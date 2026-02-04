Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ
  Тема: Украйна

Русия вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ

4 Февруари, 2026 22:45, обновена 5 Февруари, 2026 03:50 2 705 69

Москва увери, че ще действа „обмислено и отговорно“ по въпросите, свързани с ядрените оръжия

Русия вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че вече „не е обвързана“ с договора Нов СТАРТ със САЩ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на двете страни и изтича днес в полунощ, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Така се навлиза в период на несигурност на фона на опасенията от нова надпревара във въоръжаването, отбелязва агенцията.

„Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации по договора“, заяви днес руското външно министерство.

Малко преди това обаче Русия увери, че ще действа „обмислено и отговорно“ по въпросите, свързани с ядрените оръжия.

Договорът Нов СТАРТ, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия - Барак Обама и Дмитрий Медведев, налага ограничения на всяка от страните, включващи до 800 ракетни носители и тежки бомбардировачи и до 1550 стратегически ядрени бойни глави. Той също така включва и механизъм за проверка, отбелязва АФП.

Москва по-рано обвини Вашингтон, че възпрепятства инспекциите, предвидени от договора, които бяха преустановени в контекста на войната в Украйна.

По време на разговор днес с китайския си колега Си Цзинпин руският президент Владимир Путин „подчерта, че в тази ситуация ще действаме обмислено и отговорно“, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков пред журналисти.

„Оставаме отворени за намиране на начини за преговори и гарантиране на стратегическа стабилност“, каза Ушаков.

На този етап обаче Вашингтон не навлиза в подробности за намеренията си, посочва АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че няма какво да обяви, но президентът Доналд Тръмп ще говори „по-късно“ по темата, без да уточни кога. Той също така посочи, че Съединените щати искат да включат Китай във всички обсъждания.

„Президентът (Тръмп) в миналото ясно е заявявал, че за да се постигне реален контрол над въоръженията през 21-ви век, е невъзможно да се действа без включването на Китай предвид неговия значителен и бързо разрастващ се арсенал“, каза Рубио на пресконференция.


  • 1 Доналд Тръмп, Президентът

    15 47 Отговор
    Кой пък пита руските несчастници ?

    Коментиран от #27

    22:48 04.02.2026

  • 2 Оги

    11 29 Отговор
    И кво? Какво значение има дали Русия има 1500, 2500 или не знам колко си бойни глави? Какво променя това?

    22:49 04.02.2026

  • 3 Раша техно нюZ

    15 36 Отговор
    Блатните чийтърчета никога нямаше със собствени мозъци и да имат капацитета да измислят нещо толкова комплексно като ядреното оръжие, само налаZват чуждото! както и всичките им останали неща на които дължат тъп нареченото им развитие

    22:50 04.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 17 Отговор
    е ся ги мята наред,,, тва ли е контекста?

    22:51 04.02.2026

  • 5 Пич

    44 11 Отговор
    Огромна тъпотия на САЩ !!! Изоставането им в ракетните носители е очевидно , и огромно !!! В глупостта си развързаха ръцете на Русия , а нямат нищо , с което да отговорят !!! САЩ винаги са били традиционно слаби в ракетните технологии , и дори за космическите си апарати купуваха руски двигатели !!!

    Коментиран от #8, #9, #13, #15, #16, #29, #55

    22:54 04.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    13 32 Отговор
    Само се моля повече руснаци да четат коментарите във Факти, за да се срамуват от себе си и Русия😁

    22:56 04.02.2026

  • 7 Фанагоров

    13 32 Отговор
    На никой не му пука бе руски просяци.

    Коментиран от #66

    22:57 04.02.2026

  • 8 Хаясков

    12 34 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Това беше някога. Вече наваксаха. Единствените които изостават технологично са руските просяци.

    Коментиран от #17

    22:58 04.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смилков

    10 23 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Много точно казано и напълно вярно.

    23:04 04.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ветеран

    11 23 Отговор
    На Русия не трябва да се вярва.

    Коментиран от #48

    23:06 04.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много

    26 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хаясков":

    Необосновано твърдение ! Къде са хиперзвуковите на САЩ ?! Няма ги , не могат да ги направят ! Колко са ефективни зенитните комплекси на САЩ?! Ич....!!! Дори не могат да регистрират и приследят хиперзвука , камо ли да го свалят!!!

