44-годишен "ангел" едва прикри голото си тяло (СНИМКА)

Ангелът на Victoria's Secret Алесандра Амброзио позира гола с тренчкот и сподели професионалните снимки в Instagram

44-годишната дама се пусна чисто гола, частично покривайки фигурата си с кожен тренчкот. Косата ѝ беше прибрана на опашка и носеше лек грим. Слънчеви очила с бели рамки допълваха визията.

Ангелът на Victoria's Secret беше омъжена за бизнесмена Джейми Мазур. Те се разделиха без скандали през 2018 г. Двойката има дъщеря, Аня Луиз, и син, Ноа Финикс, с когото често пътува по света.

Моделът постигна кариера на супермодел благодарение на сътрудничеството си с американската марка бельо Victoria's Secret. Днес тя е лицето на марки като Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Алесандра Амброзио наскоро показа фигурата си в оскъден бял бански на панорамен балкон. На други снимки моделът позира с приятеля си Бък Палмър.