Русия вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ

Русия заяви днес, че вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни и изтича днес в полунощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Така се навлиза в период на несигурност на фона на опасенията от нова надпревара във въоръжаването, отбелязва агенцията.
„Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора“, заяви днес руското външно министерство.
Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа „обмислено и отговорно“ по въпросите, свързани с ядрените оръжия.
Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев, налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, отбелязва АФП.
Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.
По време на разговор днес с китайския си колега Си Цзинпин руският президент Владимир Путин „подчерта, че в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно“, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти.
„Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност“, каза Ушаков.
На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори „по-късно“ по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.
„Президентът (Тръмп) в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал“, каза Рубио на пресконференция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Тръмп, Президентът
Коментиран от #27
22:48 04.02.2026
2 Оги
22:49 04.02.2026
3 Раша техно нюZ
22:50 04.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:51 04.02.2026
5 Пич
Коментиран от #8, #9, #13, #15, #16, #29, #55
22:54 04.02.2026
6 Владимир Путин, президент
22:56 04.02.2026
7 Фанагоров
Коментиран от #66
22:57 04.02.2026
8 Хаясков
До коментар #5 от "Пич":Това беше някога. Вече наваксаха. Единствените които изостават технологично са руските просяци.
Коментиран от #17
22:58 04.02.2026
11 Смилков
До коментар #9 от "Механик":Много точно казано и напълно вярно.
23:04 04.02.2026
14 Ветеран
Коментиран от #48
23:06 04.02.2026
17 Много
До коментар #8 от "Хаясков":Необосновано твърдение ! Къде са хиперзвуковите на САЩ ?! Няма ги , не могат да ги направят ! Колко са ефективни зенитните комплекси на САЩ?! Ич....!!! Дори не могат да регистрират и приследят хиперзвука , камо ли да го свалят!!!
Коментиран от #34
23:08 04.02.2026
18 Русия е военно джудже
Коментиран от #20, #32
23:13 04.02.2026
20 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #18 от "Русия е военно джудже":Най много ги е страх от натовска България! Хахаха!
23:18 04.02.2026
21 Ами
Шефът на шефовете е в Кремъл :)
23:18 04.02.2026
25 Виждаме, че те е уцелила
До коментар #22 от "Руската пропаганда":в кавяфатаТочка.
23:24 04.02.2026
27 ...
До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":Пак се обаждат, без никой да ги пита. Така Русия сама се унижава още повече, изолираха ги от света. Остава да издигнат една петметрова ограда по границата и са вече едно към едно с братята си от Северна Корея
23:26 04.02.2026
28 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #33
23:27 04.02.2026
29 Механик
До коментар #5 от "Пич":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
23:28 04.02.2026
30 Клъц
23:28 04.02.2026
31 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #36, #38
23:30 04.02.2026
32 По-трагичното е, че
До коментар #18 от "Русия е военно джудже":Русия е и икономическо джудже :) По БВП на глава от населението е по-зле от България :)
Коментиран от #35
23:32 04.02.2026
33 Сигурно
До коментар #28 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Някой те лъже, ама много, а ти му вярваш. България е пред Русия по БВП на глава от населението. Една Германия, която няма газ и нефт е 2 пъти по-богата от Русия. Как става тоя номер ? :)
Коментиран от #37
23:33 04.02.2026
34 оня с коня
До коментар #17 от "Много":Статия от 04.08.25г:"САЩ разполагат Хиперзвукови ракети в сев. Австралия"- 2 Установки,способни да изстрелват Ракети на 3000км.Това значи че СОЩ не само имат Хиперзвукови расети,но дори и ги позиционират извън Пределите на Страната си,но ти и подобните ти НЕ четете и винаги сте били на принчипа "Чукча - Писател,Не Читател".
23:35 04.02.2026
35 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #32 от "По-трагичното е, че":Повтарям за неразбраните. Русия е на четвърто място в света по притет на покупателна способност. България на 72 място след Гана, която е на 71 място.
По-бедни сме от Гана! Имаме евро, но малко, а цените като в Германия. НЯМАМЕ ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ!
