12 Мда

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "......":

    Какъв е смисъла от имиграционните тогава.
    Как така някой ще влезе и ще си прави каквото иска кой го контролира това.

    00:46 05.02.2026

  • 13 бай Даньо

    5 2 Отговор
    Джеси Вентура е страшен nич на никой не цепи басма. Май американските щати са кой от къде е. Рижия Клоун сега подгрява безумната идея че федерлните да вземат изборите в свои ръце , конкретно републиканците като най чести сред политиците , щеше да е смешно яко не беше трагично. До сега изборите са прерогатив на щатските власти те печат бюлетини , организират , броят , успее ли тоя глaвaнак става мазало .

    Коментиран от #14

    01:06 05.02.2026

  • 14 Аз се чудя как е все още жив лудия

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "бай Даньо":

    Как не се намери 1 достоен кравар я с пагон я от цру да го елиминира побъркания

    01:39 05.02.2026

  • 15 Ти верно не си у рeд

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    Едно адекватно нещо нямаш писано

    01:54 05.02.2026

  • 16 Ставайте

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бабите от мездра":

    Кой ви пречи .Вземете си и внучетата .

    01:55 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Жоро

    3 0 Отговор
    С Алберта да ги менкат.Екстра!

    05:52 05.02.2026

  • 19 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Ще се присъединят към Канада и после барабар с цялата Канада, обратно в щатите.

    10:17 05.02.2026