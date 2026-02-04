Русия вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ

Русия заяви днес, че вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни и изтича днес в полунощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Така се навлиза в период на несигурност на фона на опасенията от нова надпревара във въоръжаването, отбелязва агенцията.

„Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора“, заяви днес руското външно министерство.

Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа „обмислено и отговорно“ по въпросите, свързани с ядрените оръжия.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев, налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, отбелязва АФП.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

По време на разговор днес с китайския си колега Си Цзинпин руският президент Владимир Путин „подчерта, че в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно“, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти.

„Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност“, каза Ушаков.

На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори „по-късно“ по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.

„Президентът (Тръмп) в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал“, каза Рубио на пресконференция.