23:35 04.02.2026
36 Не са те излъгали
До коментар #31 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Просто ти не си информиран достатъчно добре.
"Бългapитe вeчe ca oфициaлнo пo-бoгaти oт pycнaцитe и пpoгнoзитe ca тoвa дa ocтaнe тaĸa в cлeдвaщитe гoдини. Toвa пoĸaзвaт дaнни нa Meждyнapoдния вaлyтeн фoнд (MBФ) за 2023. Cпopeд тяx бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa глaвa oт нaceлeниeтo в Бългapия e 14 893 дoлapa, дoĸaтo бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa глaвa oт нaceлeниeтo нa Pycия e 14 403 дoлapa."
И това са данни от 2023, а сега разликата е още по-голяма и отново в наша полза.
Коментиран от #39
23:42 04.02.2026
37 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #33 от "Сигурно":Има го в уискито. Търси /Список стран по ВВП (ППС)/. Много интересно, че на български език данните са фалшифицирани. Хахаха! По-точно се използват стари данни.
Коментиран от #47
23:42 04.02.2026
39 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #36 от "Не са те излъгали":Брутният вътрешен продукт не е точен критерий. Това, че България произвежда, не означава, че цените са достъпни за българина. Напротив. Покупателната способност показва благосъстоянието на населението.
НИЕ СМЕ ПО-БЕДНИ ОТ ГАНА! Какво не е ясно?
23:46 04.02.2026
42 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
23:52 04.02.2026
43 Белите негри на Европа
23:58 04.02.2026
45 Хохо Бохо
Не е фейк!...
23:59 04.02.2026
47 ХА ХА
До коментар #37 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Д
Колегата даже те е заблудил, бвп на германия е три пъти повече от руското и то от производство. Не се излагай.
Немците направиха бензин от въглища още преди 80години.
Най смешното нещо на света е да изкараш рушлята по умни от немците.
Блатото вече и пироните си внася от китай.
Коментиран от #50
00:01 05.02.2026
50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #47 от "ХА ХА":Много си заблуден. В Германия е скъпо. Произвеждат коли от китайски компоненти и нищо друго. Нямат ресурси и затъват. Пълно е с мигри на социал. Милиони пиявици. Затова Германия е на шесто място по покупателна способност, след Япония, а Русия на четвърто място.
Коментиран от #68
00:06 05.02.2026
53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
00:16 05.02.2026
55 Ердоган
До коментар #5 от "Пич":Ха ха ха. Японците не могат един мотокар да напрявят, затова са купували от нас.
Коментиран от #56
00:54 05.02.2026
56 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #55 от "Ердоган":Бизнес по японски. В Япония лихвите по заемите са много ниски. Японците теглят заеми и купуват американски облигации, където има стабилна лихва. Затова японският дълг е два пъти по-висок от БВП. Но това не е дълг, който са изконсумирали за вносни стоки, като нас, българите, а ликвидно вложение. Умен народ. Умен и работлив. Затова е на пето място в света по покупателна способност.
01:02 05.02.2026
58 9 МИН.ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #69
02:32 05.02.2026
59 Ореваха
03:51 05.02.2026
61 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #60 от "Комшийката":Комшийката ми е възрастна белгийка. Пенсионерка. Понамали малко злобата. Бандеровските извършват отвратителни престъпления към своя народ. Има много филмчета във Фейсбук как слагат маски и товарят хора в бусовете за фронта. Хората викат за помощ. Жените им пищят и се молят, а бандеровците бият и товарят в буса.
Коментиран от #67
04:42 05.02.2026
62 Генерал Колев
07:18 05.02.2026
67 Руз нацита
До коментар #61 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Да приемем че е така даже два пъти! но също така е ясно и на децата че причината за това е че съседите им преминаха границата на държавата и Украйна са принудени да се защитят от агресията
11:10 05.02.2026
68 И Преди и сега
До коментар #50 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
11:12 05.02.2026
69 9 минути е прекалено много
До коментар #58 от "9 МИН.ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":Путин каза, че НАТО може да унищожи Русия само за 4 минути.
15:26 05.02.2026