    Коментиран от #34

    23:08 04.02.2026

  • 18 Русия е военно джудже

    8 27 Отговор
    Ако някоя натиовска държава ги подпука ще си събират кокалите по Курилските острови.

    Коментиран от #20, #32

    23:13 04.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    22 7 Отговор

    До коментар #18 от "Русия е военно джудже":

    Най много ги е страх от натовска България! Хахаха!

    23:18 04.02.2026

  • 21 Ами

    7 14 Отговор
    За неразбраните!
    Шефът на шефовете е в Кремъл :)

    23:18 04.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Виждаме, че те е уцелила

    17 3 Отговор

    До коментар #22 от "Руската пропаганда":

    в кавяфатаТочка.

    23:24 04.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ...

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Пак се обаждат, без никой да ги пита. Така Русия сама се унижава още повече, изолираха ги от света. Остава да издигнат една петметрова ограда по границата и са вече едно към едно с братята си от Северна Корея

    23:26 04.02.2026

  • 28 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    23 7 Отговор
    Русия е на четвърто място в света по притет на покупателна способност. България на 72 място след Гана, която е на 71 място.

    Коментиран от #33

    23:27 04.02.2026

  • 29 Механик

    8 21 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    23:28 04.02.2026

  • 30 Клъц

    0 12 Отговор
    Е сега вече ще има високи ракети.

    23:28 04.02.2026

  • 31 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    21 6 Отговор
    Абе и мен ме бяха излъгали, че България е по-богата от Русия, а тя била по-бедна от Гана!

    Коментиран от #36, #38

    23:30 04.02.2026

  • 32 По-трагичното е, че

    6 21 Отговор

    До коментар #18 от "Русия е военно джудже":

    Русия е и икономическо джудже :) По БВП на глава от населението е по-зле от България :)

    Коментиран от #35

    23:32 04.02.2026

  • 33 Сигурно

    6 20 Отговор

    До коментар #28 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Някой те лъже, ама много, а ти му вярваш. България е пред Русия по БВП на глава от населението. Една Германия, която няма газ и нефт е 2 пъти по-богата от Русия. Как става тоя номер ? :)

    Коментиран от #37

    23:33 04.02.2026

  • 34 оня с коня

    3 21 Отговор

    До коментар #17 от "Много":

    Статия от 04.08.25г:"САЩ разполагат Хиперзвукови ракети в сев. Австралия"- 2 Установки,способни да изстрелват Ракети на 3000км.Това значи че СОЩ не само имат Хиперзвукови расети,но дори и ги позиционират извън Пределите на Страната си,но ти и подобните ти НЕ четете и винаги сте били на принчипа "Чукча - Писател,Не Читател".

    23:35 04.02.2026

  • 35 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    25 4 Отговор

    До коментар #32 от "По-трагичното е, че":

    Повтарям за неразбраните. Русия е на четвърто място в света по притет на покупателна способност. България на 72 място след Гана, която е на 71 място.
    По-бедни сме от Гана! Имаме евро, но малко, а цените като в Германия. НЯМАМЕ ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ!

    23:35 04.02.2026

  • 36 Не са те излъгали

    4 20 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Просто ти не си информиран достатъчно добре.

    "Бългapитe вeчe ca oфициaлнo пo-бoгaти oт pycнaцитe и пpoгнoзитe ca тoвa дa ocтaнe тaĸa в cлeдвaщитe гoдини. Toвa пoĸaзвaт дaнни нa Meждyнapoдния вaлyтeн фoнд (MBФ) за 2023. Cпopeд тяx бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa глaвa oт нaceлeниeтo в Бългapия e 14 893 дoлapa, дoĸaтo бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa глaвa oт нaceлeниeтo нa Pycия e 14 403 дoлapa."


    И това са данни от 2023, а сега разликата е още по-голяма и отново в наша полза.

    Коментиран от #39

    23:42 04.02.2026

  • 37 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    17 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сигурно":

    Има го в уискито. Търси /Список стран по ВВП (ППС)/. Много интересно, че на български език данните са фалшифицирани. Хахаха! По-точно се използват стари данни.

