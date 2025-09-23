Новини
44-годишната Ким Кардашиян разкри как поддържа изкусителната си форма (ВИДЕО)

23 Септември, 2025 13:31 796 6

Риалити звездата сподели, че вдига доста тежести

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян разкри, че поддържа формата си с тренировки с тежести всеки ден по час и половина. 44-годишната риалити звезда разказа пред списание Vogue, че режимът ѝ е съсредоточен основно върху силови упражнения, съчетани с разтягане и малко кардио.

„Занимавам се основно с вдигане на тежести. Имах проблеми с гърба и трябваше да променя част от програмата си, но задължително тренирам долната част на тялото, за да остана стегната. Няколко дни в седмицата се концентрирам върху горната част“, споделя Кардашиян. Тя уточнява, че обикновено избира една мускулна група и я натоварва през деня.

Звездата признава, че не може да мине без пилатес, който включва поне веднъж седмично. „Когато пропусна, веднага го усещам в гърба си. Имам нужда от това разтягане и удължаване на мускулите“, допълва тя.

Ким Кардашиян подчертава, че тренира сутрин, но не крие, че често се разсейва. „От онези съм досадни хора, които проверяват телефона си по време на тренировка и отговарят на съобщения. Сигурна съм, че това много дразни треньора ми“, казва тя. За мотивация залага на музиката на Джъстин Бийбър, но признава, че танцови тренировки или гореща йога не са по вкуса ѝ. „Опитах веднъж и заспах. Просто легнах и затворих очи – мога да заспя навсякъде, ако имам възможност“, споделя с усмивка риалити звездата.

Интервюто съвпада с представянето на новата ѝ колекция NikeSkims, разработена в партньорство с Nike и планирана за официален дебют на 26 септември. В промоционално видео Кардашиян тренира заедно със Серина Уилямс, Ша’Кари Ричардсън, Джордан Чайлс и сноубордистката Клои Ким. „Обичам тренировките – това е моята терапия“, казва още Кардашиян.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 от село

    8 0 Отговор
    А ако прекопава по декар царевица всеки ден , ще е във върховна форма !!

    13:34 23.09.2025

  • 2 Кортнйе Кръдашян

    2 0 Отговор
    Артиса и тя стара мома ше си оди.

    13:43 23.09.2025

  • 3 Тони

    4 0 Отговор
    То, па едни форми...мани, мани. Уродливостта е правопропорционална на арогантността. Пример кардишаянката и подобни на нея уродливости.

    14:03 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чyма

    1 0 Отговор
    С дебел гъZ

    14:19 23.09.2025

  • 6 е как

    1 0 Отговор
    с Фотошоп най-вече...

    14:20 23.09.2025