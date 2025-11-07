Новини
44-годишен "ангел" едва прикри голото си тяло (СНИМКА)

44-годишен "ангел" едва прикри голото си тяло (СНИМКА)

7 Ноември, 2025 19:37

Алесандра Амброзио позира гола с тренчкот

44-годишен "ангел" едва прикри голото си тяло (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Ангелът на Victoria's Secret Алесандра Амброзио позира гола с тренчкот и сподели професионалните снимки в Instagram

44-годишната дама се пусна чисто гола, частично покривайки фигурата си с кожен тренчкот. Косата ѝ беше прибрана на опашка и носеше лек грим. Слънчеви очила с бели рамки допълваха визията.


Ангелът на Victoria's Secret беше омъжена за бизнесмена Джейми Мазур. Те се разделиха без скандали през 2018 г. Двойката има дъщеря, Аня Луиз, и син, Ноа Финикс, с когото често пътува по света.

Моделът постигна кариера на супермодел благодарение на сътрудничеството си с американската марка бельо Victoria's Secret. Днес тя е лицето на марки като Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Алесандра Амброзио наскоро показа фигурата си в оскъден бял бански на панорамен балкон. На други снимки моделът позира с приятеля си Бък Палмър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Амет

    0 0 Отговор
    Ах как искам д я обичам.

    19:55 07.11.2025

  • 2 50-годишен

    0 0 Отговор
    ба добрей, ко

    20:18 07.11.2025

  • 3 дедо

    0 0 Отговор
    Дал съм й номера, чакам да ми звънне

    20:22 07.11.2025