    Коментиран от #47

    23:42 04.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    21 4 Отговор

    До коментар #36 от "Не са те излъгали":

    Брутният вътрешен продукт не е точен критерий. Това, че България произвежда, не означава, че цените са достъпни за българина. Напротив. Покупателната способност показва благосъстоянието на населението.

    НИЕ СМЕ ПО-БЕДНИ ОТ ГАНА! Какво не е ясно?

    23:46 04.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    15 4 Отговор
    Докато дебели и ококорени шарлатани ви лъжат, че сте добре и вие им вярвате, няма да се оправим.

    23:52 04.02.2026

  • 43 Белите негри на Европа

    19 4 Отговор
    По-бедни сме от черните в Гана! А бяхме във втората десятка през соца. Направо ни разбиха чарковете фашагите, замаскирани като демократи.

    23:58 04.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хохо Бохо

    6 16 Отговор
    Путин набира още един милион войници, които да умрат в Украйна.
    Не е фейк!...

    23:59 04.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ХА ХА

    6 15 Отговор

    До коментар #37 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Д
    Колегата даже те е заблудил, бвп на германия е три пъти повече от руското и то от производство. Не се излагай.
    Немците направиха бензин от въглища още преди 80години.
    Най смешното нещо на света е да изкараш рушлята по умни от немците.
    Блатото вече и пироните си внася от китай.

    Коментиран от #50

    00:01 05.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 7 Отговор

    До коментар #47 от "ХА ХА":

    Много си заблуден. В Германия е скъпо. Произвеждат коли от китайски компоненти и нищо друго. Нямат ресурси и затъват. Пълно е с мигри на социал. Милиони пиявици. Затова Германия е на шесто място по покупателна способност, след Япония, а Русия на четвърто място.

    Коментиран от #68

    00:06 05.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    14 1 Отговор
    Как само ни домъчня, като разбрахме, че сме излъгани! По бедни сме от Гана, а Русия е приказно богата!

    00:16 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ердоган

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ха ха ха. Японците не могат един мотокар да напрявят, затова са купували от нас.

    Коментиран от #56

    00:54 05.02.2026

  • 56 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ердоган":

    Бизнес по японски. В Япония лихвите по заемите са много ниски. Японците теглят заеми и купуват американски облигации, където има стабилна лихва. Затова японският дълг е два пъти по-висок от БВП. Но това не е дълг, който са изконсумирали за вносни стоки, като нас, българите, а ликвидно вложение. Умен народ. Умен и работлив. Затова е на пето място в света по покупателна способност.

    01:02 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 9 МИН.ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ

    10 2 Отговор
    ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :" 10 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #69

    02:32 05.02.2026

  • 59 Ореваха

    3 10 Отговор
    орталъка руснаците с тоя договор. Не разбраха ли че САЩ вече не се вълнуват от него? Какво само циврят и чупят стойки. Да си гледат резила в Покровск и Купянск и да не се обаждат, вече не са никой

    03:51 05.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 3 Отговор

    До коментар #60 от "Комшийката":

    Комшийката ми е възрастна белгийка. Пенсионерка. Понамали малко злобата. Бандеровските извършват отвратителни престъпления към своя народ. Има много филмчета във Фейсбук как слагат маски и товарят хора в бусовете за фронта. Хората викат за помощ. Жените им пищят и се молят, а бандеровците бият и товарят в буса.

    Коментиран от #67

    04:42 05.02.2026

  • 62 Генерал Колев

    3 7 Отговор
    Каквото и да пишат азиатските терористи от голямата територия и те разбират и знаят и са убедени, че са такива. Просто характера на нежният им пол не им позволява да си го признаят.

    07:18 05.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Руз нацита

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Да приемем че е така даже два пъти! но също така е ясно и на децата че причината за това е че съседите им преминаха границата на държавата и Украйна са принудени да се защитят от агресията

    11:10 05.02.2026

  • 68 И Преди и сега

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    11:12 05.02.2026

  • 69 9 минути е прекалено много

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "9 МИН.ЗА УНИЩОЖ. НА НАТО И САЩ":

    Путин каза, че НАТО може да унищожи Русия само за 4 минути.

    15:26 05.02.2026

